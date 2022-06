Murió Tyler Sanders, actor de la serie “Fear the Walking Dead”

Fue hallado en su casa y se desconocen las causas de su prematura muerte. El joven actor participó de series muy conocidas como Fear the Walking Dead, 911:Lone Star, The Rookie y Just Add Magic: Mystery City.

Hollywood está conmocionado por la repentina muerte de Tyler Sanders, un joven actor que empezó a conquistar la pantalla como actor de reparto en algunas de las series más exitosas como Fear the Walking Dead, 911:Lone Star, The Rookie y Just Add Magic: Mystery City, serie que estuvo nominada en los Daytime Emmy.

Según las fuentes policiales que consultó el medio TMZ, las autoridades respondieron a un llamado que apuntaba que un hombre no respiraba. Lo encontraron solo en la casa de Los Ángeles y lo declararon muerto en ese mismo momento.

No hay nada para sospechar de que haya terceros involucrados en su trágica partida. Le realizarán una autopsia en los próximos días para determinar los motivos de su repentino fallecimiento.

Pedro Tapia, su representante, aseguró que la muerte de esta joven promesa hollywoodense está siendo investigada. “Era un actor con mucho talento y con un futuro brillante”, dijo. “Lo recordamos como el buen chico que era, de una buena familia”, señaló, al mismo tiempo que pidió privacidad y respeto para sus seres queridos en estos días difíciles.

Quién era Tyler Sanders

Tyler Sanders empezó su carrera en la actuación cuando tenía apenas 10 años. Siempre se mantuvo activo y sus roles marcaban la diferencia a pesar no ser el protagonista, aportando drama y claridad en sus personajes.

Entre los actores era muy conocido dentro de la industria ya que, además de su experiencia en series, participó en varios cortos, pilotos y películas para televisión. Además, pudo debutar en la pantalla grande en el film The Reliant, junto a Julian Denton y Kevin Sorbo.

Como si el shock de su repentina muerte fuese poco, aún quedan dos estrenos pendientes con su trabajo en pantalla. Pronto se estrenará el corto de suspenso Shock!, en donde interpreta a un admirador secreto obsesivo.

También está próxima a estrenarse la película The Price We Pay, dirigida por Ryûhei Kitamura, que también dirigió Godzilla: Final Wars. Compartió elenco con Sabina Mach, Emile Hirsch y Gigi Zumbado, entre otros.

Fuente: TN