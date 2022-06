Misionero de Karting: se disputó la fecha 4 con la participación de 117 pilotos que marcó un nuevo récord

El Campeonato Misionero de Karting en Pista que fiscaliza la FeMAD arrancó con la cuarta fecha en el Kartódromo 1 del autódromo Rosamonte con un total de 117 pilotos presentes marcando un nuevo récord de participantes para la escuela del automovilismo misionero que pasa por un gran momento no solo a nivel provincial porque se destaca a nivel nacional entre las mejores categorías.

Los ganadores en la cuarta fecha del Misionero de Karting fueron: Yoryi Kibysz (Cajeros Promocional), Robertino Lukoski (Máster 200cc), Santino Dolce (110 ccc), Mairú Herrera Ahuad (Copa Damas), Julio Da Silva (10 HP), Ayrton Bose (4T Estándar clasificador general en suspenso por deportiva), Yonatan Lukoski (4T Senior clasificador general en suspenso por deportiva) y Francisco Morgenstern (Escuela clasificador general en suspenso por deportiva).

Tal vez te interese leer: Guaraní Antonio Franco se consagró campeón de la Liga Posadeña después ocho años tras ganarle 4-0 a La Picada en el global

Además de la gran cantidad de participantes se acercó el público acompañado de familias que compartieron un día en el autódromo.

La actividad comenzó desde las 9,30 cuando comenzaron las series clasificatoria y el show de la apertura de la jornada de las 8 categorías con pilotos de la provincia, Corrientes y hasta de Formosa. Los ganadores en serie fueron: Santino Dolce en 110cc, Mairú Herrera en Copa Damas, Francisco y Felipe Morgenstern en Escuela, Julio Da Silva en 10 HP, Fabián Carré en Cajeros Promocional, César Villar en Senior, Robertino Lukoski en Máster 200cc Rodrigo Erracaborde, César Villar y Fernando Ledesema en Estándar .

Las grandes finales

En 110cc Santino Dolce largó en punta y buscó apoderarse del liderazgo. El piloto de Ituzaingó pudo extender la ventaja con respecto a sus perseguidores. En ese arranque, Maitena Bustos marchaba en el segundo lugar y tercero, el obereño Valentino Gorostiague.

Sobre el final, en la lucha por las posiciones del podio se volvió atrapante entre Gorostiague logró superar a Matina Bustos y en eso, lo aprovechó Ian Hummel. Finalmente, el ganador fue Dolce, segundo Valentino Gorostiague y tercero, el de Alem, Ian Hummel.

En Copa Damas, la sorprendente Zoe Florentin que pasó rápidamente a la punta en un duelo atrapante con Mairu Herrera en la competencia. Lo de Florentin sin dudas buscaba redondear un buen fin de semana al estar adelante en el clasificador durante todo el domingo, el tercer lugar el avance de Martina Mrakava fue contundente seguida de Fiore Santamaría.

La competencia fue atrayente porque luego de la mitad de carrera avanzó Loreley Alegre para posicionarse en el tercer lugar. En la revisación técnica, no pasó el Karting de Florentin, por lo que Alegre fue segunda y tercera, Milagros Finten.

El final quedó con la victoria de Mairu Herrera Ahuad que volvió al Karting Misionero y a la categoría después de tanto tiempo. Segunda, Zoe Flrorentin que redondeó un gran fin de semana para ella, el mejor para la posadeña y cosechando los puntos del primer lugar (Mairu corrió en condición de invitada) y tercera, Loreley Alegre también en esa lucha de puntos.

En categoría Escuela, los más peques del Karting Misionero tuvo una largada luchada pero luego el campeón Francisco Morgenstern pudo extender la ventaja en la punta. Lucha muy cerrada se vio por el podio con Felipe Gonzalez, Silvero y Morgenstern entre ese lote de los 15 peques.

En 10HP, Julio Da Silva largó muy bien y fue armándose de una gran victoria en condición de local. En la lucha por el podio, gran labor de Manuel Friedrich y el tercero que marchaba Tobbias Perez, el de San Pedro que tuvo lucha con Maximo Da Cruz en el final de la competencia.

El ganador fue finalmente el posadeño Da Silva, segundo Manuel Freidrich y tercero, Tobbias Peréz.

En Cajeros Promocional, desde el arranque con un duelo atrapante, Carré y Yoryi Kibysz dos candidatos a la victoria que se superaron en varias oportunidades, pero en la vuelta cuarto Carré se retrasó. Kibysz quedó en el primer lugar se defendía de Matías Witzke pero también quedó relegado y lo heredó el líder del campeonato que se vino con todo, sí, Nicolás Hettineger que avanzó y lo tenía de reojo al puntero.

Llegó el final con el triunfo de Yoryi Kibysz, sí, el obereño que consiguió su primera victoria del año en la Cajeros Promocional segundo fue el líder del campeonato Nico Hettinger y tercero, Rodrigo Casco otro de gran labor el fin de semana.

En Máster 200cc el buen progreso de Diego Bogado, nuevamente protagonista que con el correr de las vueltas pudo superar a Robertino Lukoski. Toda la competencia prácticamente se medían, Lukoski en esta oportunidad detrás buscando alcanzarlo a Bogado y tercero, Cristian Fleck en un buen parque que presentó la categoría nuevamente.

Finalmente, Diego Bogado se llevó nuevamente la victoria, su segundo festejo en Posadas como en la primera segundo, Robertino Lukoski y tercera, Agustina Tajada. Cuarto, Cristian Fleck y quinto, Matías Andino.

En Máster 200cc, el karting de Bogado no pasó la técnica y terminó siendo excluido. La victoria quedó en manos de Lukoski, segunda Agustina Tajada y tercero en el podio Cristian Fleck.

En 4T Senior, una de las más potentes del Misionero de Karting tuvo a César Villar largando en punta quien volvió a la categoría con todo y se metía en ese duelo de quienes luchan por el campeonato. Ante la ausencia de De Lima (corrió en el Turismo Pista), Manuel Pascual y Yonatan Lukoski buscaban cosechar la mayor cantidad de puntos con ese panorama en la previa se avecinaba una gran final.

Le sorprendió Pascual, madrugando en una maniobra al líder y escapándose rápidamente dejando en principio la lucha por el segundo lugar entre Villar y Lukoski.

En la vuelta 5, Lukoski pudo superar a César Villar en una gran maniobra mientras que el líder Pascual. Desde ese momento avanzó lo suficiente para acercarse en busca de la punta de la competencia y el campeón Luskoki pudo superar a Pascual y saltar a la punta.

Así el podio con la victoria correspondió a Yonatan Lukoski, segundo, César Villar y tercero, Manuel Pascual. Cuarto Cristian Sartori y quinto, Mariano Tajada.

La gran categoría 4T Estándar se largó con 36 pilotos, sí, el record de la categoría en una emocionante final que tuvo largando en punta a Erracaborde pero “Pachi” Ledesma pudo superarlo en la primera cuerva y Villar lo propio.

Desde el fondo, el campeón Ayrton Bose y Guillermo Ghiberto que escalaron posiciones para ubicarse tercero y cuarto, mientras Erracaborde se retrasaba en el clasificador. El piloto del DyL Competición, Ayrton Bose no paró su avance porque logró superarlo a Villar y quedó palmo a palmo con Ledesma en la vuelta 6.

El campeón en toda su inmensidad porque logró imponerse para subirse al liderazgo en la vuelta 9 pero segundo, muy de cerca estaba Ghiberto, Villar y “Mauri” De Lima. La promesa de gran espectáculo sin dudas se estaba dando en el kartódromo capitalino.

Sobre el final, Mauricio De Lima superó a Villar para ubicarse como escolta. El triunfo fue para Ayrton Bose, un trunfazo de menor a mayor y segundo, Ivan Kalitko y tercero César Villar finalmente.

La próxima fecha correspondiente a la quinta fecha del Campeonato Misionero de Karting fiscalizado FeMAD el 23 y 24 de julio en el Kartódromo Ciudad de Oberá.

ESCUELA

(Clasificador general en suspenso por deportiva)

1 1 Francisco Morgenstern 11:20.412 0.000 10 1:07.499 6 128.002 km/h

2 93 Felipe Gonzalez 11:29.733 9.321 10 1:08.210 6 126.668 km/h

3 4 Juan Bautista Silvero Panasiuk 11:30.872 10.460 10 1:08.331 8 126.443 km/h

4 30 Mateo Panasiuk 11:40.070 19.658 10 1:09.043 3 125.139 km/h

5 11 Tadeo Rogaczewski 11:40.437 20.025 10 1:09.192 4 124.87 km/h

6 33 Lautaro Von Steiger 11:40.768 20.356 10 1:09.160 6 124.928 km/h

7 10 Felipe Morgenstern 11:42.552 22.140 10 1:08.464 2 126.198 km/h

8 40 Franchesco Valente Sartori 11:49.916 29.504 10 1:09.523 5 124.275 km/h

9 24 Emiliano Brandt 11:53.907 33.495 10 1:09.747 4 123.876 km/h

10 41 Gianlucca Sartori Valente 12:04.388 43.976 10 1:10.329 7 122.851 km/h

11 22 Alejo Zaiser 12:05.068 44.656 10 1:11.267 9 121.234 km/h

12 19 Nicolas Huta 12:07.357 46.945 10 1:11.420 6 120.975 km/h

13 13 Juan Cruz Fiedler 8:11.511 3 laps 7 1:09.001 3 125.216 km/h

14 12 Benicio Benjamin Majer 7:16.875 4 laps 6 1:11.009 3 121.675 km/h

15 8 Delgado Dylan 2.340 10 laps – 0.000 –

–

Clasificador general en suspenso por deportiva

110CC

1 302 Santino Dolce 10:43.408 0.000 10 1:03.787 2 135.451 km/h

2 318 Valentino Gorostiague 11:01.161 17.753 10 1:05.200 6 132.515 km/h

3 310 Ian Hummel 11:07.203 23.795 10 1:05.352 3 132.207 km/h

4 312 Lautaro Gritti 11:09.423 26.015 10 1:05.268 6 132.377 km/h

5 311 Facundo Hettinger 11:13.366 29.958 10 1:06.091 3 130.729 km/h

6 322 Bruno Melo 11:28.609 45.201 10 1:07.291 3 128.398 km/h

7 325 Luciano Soto 11:42.368 58.960 10 1:08.757 3 125.66 km/h

8 341 Maitena Bustos 9:54.331 1 lap 9 1:05.437 3 132.035 km/h

9 307 Pablo Plocher 11:28.758 1 lap 9 1:05.174 4 132.568 km/h

COPA DAMAS

1 620 Mairu Herrera 10:49.750 0.000 10 1:04.448 5 134.062 km/h

2 106 Loreley Alegre 10:59.798 10.048 10 1:04.982 8 132.96 km/h

3 105 Milagros Finten 11:05.065 15.315 10 1:05.548 6 131.812 km/h

4 119 Alejandra Drozinsky 11:05.720 15.970 10 1:05.276 10 132.361 km/h

5 109 Melisa Barrios 11:09.200 19.450 10 1:05.974 2 130.961 km/h

6 116 Griselda Da Silva 11:12.716 22.966 10 1:06.021 3 130.867 km/h

7 122 Daiana Wolfart 11:14.326 24.576 10 1:06.426 9 130.07 km/h

8 104 Fiorella Santa Maria 11:33.982 44.232 10 1:06.337 8 130.244 km/h

9 107 Vanesa Zamparo 11:52.772 1:03.022 10 1:08.227 5 126.636 km/h

10 118 Martina Mrakava 11:35.932 1 lap 9 1:05.647 9 131.613 km/h

DQ 111 Zoe Florentin 10:56.063 0.000 10 1:04.609 5 133.727 km/h

10 HP

1 701 Julio Da Silva 10:48.757 0.000 10 1:04.420 2 134.12 km/h

2 795 Manuel Fiedrich 10:54.355 5.598 10 1:05.086 8 132.747 km/h

3 786 Tobias Perez 11:07.182 18.425 10 1:06.007 4 130.895 km/h

4 757 Diego Carballo 11:11.198 22.441 10 1:06.038 9 130.834 km/h

5 750 Martin Barrios 11:12.438 23.681 10 1:05.914 6 131.08 km/h

6 726 Gaston Contrera 11:19.765 31.008 10 1:05.907 10 131.094 km/h

7 721 Maximo Da Cruz 9:04.822 2 laps 8 1:06.295 4 130.327 km/h

8 719 Agustin Ortega 2:51.208 8 laps 2 1:07.566 1 127.875 km/h

DQ 727 Carlos Luzney 11:07.002 0.000 10 1:05.405 8 132.1 km/h

CAJEROS PROMOCIONAL

1 210 Yoryi Kibysz 14:27.635 0.000 14 1:01.579 4 140.308 km/h

2 225 Nicolas Hettinger 14:29.548 1.913 14 1:01.487 6 140.518 km/h

3 288 Rodrigo Casco 14:34.547 6.912 14 1:01.709 3 140.012 km/h

4 205 Walter Nobs 14:49.810 22.175 14 1:02.696 3 137.808 km/h

5 222 Diego Barchuk 14:56.591 28.956 14 1:03.045 3 137.045 km/h

6 273 Fabian Carre 15:07.606 39.971 14 1:01.242 3 141.08 km/h

7 224 Franco Garcia 15:24.331 56.696 14 1:03.644 3 135.755 km/h

8 220 Patricia Barrios 15:03.330 2 laps 12 1:06.778 4 129.384 km/h

9 207 Matias Witzkee 9:23.865 6 laps 8 59.303 8 145.692 km/h

10 231 Cristian Spengler 1:09.092 13 laps 1 1:08.340 1 126.427 km/h

Final 200 Master a 12 Vtas

Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 25 June 2022 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

2.4000 km2 (01:02.593)138.035 km/hRobertino Lukoski

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 552 Robertino Lukoski 12:42.067 0.000 12 1:02.593 2 138.035 km/h

2 544 Maria Agustina Tajada 12:46.242 4.175 12 1:02.640 5 137.931 km/h

3 555 Cristian Fleck 12:46.701 4.634 12 1:03.043 2 137.049 km/h

4 518 Matias Andino 12:47.776 5.709 12 1:03.057 2 137.019 km/h

5 504 Juan Finten 12:57.656 15.589 12 1:03.620 3 135.806 km/h

6 508 Nicolas Finten 12:57.756 15.689 12 1:03.780 10 135.466 km/h

7 507 Gaston Sauer 12:58.374 16.307 12 1:03.959 5 135.087 km/h

8 513 Cristian Fiedler 13:16.778 34.711 12 1:03.084 2 136.96 km/h

9 525 Matias Hettinger 13:26.090 44.023 12 1:03.527 6 136.005 km/h

10 522 Martin Correa 11:50.449 1 lap 11 1:02.648 2 137.913 km/h

DQ 586 Diego Bogado 12:40.108 0.000 12 1:02.797 2 137.586 km/h

DQ 510 Barrios Alejandro 8:35.599 0.000 8 1:02.965 2 137.219 km/h

Announcements

Auto Nº510 Excluido Por No Acatar cartel de reparacion y Bandera Negra

Auto Nº 518 Apercibido Por Maniobras Peligrosas

Auto Nº586 Excluido No paso Tecnica

4T SENIOR

(Clasificador general en suspenso por deportiva)

1 401 Yonatan Lukoski 14:28.438 0.000 14 1:01.520 6 140.442 km/h

2 421 Cesar Villar 14:30.200 1.762 14 1:01.563 3 140.344 km/h

3 440 Manuel Pascual 14:32.879 4.441 14 1:01.671 3 140.098 km/h

4 425 Christian Marcelo Sartori 14:45.049 16.611 14 1:02.198 2 138.911 km/h

5 443 Mariano Tajada 15:14.056 45.618 14 1:03.770 4 135.487 km/h

6 423 Eduardo Gonzales 14:19.283 1 lap 13 1:04.849 2 133.233 km/h

7 408 Alicia Graeff 15:18.886 50.448 14 1:03.742 12 135.546 km/h

8 472 Silvio Gimenez 3:41.937 11 laps 3 1:11.747 2 120.423 km/h

9 427 Javier Mucci 1:19.079 13 laps 1 1:07.766 1 127.498 km/h

10 424 Santiago Almiron 0.971 14 laps – 0.000 – –

Announcements

Auto Nº472 +10 PorAdel. Largada

Auto Nº443 + 10 adel. Largada

Clasificador general en suspenso por deportiva

4t ESTÁNDAR

(Clasificador general en suspenso por deportiva)

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 601 Ayrton Max Bose 15:07.534 0.000 14 1:04.093 11 134.804 km/h

2 610 Ivan Kalitko 15:12.154 4.620 14 1:04.264 2 134.445 km/h

3 690 Cesar Villar 15:12.425 4.891 14 1:04.325 10 134.318 km/h

4 641 Mauricio De Limaa 15:12.668 5.134 14 1:03.872 2 135.271 km/h

5 653 Mariano Ordoñez 15:15.607 8.073 14 1:04.518 7 133.916 km/h