Liga Profesional de Fútbol: San Lorenzo empató 1-1 con Tigre y es la cuarta igualdad en el torneo

Lucas Blondel marcó para el Matador y Adam Bareiro igualó de penal para el Ciclón en la quinta fecha de la Liga Profesional. El Cuervo no gana en su casa desde diciembre. El árbitro Penel se lesionó y fue reemplazado en medio del partido.

San Lorenzo empató 1-1 con Tigre en el Estadio Pedro Bidegain ante un buen marco de público que se manifestó a favor de sus jugadores, pero mostró su enojo con la dirigencia pidiendo elecciones. En el encuentro por quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, el Ciclón llega a una racha de 10 partidos sin victorias en el Nuevo Gasómetro. El gol del Matador lo marcó Lucas Blondel y Adam Bareiro igualó para San Lorenzo. El encuentro tiene el árbitro Ariel Penel fue reemplazado por un desgarro.

Los dos mostraron sus intenciones de jugar en el campo rival, pero San Lorenzo fue más profundo y sus credenciales fueron Nicolás Fernández Mercau y Adam Bareiro.

En el primer cuarto de hora pasó un hecho llamativo que fue la lesión del árbitro Ariel Penel, quien acusó “no puedo pisar”. El juez dio muestra de molestias en su gemelo derecho y fue reemplazado por el Héctor Paletta. Luego Penel confirmó que tuvo un desgarro.

Luego partido entró en una meseta hasta que a los 24 minutos Facundo Colidio hizo una gran jugada gambeteando de izquierda a derecha y se le dio a Lucas Blondel que la picó y definió para abrir el marcador.

Luego San Lorenzo buscó el empate y tuvo chances, pero careció de puntería. En tanto que Tigre con penos posesión fue más práctico para el ataque, pero no pudo ampliar su diferencia.

En el final del primer tiempo llegó la polémica por una jugada en la que Colidio la tocó con el pecho y los jugadores de San Lorenzo reclamaron mano, pero Paleta no recibió el llamado del VAR y dio por terminados los 45 minutos iniciales.

En el complemento el Ciclón fue por el empate y a los 22 minutos Bareiro fue pisado por Abel Luciatti dentro del área y Paletta primero no sancionó falta. Luego recibió el llamado del VAR y tras analizar la jugada en el monitor decidió aplicar el penal a favor de San Lorenzo. El propio Bareiro lo ejecutó y consiguió el empate.

El encuentro se hizo de ida y vuelta y Tigre pudo haber convertido el segundo por medio de un remate de Lucas Menossi que pasó cerca. En tanto que San Lorenzo también tuvo una por medio de una diagonal y remate del ingresado Nahuel Barrios.

El Ciclón buscó este mediodía conseguir su primera victoria de local en la Liga Profesional, algo que no consigue desde el 12 de diciembre de 2021 (3-2 vs. Newell’s Old Boys) y combinó siete empates con tres derrotas en sus presentaciones de este año en su casa.

En la próxima fecha Tigre recibirá a Talleres el sábado (15.30). Por su parte San Lorenzo jugará de visitante ante Barracas Central el domingo (15.30).