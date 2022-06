Tras la polémica en el torneo de la FeMiFu por la ausencia de ambulancias durante el partido, el presidente de Mandiyú aseguró: “Nacional no tenía intenciones de jugar»

Una polémica explotó este domingo por la tarde en la localidad de Garuhapé. Y es que en el estadio Municipal, el encuentro entre Mandiyú y Nacional de Eldorado se vio envuelto en una situación crítica. Un jugador de la visita se descompensó y debía ser trasladado hacia el hospital más cercano pero la ausencia de una ambulancia disparó los reclamos.

Ante esta situación, Sergio González, presidente de Mandiyú de Garuhapé, dialogó con Misiones Online acerca de lo sucedido, y aclaró la situación, apoyándose en lo que señala el reglamento del Torneo Provincial de la FeMiFu.

“En lo que recae a las responsabilidades del club Mandiyú, se estuvo a la altura y todos los puntos del reglamento se cumplieron”, indicó González.

La polémica se instaló debido a que Nacional reclamó la presencia de una ambulancia. Lo cierto, es que el reglamento de la FeMiFu establece en su artículo 43, inciso B, que el club local “debe garantizar la presencia de personal médico o enfermero, como así también una ambulancia o vehículo para traslado”.

En esta línea, el presidente de Mandiyú señaló que el vehículo que se ve en las imágenes, modelo Renault Duster, no solo estuvo en el encuentro del certamen provincial, sino que estuvo disponible desde la mañana para las categorías infantiles, por lo que se habría cumplido con el reglamento.

“Eso se lo explique a las autoridades de la liga. Si revisamos las fotos de los partidos de los más chicos, se va a poder ver que estaba en la cancha”, destacó.

“Con respecto a un médico o paramédico, contamos con una licenciada en enfermería, a quien le hicimos firmar la planilla, detallando número de matrícula porque veíamos que Nacional no estaba muy dispuesto a jugar el partido, sino que vino a buscar otra manera de querer llevarse los puntos. No buscó eso dentro de la cancha”, disparó.

González remarcó que “no le quedan dudas de que tenían estas intenciones, porque antes de arrancar el encuentro, comenzaron con este pedido (de la ambulancia), y me extraña de un club que lo he seguido por varios medios y que no es la primera vez que juega esta clase de torneos”.

“Nosotros, que somos una comisión nueva y que hace tiempo que no jugábamos este tipo de torneos estábamos en mejor conocimiento del reglamento que ellos”, aseguró.

De igual manera, destacó que “le llama la atención”, porque este reglamento es muy similar en este ítem, si no es el mismo, para la liga regional. “Para nosotros la de Puerto Rico y para ellos la de Eldorado. Se explica claramente que puede ser una ambulancia o un vehículo que actúe de emergencia”, explicó.

Por otro lado, el dirigente manifestó no saber cuál es el reclamo de Nacional, ni si efectivamente lo hizo. “Todavía se está manejando de manera informal la situación. Me recomendaron esperar algo oficial”.

“Se está esperando la planilla con el informe final del partido por parte del árbitro. Nuestra responsabilidad como club fue cumplida”, aseveró.

El presidente de Mandiyú incluso señaló que desde la visita se elevó un reclamo por una falta de árbitro. “Nosotros cuando llegó la designación, abonamos al arbitraje, pero luego es la liga quien se encarga de designar el cuerpo arbitral”.

Por último, indicó que el árbitro del encuentro le señaló que el partido fue suspendido por la invasión de la parcialidad visitante al terreno de juego.

“La invasión se ve claramente en los videos que ellos emiten. Con esas imágenes solo dan pruebas de que nosotros actuamos bien. Se ve el auto, la enfermera y la invasión de sus hinchas”, expresó.

“Estamos tranquilos, ganamos el partido dentro de la cancha y cumplimos con todo”, sentenció.