Garupá | Cuatro hermanos salvajemente atacados a machetazos en el barrio Fátima se salvaron de milagro

El violento hecho tuvo lugar el pasado sábado en horas de la madrugada, en el populoso barrio de Fátima, en Garupá. Cuatro hermanos, entre ellos una mujer, fueron hospitalizadas luego de ser atacados salvajemente por dos vecinos.

Alrededor de las dos de la mañana, en medio de una reunión familiar en una vivienda del barrio Fátima de Garupá, tres hermanos salieron a comprar cigarrillos en un kiosco, cuando se toparon con dos hombres, quienes los atacaron a machetazos, sin motivo aparente.

Tras escuchar los gritos por parte de los vecinos, demás familiares salieron corriendo en dirección a una calle interna, ubicada a pocos metros. En esas circunstancias, los violentos arrojaron piedras y machetearon a una joven de 20 años, hermana de las otras tres víctimas.

En la denuncia radicada en la Comisaría Décimo Cuarta, una mujer de 25 años relató los pormenores del hecho y apuntó en contra de dos hombres, uno de ellos con domicilio en el mencionado barrio garupaense.

Los hermanos terminaron hospitalizados y, tras ser examinados por el médico en turno, se les diagnóstico: Magdalena C. «herida cortante en región retro auricular, con sutura, escoriaciones y hematoma», Alejandro C. «heridas cortantes en cuero cabelludo con sutura» y Franco C. «herida cortante en región cuero cabelludo, antebrazo derecho herida punzante en región lumbar y dorsal bajo, y pierna derecha».

Posteriormente, en horas de la tarde del pasado sábado, en un trabajo en conjunto de efectivos policiales de la Comisaría Décimo Cuarta, Dirección de Infantería, Comando Fátima y División Motorizada, procedieron a la detención de los acusados.

El procedimiento tuvo lugar en la manzana 78 del barrio Fátima, aprehendiendo a Eduardo Fabián R. alias “Huesito” de 36 años y a Cristián José D. de 37.

A su vez, se procedió al secuestro de un cuchillo tipo carnicero con mango color blanco, un machete de fabricación cacera y un cuchillo tipo serrucho, armas que presuntamente fueron utilizadas para la comisión del hecho.

Por orden del Juzgado de Instrucción Uno, los dos acusados fueron alojados en una celda de la mencionada dependencia policial.

