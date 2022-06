Planteará que la Nación reintegre el IVA en la compra de productos alimenticios en todo el territorio misionero. Se retomará la discusión por el artículo 10 de la ley Pyme y otros temas pendientes.

Adolfo Safrán (Radio República)

El próximo jueves 30 de junio, a las 13 horas, en el despacho del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, se presentará el gobernador Oscar Herrera Ahuad, con una propuesta concreta para comenzar a desarrollar la agenda Misiones: crear el programa Ahora Alimentos.

La idea no es nueva, se viene trabajando desde principios de año, aunque no tuvo mayores avances durante la gestión del renunciante Matías Kulfas. Ahora con Daniel Scioli a cargo de la cartera productiva, la provincia vuelve a la carga, además de otros pedidos concretos que compensen las perdidas que significó la no aprobación del presupuesto nacional, que contenía beneficios directos para la provincia.

En declaraciones a radio República, el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, dio detalles del programa que tiene similitudes al conocido Ahora Misiones +21, pero que estaría destinado exclusivamente para la compra de productos alimenticios.

“Este programa se le propuso al equipo del ministerio de Desarrollo Productivo allá por el mes de enero de este año, en la oportunidad en que la oposición rechazó el proyecto de Presupuesto 2022, donde estaba incluida la posibilidad de habilitar la zona aduanera especial para Misiones. Y como alternativa, se empezó a trabajar en un proyecto de reglamentar el artículo 10 para Pymes, vinculada a zonas de fronteras y en ese marco, generar un programa de reintegro del IVA, en la compra de productos alimenticios”, explicó el ministro.

La propuesta del “Ahora Alimentos” (o también podría llamarse Ahora Góndola), abarcaría a todo el territorio misionero, “para los consumidores que realicen compras con tarjeta de débito de todos los Bancos, las billeteras digitales conocidas como Yacaré y Mercado Pago y las tarjetas sociales, cuyo beneficiario recibe la acreditación precisamente para la compra de alimentos”, indicó Safrán.

El pedido que elevará Misiones es para que “los consumidores de la familia misionera, reciban el reintegro del IVA en todo lo que sea compra de productos alimenticios, en todos los comercios de la provincia”, remarcó el titular de la cartera económica.

Si bien inicialmente se pensó en una lista acotada de alimentos, Safrán admitió que “se habla de todos los productos alimenticios. En la teoría podríamos buscar un determinado número de productos, pero en la práctica es muy difícil, porque cuando uno va a un comercio, la compra de productos es variada y al momento de abonar, lo hace con la tarjeta de débito, por ejemplo y es muy difícil discriminar qué productos están incluidos o no”.

En consecuencia, “la propuesta es incluir a todos los productos alimenticios”, y quedarían excluidas las compras con “tarjetas de crédito y el pago en efectivo”.

Esfuerzo compartido

Los cálculos previos que hizo la provincia de Misiones para elevar el pedio a Nación, referían, “allá por el mes de enero sobre dos puntos. Uno sobre la base de ventas de los comercios en productos alimenticios con información que nos proporciona la Agencia Tributaria de Misiones, y otro con información cruzada, como para corroborar el número, que tomó la cantidad de trabajadores públicos, privados y beneficiarios de programas sociales con el gasto en la canasta básica alimentaria y el número en ambos casos nos dio cercano a los 900 millones de pesos por mes”, precisó Safrán.

El ministro evaluó que el costo “podría reducirse, porque este tipo de programas tiene un tope de reintegros, no todos pagan con tarjeta de débito, algunos pagan en efectivo, pero la hipótesis de máxima mostró ese número de 900 millones de pesos de manera global”.

Paralelamente, integrantes del ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación también hicieron sus propios cálculos y de acuerdo a lo que reveló el ministro de Hacienda misionero, “unos meses después a nuestra presentación, con la inflación que transcurrió, les dio un número cercano a los 1200 millones de pesos mensuales”.

Ante este panorama, Safrán explicó que “el último viernes tuvimos una reunión de la que participaron funcionarios del área de Economía y de Desarrollo Productivo de la Nación. Desde Economía una vez más manifestaron la escasez de recursos, pero sabiendo que hay una decisión política, el planteo fue que la provincia de Misiones acompañe con algo, como hicimos con el Ahora Misiones + 21 en su momento, donde los bancos acompañan, también la provincia y los comercios”.

Como ya ocurrió con otros pedidos anteriores, donde Misiones intentó beneficios especiales por tener más del 90% de su frontera con países limítrofes (el primer proyecto de la zona aduanera especial que fue vetada por el presidente Alberto Fernández), siempre está el temor que la idea, finalmente no prospere.

Intereses similares de otros distrititos colisionaría con las necesidades de la provincia, aunque en ese sentido, el responsable del área de Economía en la provincia adelantó que “esa es la preocupación que manifestaron desde Nación. Entienden que Misiones es la única que tiene la particularidad de zona de frontera y se asemejaría únicamente la situación en alguna ciudad de Formosa. Por lo tanto, insistieron en que, si hay algún acompañamiento de nuestra parte, sería un mecanismo para que otras provincias no pidan lo mismo ya que cuando tienen que aportar algo, se restringen los pedidos a Nación”.

Cuando Daniel Scioli reciba a Herrera Ahuad el jueves, ya conocerá en detalle el plan que elaboró la provincia, que hace años viene trabajando con programas que dinamizan la economía local.

En el caso del Ahora Alimentos, “la idea también es que tenga un tope, que permita controlar el funcionamiento, los costos y evitar abusos, pero ese es un número que falta definir”. También solicitarían a los comercios, “adherirse al programa de manera individual”.

Safrán además les planteó a los funcionarios nacionales que “si bien hoy en el tema de alimentos no tenemos problemas de competitividad con Paraguay y Brasil, ocurre lo contrario. Ellos vienen a comprar alimentos a Misiones y los precios suben más que en el resto del país, por el exceso de demanda”.

“Hoy por hoy la familia misionera paga un precio mayor con relación al resto del país, por esta situación de frontera. En otro momento ocurre lo contrario y el que se perjudica es el comercio local, porque cuando los precios son más baratos del otro lado de la frontera, son los comercios misioneros los que padecen. Por eso el programa funciona en ambas situaciones”, amplió el ministro.

En la reunión con Scioli se repasarán otros ítems de la lista de pendientes, entre los que se incluye el desembarco de la fábrica brasileña de calzados Beira Río y la extensión del programa Ahora Misiones +21, que permite reintegros en compras de hasta el 41%.