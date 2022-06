Referente de la Asociación Misionera de Marketing brinda las claves para dar a conocer un emprendimiento a través de las redes sociales

Con el avance desmesurado de la tecnología y las telecomunicaciones, que traen consigo la omnipotencia de las redes sociales, es esencial que cualquier negocio tenga una presencia profesional en ellas, con tal de adquirir una ventaja competitiva.

Así lo afirmó Erika Bohn, licenciada en marketing que se especializa en el manejo de redes sociales y referente de la Asociación Misionera de Marketing (AMMK).

Para empezar, es necesario que el negocio tenga claro su público objetivo, que puede estar conformado por profesionales, personas potencialmente útiles en el emprendimiento, o posibles clientes. En base a ello se debe elegir las plataformas que usar. “Las redes sociales que yo utilicé para cumplir mi objetivo de salir de Argentina y poder ofrecer servicios afuera fueron Instagram y LinkedIn, con las herramientas profesionales que ofrece cada una”, dijo Bohn. Instagram, que es una red social más universal, se diferencia de otras redes como LinkedIn, dedicadas a los perfiles y conexiones estrictamente profesionales.

En segundo lugar, es necesario esbozar una estrategia que incluya los objetivos propuestos y los recursos con los que se cuentan. En este sentido, las alianzas estratégicas son de suma importancia. “Ya sean agencias, consultoras, u otros profesionales que puedan complementar en el trabajo, en nuestro recorrido”, explicó.

Bohn dijo que las personas que afirman haberlo intentado todo en cuanto a marketing digital, en realidad, no lo hicieron. “No se probó todo. De hecho, nunca se deja de probar todo. Incluso yo, que estoy metida en el tema todos los días, no llego a estar al cien por ciento, porque la tecnología avanza todos los días, y es un desafío estar con lo último constantemente. Por eso todo lo que quiera ser sostenible en el tiempo debe tener una estrategia. Se tiene que pensar si lo que se está haciendo hoy contribuye a lo que se quiere llega a hacer mañana”, afirmó.

Para realizar esta estrategia, es necesario un período de investigación y profesionales o agencias que pueden llegar a aportar años de experiencia en el tema. Pero aunque no se tenga acceso a ellos, internet puede ser de gran ayuda. “Hoy por hoy, la verdad, las redes sociales nos facilitan muchos recursos que son muy palpables, y que están disponibles para todos. Eso nos sirve para empezar”, dijo, haciendo referencia a las diversas herramientas de estadística y análisis que poseen las redes sociales.

La pandemia ayudó a que muchos, antes reticentes a las nuevas tecnologías, puedan descubrir las posibilidades de saber cómo usar los medios digitales. “La pandemia dio ese cambio en el pensamiento de muchos, que tal vez pensaban de una forma tradicional. Era cuestión de tiempo que esto cambiara”, comentó.

De acuerdo con Bohn, una presencia en medios digitales es fundamental para todos los rubros. “Yo creo que hoy por hoy la búsqueda está en los medios digitales, complementadas por las estrategias tradicionales que todos conocen. Pero no estar en el mundo digital hoy es muy difícil. Hay demasiadas desventajas. Poder estar de forma profesional en cualquier canal digital representa una ventaja competitiva, no solo a nivel local, sino nacional. Hay un alcance inimaginable”.

La mano de obra relativamente barata que se encuentra en la industria tecnológica argentina posibilita que siempre haya oferta laboral, y que los conocimientos en marketing, redes sociales, y otras disciplinas como programación, sean siempre necesarios. “Todo es vendible en un medio social”, manifestó.

Bohn comenzó a estudiar la licenciatura en marketing en 2014, buscando una disciplina versátil que no la aburriese. “Buscaba algo aplicable a cualquier rubro, a cualquier profesión. Siempre me gustó mucho el análisis, no de número sino de variables que se complementen, y el estudio de mercado es una de las cosas que más me gustan. En su momento no pensaba que me iba a dedicar a las redes sociales, se fue dando cuando me recibí”, dijo.

Si bien Bohn se decantó por el marketing digital, explicó que el título es aplicable a incontables ámbitos y agregó que “es una profesión que nunca se queda quieta. Nunca vas a dejar de estudiar y aprender, porque la profesión te lo requiere. Si no, sos obsoleto”.

En cuanto a los nuevos contenidos de entretenimiento surgidos con el avance de las tecnologías, como los influencers, sostuvo que, al momento de elegir una persona, los negocios deben tener cuidado de escoger a una que se adecúe a sus valores y objetivos, y que tenga entre su público a personas que puedan llegar a interesarse por el producto a ser vendido.

“Creo que hay un concepto errado de lo que es ser influencer. Un influencer es aquella persona que influye en un grupo determinado. La utilización de influencers se ha mal usado en muchas ocasiones, pero entendiéndolo al concepto así, es una estrategia sumamente importante para cualquier empresa”, explicó.

Según Bohn, el mercado misionero se está expandiendo internacionalmente gracias al correcto uso de las redes sociales. “Hay muchas empresas misioneras que están llegando a países árabes, Estados Unidos, Europa. Son la minoría, pero los sectores son muy variados”, remarcó.

La industria de los servicios es la más demandada internacionalmente dentro de Misiones. “Sobre todo lo relacionado con el mundo online: programadores, diseñadores, profesionales del marketing, o consultores en general. Los misioneros se están animando a salir de lo local, o hacer ambas cosas al mismo tiempo”, agregó.

Entre las plataformas usadas para este tipo de servicios se destacan algunas como Fiverr, que ofrece listados de servicios de freelancers para quienes estén interesados, desde cualquier parte del mundo. “Es una forma de aprender algo que de manera local no se puede, porque el mercado misionero tal vez no está preparado para determinadas estrategias”, dijo.

Como conclusión, Bohr dijo que es posible que una sola persona maneje un emprendimiento completo, desde la fabricación de productos hasta el manejo de redes sociales, pero que este puede ser un proceso arduo y agotador.

Para agilizar un proceso como ese, es necesario que uno sepa qué comunicar al momento de hacer publicidad mediante medios digitales. “Muchas veces me dicen que hicieron publicidad y no les funcionó, pero eso es porque no estuvo bien hecho. Y eso lleva a una pérdida de dinero, porque invertimos en algo que no estuvo bien configurado. El dueño tiene que saber qué comunicar y debe acompañar en el proceso. Por más que uno tenga pocos recursos, tener un mensaje concreto hace que todo sea mucho más fácil”, terminó.

