Análisis semanal: Un nuevo rumbo económico y otro boom del turismo en Misiones

Mientras el país hablaba de un avión venezolano lleno de iraníes y en Juntos por el Cambio arreciaba la guerra de candidaturas, la FED pateó el tablero con una suba de tasas que impactó en todo el mundo. Guzmán aprobó un examen facilón en la última licitación de deuda pero tendrá una prueba mucho más ardua en 10 días. En Misiones el feriado trajo un boom de turismo y de compras de extranjeros.

Se acabó lo que se daba, el mundo del dinero barato y en abundancia se terminó el jueves cuando la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) aplicó el aumento de tasas de interés más alto de los últimos 28 años. Después de un año de gradualismo, la entidad que Jerome Powell demostró que ahora sí está dispuesta a pagar el precio de una desaceleración en la economía no solo de Estados Unidos sino de todo el mundo, para frenar la inflación.

El gigante de Norteamérica, como casi todos los demás países del mundo, expandió su emisión monetaria para mitigar los efectos de la crisis por la pandemia. Con eso evitó que la caída de su PBI fuera más dura, pero cuando su economía se reactivó, esa mayor emisión terminó acelerando los precios.

En una primera instancia, la FED optó por aplicar correcciones leves con la esperanza de que la inflación se fuera acomodando conforme las actividades volvían a la normalidad. Pero la inflación no cedió y la entidad decidió cortar por lo sano aplicando el remedio que prescribe la ortodoxia para lidiar con la inflación: aumento de tasas de interés.

De un plumazo aumentó la tasa de referencia en 75 puntos básicos, el mayor incremento desde 1994, lo que provocó que otros países (entre ellos Suiza e Inglaterra) lo imitaran. Se derrumbaron las acciones en todo el mundo y las criptomonedas colapsaron.

A Argentina el endurecimiento del entorno financiero global la impactará solo colateralmente por el simple hecho de que ya estaba afuera del sistema financiero mundial. En todo caso quedará la espina de no haber podido aprovechar la época del dinero barato mientras duró.

En el nuevo contexto será todavía más difícil para los países “en vías de desarrollo” captar inversiones, otro aspecto que en Argentina no tendrá mayor incidencia porque aun cuando las tasas de la FED eran mucho más bajas no conseguía seducir a los inversores.

Sí habrá efecto rebote por el impacto que podría tener la nueva situación financiera en el resto del mundo, especialmente en los países con los que Argentina tiene un intercambio comercial más fluido.

Por paradójico que suene, la guerra en Ucrania tiene un efecto positivo para Argentina en este contexto porque evitará que el fortalecimiento del dólar planche los precios de las commodities, lo que sí sería una muy mala noticia para el país.

La bibliografía y la historia demuestran que cuando la FED aumenta las tasas, el dólar aumenta su valor relativo frente a todo aquello que el dinero pueda comprar. Esta dinámica siempre perjudica de manera más directa a las commodities, pero todo indica que esta vez eso no ocurrirá con muchos de los productos que exporta Argentina, especialmente los alimentos, porque la guerra en Europa provocó una carestía que seguirá presente al menos en el mediano plazo.

La prueba de Guzmán

En un clima de inestabilidad financiera marcado por el derrumbe que tuvieron los bonos CER en la semana previa y la suba del dólar blue –ambos efectos de la misma causa: una creciente desconfianza en el peso- el Gobierno logró colocar en el mercado de capitales, deuda por más de 21.500 millones de pesos, cifra más que suficiente para cubrir los vencimientos por unos 11.000 millones que enfrentaba.

Para seducir al mercado, el Tesoro debió hacer lo que hubiera preferido evitar: ofreció tasas más altas, instrumentos de corto plazo y opciones indexadas por inflación.

Con ello, el Gobierno logró sortear una prueba que se anticipaba complicada por el escenario de aprensión a la deuda en pesos, pero el verdadero examen llegará el 28 de junio, cuando operan vencimientos apenas por debajo de los 600.000 millones de pesos.

Para definir las condiciones de esta nueva licitación, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunirá esta semana con representantes de las dos principales cámaras de bancos del país. Los banqueros ya dejaron trascender que el éxito de la licitación dependerá directamente de la voluntad que muestre el Tesoro de ajustar las tasas de interés para que sean positivas en el contexto de inflación galopante.

El Banco Central acusó recibo y este jueves dispuso un incremento de 300 puntos básicos en la tasa de interés anual nominal de las Leliq, además dispuso que los rendimientos garantizados para plazos fijos de personas suban en 500 puntos básicos, de 48% a 53% nominal anual.

Si el Gobierno no lograra cubrir los vencimientos tomando nueva deuda, no le quedará más alternativa que financiarla con emisión monetaria. Dado que el monto a cubrir es muy grande, un porcentaje de rollover que no llegue al 100% podría generar un incremento sustancial en la liquidez que terminaría presionando al dólar paralelo.

También tendría efecto en la inflación, que en mayo fue de 5,1%, lo que elevó a 29,5% la marca de 2022 con solo 5 meses contabilizados y llevó a los analistas a proyectar un año con más de 70% de aumento en los precios.

Ensalada de candidatos

Mientras el Gobierno lidiaba con el escándalo del avión venezolano de dudosa procedencia y actividad que era tripulado por iraníes, de aún más sospechosa procedencia y actividad, que aterrizó en Ezeiza en un inverosímil flete de autopartes, la oposición aprovechó la distracción para dar rienda suelta a su encarnizada disputa por candidaturas.

A Mauricio Macri parece que los radicales ya no le simpatizan tanto como en 2015 cuando le allanaron el camino a la Casa Rosada con su estructura territorial. En una de sus habituales diatribas contra el populismo, el expresidente de Boca sumó al prócer radical Hipólito Yrigoyen a su lista negra de populistas célebres, que hasta entonces estaba integrada únicamente por peronistas.

El presidente de la UCR, Gerardo Morales, recogió el guante y acusó a Macri de pretender romper con la UCR para formar alianza con la extrema derecha representada por los libertarios, lo que ameritó un cruce de tuits picantes entre ambos aspirantes a encabezar la lista de JxC en 2023.

Con Morales ocupado atendiendo a Macri, otro de los pretendidos presidenciables radicales, en neurocientífico Facundo Manes, no quiso ser menos y salió a pegarle no solo a Macri sino también a otro presidenciable del PRO, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Afirmó que “en los 14 años de gestión del PRO se bajó el presupuesto educativo” y consideró que en CABA se está “viviendo una tragedia educativa”.

Sin declaraciones públicas rimbombantes, otro que incrementó su nivel de agresividad en la competencia por las candidaturas fue el mencionado Rodríguez Larreta quien confirmó que Diego Santilli será su único candidato a gobernador bonaerense y Jorge Macri, su postulante a jefe de Gobierno porteño.

Pero no solo eso, desde el PRO se quejan porque el mandatario porteño comenzó a ajustarle las clavijas a todos los dirigentes que ocupan algún cargo en su administración. Les aclaró que si no adhieren a su proyecto político no tendrán acceso a ni un tornillo del “aparato porteño”.

Otra realidad

En las antípodas del desorden institucional y caótica gestión que muestra el Gobierno nacional y muy lejos de las mezquinas disputas por las candidaturas que ocupan a la oposición, Misiones atraviesa una coyuntura de crecimiento que contrasta con lo que ocurre a escala nacional.

El fin de semana extra largo puso en evidencia el auge del turismo y el comercio. Pero esta vez no hubo feriado solo en Argentina porque Brasil conmemoró el Corpus Christi con un “feriadao” que tuvo un impacto fuerte en el comercio y la gastronomía de Puerto Iguazú.

Desde el jueves por la tarde, la fila para volver a Foz desde Puerto Iguazú partía de la cabecera del puente y se extendía más allá de la estación de servicio del ACA. Los brasileños y paraguayos arrasaron los comercios de Iguazú.

Ese mismo jueves comenzaron a llegar también los turistas de distintos puntos del país que no tardaron en copar la oferta hotelera de la Ciudad de las Cataratas. La ocupación se mantuvo por encima de 90% desde el viernes y el sábado casi 10.000 personas visitaron el Parque Nacional Iguazú del lado argentino.

Pero los turistas no eligieron solamente Iguazú, Posadas recibió una importante cantidad de visitantes atraídos por su variada oferta gastronómica y la reputación de “ciudad boutique” que supo granjearse en los últimos dos años y medio.

Posadas ya no solo sorprende por sus paisajes y la calidez de su gente, ahora también por su limpieza, iluminación y por la calidad de sus servicios.

Modelos diferentes

Lo que ven los visitantes que llegan a la provincia es parte de los resultados de un modelo que trajo transformaciones sociales, culturales, educativas y económicas.

Las plataformas educativas que impulsan la formación de los jóvenes como el Silicon Misiones, Polo Tic o Escuela de Robótica, sumados a la llegada de inversiones y empresas en los parques industriales, la inminente apertura del puerto para exportar con menores costos, el apoyo firme y contundente de la Provincia a producciones tradicionales como la yerba mate, la foresto industria y otras áreas de la economía rural, las obras en rutas, viviendas, escuelas y hospitales que no se detuvieron ni siquiera en lo peor de la crisis, terminan dando forma a una gestión que goza del respaldo de la población.

Otro valor que la gente reconoce al Gobierno provincial es la sensibilidad social. La Provincia estuvo pendiente y presente en todas las necesidades que se generaron durante la pandemia, asistiendo no solamente a los enfermos sino también a quienes se quedaron sin trabajo o con sus ingresos disminuidos por las restricciones. No solo llegó la asistencia a los trabajadores sino también a las empresas, comercios y agricultores.

Algunos sectores de la oposición impulsan otro modelo de provincia, como el diputado nacional radical Martín Arjol que elogia el modelo de Corrientes, un modelo con bajos impuestos pero escasos servicios y pocas obras. Un modelo que beneficia a un puñado de grandes empresas forestales y yerbateras que en detrimento de los pequeños productores

Cuesta encontrar pequeños productores en Corrientes, todos trabajan para los gigantes, que tributan poco y reinvierten menos. La salud mayoritariamente es privada y muy costosa, la educación igual, no hay obras viales en marcha para mejorar los caminos en mal estado, ni tampoco energía disponible para producir. Por cobrar bajos impuestos tienen poco para ofrecer a sus habitantes.

La pandemia demostró la necesidad de un Estado presente para la llegar con servicios a los sectores de nivel medios y bajos. Las nuevas generaciones de profesionales y estudiantes universitarios que se forman con las últimas ideas de la economía y los diferentes modelos de Estado han abrazado la propuesta del Frente Renovador, la innovación, la mirada hacia el futuro y la articulación con los sectores privados.

La frescura de las ideas que impulsa la Provincia llegaron con fuerza a la Universidad Nacional de Misiones, donde las propuestas vinculadas a la Renovación se impusieron en casi todas las casas de estudios, incluso en la Facultad de Ciencias Económicas, donde históricamente el radicalismo tuvo el control de la mano de la Agrupación Franja Morada.

No se puede no vincular la fuerte articulación de Silicon Misiones, el Polo Tic y otras especialidades impulsadas por el Gobierno, principalmente en la figura del contador Lucas Romero Spinelli, que han cosechado adhesiones desde el modelo económico y desde lo ideológico.

Los jóvenes profesionales dejaron de creer que sacando impuestos hay prosperidad, todo lo contrario, hay pobreza, y Misiones avanza con modernidad y empleo en todos los sectores de la economía. La falacia de los poderosos para no pagar impuestos cayó con el resultado de Económicas.

El resultado de la Universidad fue un claro ensayo de cercanía y coincidencias del modelo provincial con los jóvenes más formados y preparados para el futuro, sin dejar de analizar que se opaca el horizonte electoral de los radicales de Juntos por el Cambio, quienes a través de la Franja Morada históricamente conducían los destinos de esa Facultad.

Juntos por el Cambio es un frente sin rumbo tanto a nivel nacional como en Misiones. En la Tierra Colorada sus principales exponentes hacen una especie de militancia gastronómica, mostrándose en restaurantes y publicando luego la selfie en redes sociales.

Desde su visión de la política, esa es la construcción que le ofrecen al misionero. La foto superficial y superflua que muestra una supuesta unidad cuando la realidad es totalmente diferente: peleas permanentes y zancadillas por los cargos. La gente, después de la presidencia anterior, tiene las antenas más alertas y no cae en el arte del engaño y el marketing, porque quedó claro que no hay proyecto, no hay trabajo, no hay compromiso, no hay cercanía con la gente.