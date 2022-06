Se entregaron certificados del Centro de Formación Profesional | “Esto genera mayores oportunidades”, manifestó Jair Dib

El diputado Jair Dib y Héctor Vallejos, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), participaron en la entrega de los diplomas a los alumnos del Centro de Formación Profesional en Misiones.

Esta institución abrió sus aulas en 2013, avalado por la UOCRA con su director Saul Kuperman y el secretario Héctor Vallejos. En este marco, Dib expresó su satisfacción por la culminación de un proceso que llevaron adelante los alumnos.

Además, en el acto contaron con el acompañamiento de autoridades provinciales, entre ellos el vicegobernador, Carlos Arce.

Esta institución fue creada por el Consejo de Educación de la Provincia de Misiones, es totalmente gratuita y abierta a toda la comunidad en general.

“Hay 8 ofertas que se están dictando actualmente y se inscribirá al segundo semestre a partir de agosto. Por otro lado, estamos próximos a inaugurar nuestra aula satélite en el barrio Itambé Guazú, con la idea de poder llegar a más misioneros con más capacitaciones y oportunidades laborales”, detalló Dib.

En ese sentido agregó que muchos de los estudiantes que recibieron su certificado, transitaron anteriormente otras formaciones dentro del instituto. “Esto genera mucho orgullo y alegría, estamos convencidos que la formación profesional, sin duda va a generar mayores oportunidades para estas personas”, manifestó.

Por su parte, Vallejos contó que todavía recuerda el momento cuando, en aquel entonces, el Gobernador entregó al secretario general un papel con la habilitación del centro. “Hoy se hizo realidad, con un crecimiento sostenido, gracias al director, a los equipos profesionales, los docentes y los administrativos”, afirmó.

En esta misma línea, desde el Centro se apunta siempre a la capacitación y la formación permanente para abrir la puerta laboral, además, de que están a punto de iniciar un nuevo programa que tiene que ver con la vivienda para los trabajadores.

“Estamos terminando una etapa del programa en Itaembé Guazú, en el que se esperaba construir 1.500 viviendas, pero debido a que se pararon las obras publicas llegamos solo a 1.300. Ahora estamos trabajando con el área de habitad de nación, para un programa relacionado con darle la posibilidad a los trabajadores de tener una vivienda propia”, sostuvo Vallejos.

También manifestó que genera una gran felicidad poder ofrecer las herramientas necesarias a la comunidad y a todo aquel que quiera aprender un oficio. “Dib siempre decía que esto no es insertarse en una empresa, sino en una industria que está a lo largo y a lo ancho de nuestro país”, expresó.

Por otro lado, en el Centro de Formación Profesional se destacan las tarjetas magnéticas que permiten a los alumnos incorporarse formalmente al mundo del trabajo, ya que en la misma figura toda la información laboral, los cursos y las capacitaciones que hayan hecho los estudiantes.

“La tarjeta es un documento que al trabajador le sirve de por vida, donde se va a ir incorporado toda la oferta formativa y además sirve para que el día de mañana se pueda jubilar. El único lugar donde las otorgan es en el Centro de Formación”, dijeron. Además, se realiza una evaluación con el seguimiento de profesionales técnicos para que la persona pueda ingresar en una empresa.

Por otro lado, Luis, un egresado del instituto señaló que “gracias a la institución, me informé sobre el rubro del gas y la plomería. Cuando la gente tenía una fuga de gas en la cocina me llamaba y la tarjeta fue lo único que me permitía transitar libremente por la ciudad para trabajar en tiempos de pandemia”.

Entre los egresados, Dib comentó que se recibieron obreros hombres y mujeres. En este marco, se viene potenciando la participación de la mujer en el rubro que se creía solamente para los hombres. “En el instituto creemos que las mujeres tienen las mismas cualidades y capacidades que los hombres para poder trabajar de esto”, afirmó.

Para finalizar, confirmaron que, actualmente, Misiones tiene 61 mujeres registradas en la construcción y debido a un proceso que se inició en el año 2020, se conformó la primera cooperativa de mujeres constructoras de la provincia llamada “Construyendo Dignidad”.