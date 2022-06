El ministro del Agro Facundo López Sartori anticipó que se evalúa un adicional para trabajadores del Ministerio

El ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, se refirió al reclamo de los trabajadores de la cartera que dirige, por el aumento de sueldo y anticipó que se está evaluando brindar un adicional que rondaría los $25 mil. No obstante, manifestó que “no quiere generar expectativas”.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/06/06-27-Rep-Facundo-Sartori-Empleados-del-Agro-reclamo-pagos-16.13.mp3

Facundo López Sartori – Radio República

“Los trabajadores estaban en una asamblea y yo vajé a dar un apoyo a los derechos del trabajador. Es bueno que uno cuando está ocupando un cargo o por lo menos lo que yo entiendo, desde mi lado de la formación de la justicia social, de los derechos del trabajador, se reconozca que están haciendo un reclamo legítimo y apoyado por la Constitución”, expresó el funcionario.

En este sentido, explicó que se puso a disposición, ya que previamente habló con el ministro de Hacienda para buscar la solución del pedido: “Mi responsabilidad era con mis compañeros de trabajo y de algún modo manifestar que este ministro está presente. Desconozco cómo actuarían los ministros anteriores, pero para mí me parece humano ir y compartir o por lo menos expresarme”, remarcó.

Actualmente el salario de los trabajadores del sector rondaría en los $80 mil. No obstante, López Sartori subrayó que no cuenta con los datos concretos. “Ahora hay unos fondos que entran, se está debatiendo que podría haber un aumento que no es mucho en ese sentido, pero que hoy por hoy pasa a ser sumamente importante, que es lo que se tiene que definir”, agregó.

Tal vez te interese leer: Crecen las expectativas por la construcción del puente internacional que unirá a San Javier con Porto Xavier

Falta de combustible

El titular de la cartera del Agro expuso que la crisis actual a nivel nacional es muy fuerte y no solo en una determinada área, ya que la inflación a todos los sectores de la sociedad. “Negar que hay un problema salarial sería negar la inflación, sería negar el aumento de combustible y yo en eso estoy con mis compañeros de trabajo en el sentido de que los entiendo”, resaltó.

Con relación a la situación de combustible, Sartori comentó que es un problema que se habló con el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez. “Es una necesidad imperiosa de la provincia ya se elevó el reclamo pidiendo la celeridad, sobre todo para las provincias periféricas, se está buscando la viabilidad”, añadió.

Desde Nación, aseguraron que están llegando distintos barcos que importan combustible para abastecer de gasoil al sector productivo. Sin embargo, la situación afecta con gran impacto a los sectores productivos.

“Voy a repetir lo que me decía un productor: mira Facundo, antes costaba pagar, ahora se pide solamente tener, o sea, el precio es sumamente importante, pero no tener combustible hace que se frene la cadena productiva y eso afecta muchísimo a los productores”, aludió.

Agenda del Ministerio

Con relación a las prioridades en la agenda del Ministerio, mencionó que se busca paliar la situación de la sequía, que afectó fuertemente al sector y que en algunos casos se llegaron a perder grandes porcentajes en las cosechas. En este sentido, explicó que la idea es encontrar una solución no solo para los próximos meses, sino para los próximos años, ya que “se sabe que la sequía y el calentamiento global vinieron para quedarse, cuando se planifican políticas públicas y agropecuarias se tiene que pensar en el futuro”, acentuó.

Por otro lado, indicó que Misiones es una de las provincias que viene creciendo cualitativamente: “Hay más o menos alrededor de 400 mil cabezas de ganado, pero ellos dicen que por la calidad ya vienen a comprar distintos productores de afuera y eso levanta la calidad y pone en competencia nacional con otras provincias”, resaltó.

Para finalizar, manifestó que desde el Ministerio se apoya fuertemente a la piscicultura y la apicultura porque Misiones es una provincia con una gran diversificación productiva. Actualmente existen alrededor de 11 mil colmenas registradas de manera formal y se cree que el doble de manera informal.

“Esto significa que Misiones está creciendo de distintos lados, y eso llena de orgullo porque hace mucho se habla de provincias que tengan diversidad productiva y yo creo que hoy, Misiones es un ejemplo”, concluyó López Sartori.

Ahora Alimentos, la propuesta que llevará Herrera Ahuad en la reunión con Sciolihttps://t.co/8RiWB9VF9t pic.twitter.com/KcdwR36Irw — misionesonline.net (@misionesonline) June 27, 2022

Aumento para trabajadores del Ministerio Agro