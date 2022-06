Jardín América: se recupera favorablemente el hombre baleado por su exesposa y será citado a declarar ante la Justicia

El juez de Instrucción 2 de Jardín América, Roberto Sena, citará a declarar en las próximas al septuagenario baleado el pasado domingo, presumiblemente por su ex esposa de 72 años, tras una discusión.

Pablo Ramón Ayala de 75 años recibió un balazo cerca de la última costilla del lado izquierdo y se encuentra internado en el hospital Escuela Dr. Ramón Madariaga de Posadas, donde fue intervenido quirúrgicamente y se recupera favorablemente de salud.

Su ex esposa (Eulogia González) quedó imputada en la causa “por lesiones con arma de fuego” y está en libertad. Hasta el momento no hay denuncia sobre el hecho, no obstante ello las autoridades judiciales actuaron de oficio y se iniciaron las investigaciones para dilucidar el caso.

La supuesta agresora también será llamada a declarar ante el magistrado interviniente, una vez que su ex esposo de su versión lo acontecido en la tarde del domingo pasado en su vivienda de Jardín América.

El matrimonio con tres hijos mayores (dos mujeres y un varón) desde hace nueve años que estaban separados, aunque se frecuentaban mutuamente, como es el caso del domingo último, oportunidad en que compartieron un almuerzo, tras lo cual sobrevino una discusión y el hombre terminó herido de bala.

Los efectivos policiales tomaron conocimiento del hecho a las 19:15 horas del domingo a través de la Guardia de Prevención, donde la División Comando Radioeléctrico informaba acerca del ingreso de un hombre de 75 años al hospital local con una herida de arma de fuego y que la agresora habría sido su esposa.

Constituida comisión al mencionado nosocomio, el médico de guardia informó que habían derivado al paciente al hospital Madariaga de Posadas para mejor atención y manifestó que el lesionado presentaba un orificio de entrada en el hipocondrio izquierdo, debajo de la última costilla.

Posteriormente, los investigadores arribaron al domicilio de la ex esposa del hombre sobre la avenida Islas Malvinas. Se solicitó la presencia de la División Criminalística en el domicilio donde presuntamente sucedieron los hechos. Se secuestró un arma de fuego sin numeración visible, con 6 proyectiles y dos vainas servidas, que está siendo peritada por estas horas.