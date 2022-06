Estiman que la escasez de gasoil se extenderá mínimamente hasta septiembre

Lo reveló Faruk Jalaf, titular de la CESANE, quien reveló además que junto al gobernador de Misiones le adelantaron al Gobierno nacional hace 7 meses que existía faltante. "Nos ignoraron completamente”, criticó. Adelantó que habrá nuevos aumentos.

El fin de semana XXL en Argentina llegó con una sorpresa poco agradable. Es que, en el inicio del viernes, e inclusive ya en el fin del jueves, las estaciones de servicio tuvieron que remarcar el precio de su pizarra debido a un nuevo aumento en el gasoil. La suba fue del 12% a nivel nacional, pero en Misiones superó ese número y se ubicó en promedio en el 16%, llevando el litro a más de $200.

El incremento anterior se dio en medio de la escasez de gasoil que azota al país y que ya alcanza a 21 provincias, inclusive las patagónicas. En los últimos días, el Gobierno nacional anunció medidas en pos de combatir la faltante, entre ellas una ampliación del corte de biodiésel y la liberación de las importaciones. Sin embargo, a la espera de conocer el impacto real de esas iniciativas, una pregunta sigue rondando en el aire: “¿Se podría haber evitado esto?”.

El presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (CESANE) Faruk Jalaf no duda en la respuesta a la pregunta anterior: para él no sólo se podía haber evitado, sino que señaló que hace 7 meses le advirtieron al propio Gobierno nacional que ya había escasez, pero desde el Ejecutivo ignoraron y desmintieron, lo que finalmente tuvieron que reconocer hace unas pocas semanas.

En diálogo con Misiones Online TV, reveló que en octubre del año pasado, él y el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, le advirtieron a la Secretaría de Energía y al Ministerio de Desarrollo Productivo que en la Tierra Colorada ya se estaban aplicando cupos a la carga de gasoil y se registraban episodios de faltante, pese a que las fronteras aún estaban cerradas. Pero la respuesta de Nación no fue la esperada: “Nos dijeron que no había cupos ni faltantes, nos desmintieron rotundamente”, sentenció el titular de la entidad que reúne a todos los integrantes del sector de expendedores de combustibles del NEA.

“Le mandamos notas a la Secretaría de Energía y al Ministerio de Producción y no nos contestaron”, agregó.

Jalaf contó que posteriormente a la advertencia de Misiones, tuvieron una reunión con todas las cámaras del país que tienen el sector y se encontró con que “oh, sorpresa” casi todos los representantes de las provincias confirmaron que también tenían cupos y faltantes, excepto una: Buenos Aires.

“Hicimos una nota pidiendo una reunión con la Secretaría de Energía y recién nos dieron una respuesta hace 20 días cuando el problema llegó a Buenos Aires…Dios está en todos lados, pero sólo atiende en Buenos Aires”, ironizó.

Luego, reiteró que 7 meses antes anticiparon lo que iba a suceder. “Eso que no somos los técnicos de YPF, ni los que tiene la Secretaría de Energía, ni ingenieros ni muchos menos. Pero tenemos sentido común e indicaba eso (escasez). Ellos (Gobierno nacional) desmintieron hasta el último momento la faltante, pero cuando les llegó el agua al cuello lo tuvieron que reconocer”, aseguró.

“Que no queden dudas que a máxima responsabilidad de todo esto es del Gobierno nacional porque se lo anticipamos”, remarcó.

Escasez, hasta septiembre

Nación estableció el aumento del corte obligatorio de gasoil con biocombustibles para sumar oferta al mercado y descomprimir la crisis de abastecimiento. El porcentaje pasó del 5% al 12,5% de manera transitoria: un 2,5% extra para las Pymes y un 5% para las empresas que exportan el combustible

Jalaf evaluó que esa medida podrá tener un impacto positivo, aunque no será en el corto plazo y tampoco resolverá, según él, el problema. Estimó que comprar y trasladar el biodiésel para hacer el corte demora entre mínimo 7 y 10 días.

“Elevar el corte ayuda, pero no es inmediato… Juan Manzur (jefe de Gabinete) dijo que en 48 horas lo arreglaba, pero se habrá confundido y en vez de 48 horas habrá querido decir 48 días”, ironizó.

Luego, estimó que la escasez recién empezará a resolverse con el fin del invierno, es decir recién en el mes de septiembre.

“El faltante no se va a cortar de un día para el otro y no creo que deje de faltar durante el invierno”, afirmó.

Sobre las últimas medidas del Gobierno nacional, analizó que “van a ayudar” pero que no va a ser suficiente para terminar con esta situación. “Aumentando el corte de biodiésel, incrementa el volumen un 7, 5 por ciento. Entonces, de un 25% de faltante vas a pasar al 18%. También recién se acordaron liberar las importaciones. Van a proveer los dólares y a sacar impuestos. Las petroleras van a poder importar y vender a un precio más lógico, lo que va a ayudar”, estipuló.

“Es fulbito para las tribunas” y causas de la escasez

Jalaf criticó el desdoblamiento de precios del gasoil a las patentes de vehículos extranjeras y lo calificó como “un fulbito para las tribunas” porque “no soluciona nada”. Afirmó que responde únicamente a un objetivo recaudador.

“No solucionar el problema porque el problema es otro…Con las fronteras cerradas también había escasez. Lo único que quieren es recaudar”, amplió.

A la hora de explicar el por qué se llegó a esta situación, identificó tres causas: la disminución del corte de biodiésel al 5% en 2020, el contexto internacional y, por sobre todas las cosas, un aumento de la demanda motivada por una futura faltante de gas.

“El corte de biodiésel había bajado del 10 al 5%, por una reglamentación de los diputados del sur del país, que querían que se venda más petróleo que biodiésel. Esto último produjo una mayor faltante, porque siempre faltó gasoil… Pero lo más grave de todo que es que CAMESA, que es la generadora de electricidad de Buenos Aires, se estoqueó de gasoil con 3 millones de metros cúbicos para producir energía porque sabía que le iban a cortar el gas…… Aumentó la demanda porque va a faltar gas a nivel del país y todas las industrias van a usar gasoil en vez de gas…El contexto internacional no ayuda porque el petróleo que venía de Rusia ya no está viniendo. Emiratos Árabes está aumentando la producción, pero no es suficiente para suplir el petróleo que venía de Rusia”, explicó.

“Después que pase el invierno creo que se va a normalizar el servicio de gasoil cuando disminuye el uso del gas en los grandes centros urbanos como Rosario, Córdoba, Mendoza Y Buenos Aires, que tienen conexión a gas”, cerró

Más aumentos

Por último, Jalaf adelantó que habrá más aumentos en los combustibles porque “es una de las exigencias del FMI” y señaló que el aumento en los valores del gasoil de esta medianoche, “fue sorpresivo”.

“No esperábamos este aumento ahora del gasoil porque pensábamos que lo iban a hacer más cerca de fin de mes cuando empezaba el corte del biodiésel. Aprovecharo el fin de semana para darnos las buenas noticias”, declaró. Luego agregó: “ Pienso que van a seguir aumentando gradualmente los combustibles con la inflación, porque son medidas que le exige el FMI”.