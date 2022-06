La iniciativa de celebrar el Día Internacional del Sushi fue de Chris DeMay, administrador de una página de Facebook sobre sushi en 2009 que propuso la fecha y tuvo mucho éxito a nivel mundial.

Hoy en Día el sushi es un plato de moda en la gastronomía internacional, pero su origen es muy antiguo. Las primeras referencias datan del año 718 en China. Pero aquella forma de prepararlo en la antigua China, que no Japón, divergen mucho de las actuales preparaciones.

El sushi es arroz acompañado de pescado que puede ser crudo, ahumado o cocido y adobado con vinagre y también se puede encontrar con huevo. Actualmente, el sushi es uno de los platos más populares en todo el mundo, está elaborado a base de arroz cocido adobado con vinagre de arroz, azúcar y sal. Aunque también hay otros ingredientes que lo han posicionado como un platillo universal.

Hay varios tipos de sushi:

Nigiri: Este es el tipo de sushi más conocido en Japón y en el mundo entero. Consiste en un pequeño puñado de arroz y un corte fino de pescado u otro ingrediente plano situado encima. Como variedad puede ir sujetado por un trozo de alga nori. Los más populares son los de salmón, atún y gamba.

Maki: Es el tipo de sushi conocido como “sushi enrollado”. Se hizo especialmente famoso cuando los americanos empezaron a elaborar ellos mismos el sushi, y decidieron innovar rellenando el rollo con aguacate.

Además, no es solo comida cruda. Existen variantes que pueden tener alimentos crudos, alimentos cocidos o incluso vegetales. No tenés que comer sushi con palillos: tradicionalmente, el sushi se coge con las manos, se sumerge en una mezcla de salsa de soja y wasabi y se devora. El uso de palillos no es necesario, pero es más higiénico.

Los palillos se pueden usar para comer cualquier cosa: aunque no es un mandato usar palillos para comer comida japonesa -como hemos dicho-, se pueden usar para comer ramen, arroz, albóndigas, cítricos, vieiras, sashimi, atún y sushi. La salsa de soja y el wasabi nunca deben mezclarse en la misma proporción: el wasabi es una salsa mucho más fuerte y es mejor usarla en una proporción de 1:8 con la salsa de soja. Confía en este consejo para no sobrecargar el sabor.

La esterilla de bambú que da a los rollos de sushi su forma cilíndrica se llama makisu en japonés. Mientras que los rollos de sushi son la forma más popular de sushi en Occidente, los japoneses a menudo prefieren el nigiri, un trozo de pescado presionado sobre una tira de arroz a mano.

El sushi preparado con ingredientes como huevas o salsas dulces y picantes (como la anguila) nunca se debe sumergir en salsa de soja. El nigiri se come del revés. Los conocedores del sushi recomiendan que el nigiri, la rodaja de pescado sobre una tira de arroz, se disfruta mejor dándole la vuelta colocando el lado del pescado en la lengua.

