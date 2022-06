“Quiero ver a mi hija como era antes, estos infelices le destruyeron la vida”, habló la madre de la joven que denunció violación grupal en Guaraní

Una joven de 21 años vivió una verdadera pesadilla entre la noche del sábado y la madrugada del domingo pasado en la localidad misionera de Guaraní. Denunció haber sido abusada sexualmente por un grupo de al menos cuatro jóvenes, entre ellos un primo y dos menores de edad.

La noticia salió a la luz a raíz de la denuncia de la propia víctima en la Comisaría de la Mujer de aquella localidad, ubicada en el departamento de Oberá. Fuentes policiales indicaron que la joven fue dejada tirada en la vereda de su casa, semidesnuda, solamente envuelta con un cubrecama, golpeada y embarrada de pies a cabeza.

En diálogo con Alem News, Nancy, la madre de la joven víctima de 21 años, se mostró destruida sentimentalmente por el horror que vivió su hija el fin de semana pasado. “No se lo deseo a nadie, si nosotros como padres estamos sufriendo, ni me puedo imaginar mi hija, está destrozada. Ella es un ángel”.

Todo comenzó el sábado en horas de la tardecita, cuando la víctima se encontró con su primo Damián y compartieron un mate en la plaza San Martín. Caída la noche, llegaron al lugar otros jóvenes, trasladándose hacía el kiosco más cercano a comprar bebidas alcohólicas.

A partir de ese momento, la joven de 21 años comenzó a perder la memoria, consecuentemente de que le abrían colocado algo en la bebida. Con el sol arrimándose, dos de los apuntados la llevaron hacía su vivienda, dejándola tirada en un estado de shock, semidesnuda, embarrada y con golpes por todo el cuerpo.

En la entrevista con el medio provincial, la madre de la joven relató los hechos con la voz entrecortada y sin poder contener las lágrimas. “Cuando abrí la puerta ella se me tiró encima, la lleve hasta su cama y cuando la destapé le pregunte si la habían violado o que le hicieron y ella me respondió: no me hicieron nada mami, ellos me cuidaron”.

Estarían involucrados al menos cuatro jóvenes, entre ellos el primo de la víctima Damián V. (20), Leonardo F. y dos menores de edad Yovani V. (16) y Esteban S. (17). Precisó que se encontraban otras personas que no recuerda el nombre.

“Me empezó a nombrar a las personas que estuvieron con ella, su primo estuvo en todo momento. Cuando le destapé, le llamé a mi marido y le dije que a nuestra hija le habían hecho algo. Llamamos a la policía, nos dijeron que tenían otro caso y que enseguida venían. En la desesperación volví a llamar de nuevo y fue ahí cuando se acercaron”.

Al arribo policial, inmediatamente una ambulancia se acercó hasta la zona y trasladó a la chica hasta el Hospital local, donde estuvo varias horas en observación. “En el Hospital no hicieron nada por ella, estuvo convulsionando. Desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde me tuvieron con mi hija, pero no hicieron nada por ella. Me decían que las convulsiones eran por el susto y la droga que le habían dado, pero mi hija sigue sin hablar, no dice nada, solo mueve la cabeza”.

Sin lugar a dudas, una noticia como esta conmueve hasta al más insensible, pero hasta el momento la investigación no avanzó. “Necesito Justicia por mi hija, que le detengan a estos hombres. La situación que estamos viviendo es horrorosa”, exigió.

Según recordó la víctima y manifestó a los efectivos policiales, en la madrugada del domingo, su primo y otro joven, la dejaron tirada fuera de su domicilio y antes de irse, golpearon la puerta para que los padres salieran a socorrerla. “Ella nombro a varios chicos, pero siempre recordaba a los dos que le trajeron a casa, todo el tiempo mencionaba a su primo”.

Una vida destruida

Al escuchar los golpes en la puerta, los padres de la joven salieron hacia afuera y se encontraron con una escena imposible de olvidar. “La ropa de ella estaba en un banco que tenemos en el corredor, ella estaba tapada con un cubrecama polar y llena de barro la cabeza, los brazos y desde la cintura para abajo, estaba toda sucia”.

Golpeados por la situación, los progenitores acompañaron a su hija hacia su dormitorio, la acostaron en la cama y los aterro los signos de violencia sobre el cuerpo de la mujer. “Cuando la metimos en la cama vimos que algo le habían hecho a mi hija, ella es una chica muy buena, la gente la quiere mucho. Yo no puedo verle a ella así, necesito que la ayuden, quiero ver a mi hija como era antes, estos infelices le destruyeron la vida. Los médicos y la policía no hacen nada”.

Un padre a punto de cometer una locura

La mujer expresó que se presentó en el nosocomio una oficial de la Comisaría de la Mujer de Oberá y le explicó que al ser la joven mayor de edad, era ella quien tenía que radicar la denuncia. “Los doctores no le quisieron tocar ni revisar porque dice que ella tenía que hacer la denuncia, tenía que llegar al Juez y él tenía que ordenarle a la médica que haga los estudios, pero mientras mi hija seguía convulsionando”.

El progenitor de la víctima, al ver en ese estado a su hija tomó un machete y salió de la vivienda, con el claro objetivo de hacer justicia por mano propia, con una impotencia que casi lo lleva a cometer el peor error de su vida.

“Mi marido cuando vio que ella estaba así, que la trajeron desnuda y la habíamos metido en la cama, agarró el machete y salió desesperado, dijo que iba a matar a los infelices que le habían hecho esto a nuestra hija. Ella tiene golpes en la cabeza, tiene los brazos lastimados, la nalga y las piernas raspadas, pero nadie hizo nada, nadie vino ni preguntaron nada. Ella no habla, esta muda”.

Como se mencionó anteriormente, el principal apuntado por la joven es su primo de 20 años, Damián V., pero aún no está claro que participación tuvo en la escena, si estuvo entre los abusadores o facilitó el ultraje. “Si mi sobrino tuvo algo que ver quiero que pague. Si tuvo algo que ver o si él le drogó, quiero que pague por lo que le hicieron. Ella lo nombró y lo sigue nombrando”.

En sentidas palabras y con una declaración breve, el padre de la joven expresó que “Ahora estoy más tranquilo porque ando dopado, pero ese día tenía ganas de hacer cualquier cosa, iba a ir a buscarle a todos, no sé a dónde pero iba a buscarlos uno por uno. Sentí una impotencia al verle a mi hija así, no sabía de qué forma reaccionar”.

