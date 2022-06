Secuestraron un arma de fuego, un cuchillo y detuvieron a un hombre en Puerto Rico

Los efectivos de la División Comando Radioeléctrico, detuvieron a un hombre de 38 años, quien caminaba en actitud sospechosa con elementos de dudosa procedencia por la calle Comandante Andresito de Puerto Rico. Además, secuestraron un revolver calibre 32, un cuchillo y varios elementos que tenía en su poder.

El procedimiento se efectuó cerca de las 7:00 horas, cuando los integrantes de dicha división observaron al señalado que transitaba sobre la coordenada antes mencionada, y al solicitarlo que se detenga, intentó huir, pero fue apresado.

Seguidamente, secuestraron un arma de fuego, un cuchillo de 15 cm, una tijera, un parlante de computadora y un equipo musical que el detenido tenía en su poder y no supo justificar su procedencia.

Por último, el aprehendido fue alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia juntamente con los elementos incautados.

Incertidumbre en la búsqueda del adolescente desaparecido en San Ignacio: salió a pescar con amigos y jamás regresó

El pasado 30 de septiembre, el adolescente de 15 años David Leonardo Capli salió de casa de su hermana en dirección, se cree, al arroyo Yabebiry en San Ignacio, donde solían pescar con sus amigos. Desde ese día no se supo más nada de él.

Una madre desesperada y un pedido de celeridad en la búsqueda del adolescente describen la situación que se vive en la localidad de San Ignacio y alrededores. Casi nueve meses de la desaparición de Leonardo y ni una sola señal de donde podría estar.

Días pasados, este medio entrevistó a Angelina Giménez, madre del joven desaparecido, quien mostró su desamparo en la incansable búsqueda de Leo. En primer lugar, contó lo que hasta el momento, es el único dato sólido. Salió de casa de su hermana, se encontró con amigos y fueron a pescar.

En principio, la madre sólo creía que era una más de sus ausencias prolongadas de su vivienda, ya que el adolescente solía salir por varios días pero siempre, se comunicaba con sus familiares, a través del teléfono celular de alguno de sus amigos.

Pasado un tiempo, Angelina supo que en esta oportunidad, no era la misma situación, habían transcurridos días, semanas, meses y Leonardo no daba señales de donde podría encontrarse. Su madre apunta a la “mala junta” del adolescente de 15 años.

Contó que posteriormente a realizar la denuncia, se enteró de que su hijo junto a los otros jóvenes consumía drogas y bebidas alcohólicas. “Por la reacción que él tenía, calculo que puede ser cierto, porque él tenía esa reacción como nerviosa, altanera a veces, pero problemas con la familia no tenía, como para decir él se enojó o se peleó con alguien y se fue”.

A partir de la difusión de los medios de comunicación de la provincia, la Policía de Misiones reanudó la búsqueda del adolescente e inició los rastrillajes por la localidad de San Ignacio, Corpus y sus alrededores. En especial, los lugares donde el adolescente solía frecuentar.

El antecedente de Josías Galeano, el joven hallado sin vida en Oberá días atrás, conmueve a Angelina y solo pide que su hijo no tenga el mismo final. “Es como si me hubiese pasado a mí, al no saber dónde está mi hijo, al no saber qué le está pasando o qué le pudo haber pasado, para mí fue muy fuerte”.

Los investigadores indagaron a los supuestos amigos de Leonardo pero no aportaron datos de relevancia. “Es algo que me cuesta creer, porque cuando programaban algo salían y se iban juntos. El grupito de ellos siempre de tres, cuatro, no salían solitos”, explicó.