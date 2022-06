Héroes misioneros de Malvinas | Hoy a las 21 horas y desde San Vicente, la crudeza de la guerra en el testimonio de Adán Piñeiro y Francisco Álvez

En un nuevo programa homenaje por los 40 años de la gesta de Malvinas, Misiones Online viajó a San Vicente para conocer la historia de un grupo de veteranos de guerra. En el programa de hoy, será el turno de Adán Piñeiro y Francisco Álvez. Conocé la historia de estos héroes misioneros de Malvinas acá.

En un nuevo programa homenaje por los 40 años de la gesta de Malvinas, en este episodio conocimos la historia de Adán Piñeiro y Francisco Álvez, dos ex combatientes de la localidad de San Vicente, Misiones.

Ambos son de la «clase 62» y compartieron desde el servicio militar hasta el regreso desde las Islas Malvinas. Junto a Misiones Online, compartieron su experiencia y dieron su crudo testimonio de lo que fue ese conflicto bélico recordado por todos los argentinos.

Desde el viaje a Puerto Madryn, hasta la llegada a la Isla Soledad, pasando por el combate, el frío, el hambre y el poderío inglés, Francisco y Adán compartieron detalles inéditos de su paso por Malvinas.

“Yo me fui con 15 soldados más, en un avión Hércules de carga. Desembarcamos en Puerto Argentino, Isla Soledad”, comentó en un principio el veterano Álvez.

Asimismo y respecto de la comida, agregó: «Venia en camiones solo de mediodía, y a la noche nos daban una ración, que era una pastilla pero no nos dejaban hacer fuego porque podrían detectar la posición y podían atacarnos», explicó Francisco.

Adán, por su parte, recordó muy tristemente a Roberto Acuña, en un episodio que describe la crudeza de esta guerra sin sentido. Acuña, fue un joven inexperto en todo tipo de combate, soldado de 18 años que estuvo junto a Adán, y perdió la vida en las islas.

«En su fusil tenía todos tus proyectiles, sabía las instrucciones, pero cuando nos atacaron una noche, él no podía ni sostener su arma. Yo le decía que disparé, y se negó. Le dije ‘dame tu fusil, yo voy a tirar tu granada, para fogueo’. Él no me dejó usarla y cuando atacaron se arrinconó en la carpa y se quedó quieto», contó Piñeiro.

Respecto del primer viaje, aseguró que ellos no sabían que irían a la guerra, ni tampoco hasta las islas. “Cuando salimos de Monte Caseros, salimos sin saber a donde íbamos. Allá en Río Gallegos el teniente Cornel. obedeció órdenes de un general que nos mandó a las Islas”, explicó.

El gran cambio de clima, desde el calor de Misiones al frío del sur y el mar fue clave para el desempeño y la vida de los soldados. Piñeiro se refirió a esto y explicó: “El viento, la lluvia y el frío no fue fácil para nosotros. El cambio de clima que nos agarró, la temperatura acá era agradable, cuando llegamos allá la temperatura era de 12 grados bajo cero”.

Otra de las experiencias y grandes anécdotas que comentaron, fue la de la heroica maniobra del subteniente Giménez, quien cubrió solo la retirada de sus compañeros ante el ataque inglés. Una vez que sus camaradas estuvieron a salvo, el también se replegó y logró sobrevivir.

Todo esto y mucho más, podés verlo esta noche desde las 21 horas a través de tv.misionesonline.net en una nueva edición del programa homenaje por los 40 años de Malvinas.