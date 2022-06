Facundo Benítez, el primer misionero en integrar la Selección Argentina de Salvamento Acuático Deportivo que sueña con el Mundial

El campeonato mundial de Salvamento Acuático Deportivo, a cargo de la Federación Internacional de Salvamento Acuático (ILSF), se desarrollará en la Ciudad de Riccione, Italia, del 20 de septiembre al 3 de octubre. Argentina participa de estas competencias desde hace aproximadamente 20 años, y en esta oportunidad sumó al misionero Facundo Benítez, como atleta federado de la selección.

Facundo Benítez es el primer misionero en integrar la Selección Argentina de Salvamento Acuático Deportivo y será el primero también en participar de una competencia a nivel Mundial. Actualmente vive en la provincia de Córdoba, y el pasado mes de abril le comunicaron la gran noticia.

En busca de nuevos rumbos, viajó a Córdoba para realizar un curso de guardavida internacional. «Paralelamente quise meterme en una competencia que no hay en Misiones y no hay afuera, por una cuestión de equipo y por novedades que acá no llegan me voy a entrenar a Córdoba» explicó.

Allí, Facundo ingresó como deportista en un equipo de Salvamento Acuático denominado AIGUV. «Ahí empecé a entrenar el salvamento acuático deportivo, es el deporte de los guardavidas», sostuvo.

Respecto de la competencia Mundial 2022, aseguró que para el mismo hay un sumatoria de puntos que se hace cada dos años. «Por pandemia se vuelve a reabrir la plaza para ser parte de la selección, por cuestiones de condiciones físicas» contó Facundo.

«Competimos el 24 y 25 de octubre en el Parque Roca. Allí quedé preseleccionado en la modalidad «indoor», es la modalidad que se compite en pileta, donde la competencia que hay son las que simulan diferentes tipos de rescate que se presentan en situaciones reales».

«Una de las modalidad es 100 mts. de arrastre donde tenés que buscar un muñeco que está fondeado a 50 metros de subacuático, lo levantas y traccionas con una técnica. Tiene 70 kilos lo que simula el peso de una persona real», añadió Facundo.

«Quedamos 30 preseleccionados, de cara al mundial de septiembre. En Pinamar competimos en «outdoor», modalidades de mar, donde había dos competencias de arena», expuso el deportista en relación a las pruebas que tuvo que sortear.

Asimismo, se refirió a la competencia de 90mt sprint: «Yo soy el actual campeón argentino open, que es lo que me dio la plaza para ingresar a la Selección Argentina”.

La noticia de que se iba formar parte del equipo argentino y participará en el mundial la recibió en el mes de abril. El equipo está conformado por 12 deportistas categoría «open» que es la categoría elite y 12 deportistas en categoría juniors. «Somos 24 atletas que competirán en el mundial».

Los preseleccionado pasan por un periodo de pruebas el cual integran entre 12 y 15 delegaciones federados a EPSA (Equipo Profesional de Salvamento Acuático).

Sin embargo, la posibilidad de representar a la selección nacional en el mundial se ve amenazada por el costoso presupuesto que deben recaudar. «Estamos recaudando fondos porque es un deporte amateur y no existe la posibilidad de que el viaje sea pagado por el estado» expresó Facundo.

«Estamos pidiendo la ayuda de la gente que nos pueda colaborar, estamos en búsqueda de sponsors», contó. El equipo argentino tiene que juntar un monto de alrededor de 15 millones de pesos.

Así también, Facundo Benítez tiene que recaudar fondos para su estadía de forma personal. Para ello debe juntar cerca de 3mil dólares para costear gastos de estadía y vuelos. “Tenemos que estar 5 días antes para acostumbrarnos al horario. Necesitamos una cantidad de plata que nos da la posibilidad de costear estadía alimento y viajes, eso en conjunto de equipo. Nosotros tenemos que llegar a Italia y alquilar un bote que lleve nuestros elementos, y eso tiene un costo», afirmó.

Dejó un mensaje para quienes quieran aportar su granito de arena: «Estamos trabajando con una aplicación que se llama «Cafecito app», buscas “EPSA Selección Argentina” y podes colaborar».

Respecto de lo que se espera desde lo deportivo de esta selección, Facundo comentó: «Desde el año 2000 Argentina viene haciendo grandes competencias, mundial tras mundial viene dando pelea, hoy la selección la noticia que nos da es que tenemos un equipo que dará que hablar y podrá pelear las finales en algunas posibilidades».

«No tenemos tantos recursos pero tenemos la posibilidad de tirar buenos tiempos en outdoor. Estamos confiados», contó.

El misionero se encuentra actualmente en Posadas, preparándose de la mejor manera para la cita mundial. «Estoy entrenando tres veces por día, canotaje, arena, y gimansio. Tengo un equipo de trabajo que tiene mucho fundamento y apoyo, están ahí mejorándome para lograr la mejor versión en cuanto a lo deportivo.

Asimismo, no se olvido del apoyo cordobés: «Tengo al club Córdoba Athletic que me esta apoyando, dando difusión a los mensajes y para poder lograr este sueño».

El deportista de la tierra colorada, sacó pecho y no se olvidó de sus raíces: «Soy el primer misionero en integrar una selecciona nacional y que va a competir un mundial. Es el sueño de todo deportista y todo profesor. Es algo increíble que me propuse luego de la perdida de mi abuela. Estoy muy contento y muy feliz», sentenció.