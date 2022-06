La actriz Amber Heard volvió a acusar a Johnny Depp de abuso: “Lo diré hasta el día en que me muera”

Se conoció otro adelanto de la entrevista que la actriz brindó a un canal de televisión. Tras conocerse el veredicto del juicio más polémico de Hollywood, Amber Heard volvió acusar a Johnny Depp de abuso.

En otro fragmento de la entrevista que dio Amber Heard tras el fallo a favor de Johnny Depp en el juicio por difamación, la actriz sostuvo que mantendrá “hasta la muerte” sus palabras contra su expareja.

Tal vez le interese leer Amber Heard fue condenada por difamación y deberá compensar a Johnny Depp con 15 millones de dólares

La declaración de Heard surgió en un reportaje que, completo, se verá este viernes en el canal NBC. En el nuevo adelanto la protagonista de Aquaman insistió en que Depp cometió abusos físicos y psicológicos contra ella.

Qué dijo Amber Heard sobre Johnny Depp

Casi dos semanas después de que un jurado dictaminara que había difamado a su ex, Amber Heard volvió a acusar a Johnny Depp. “Hasta el día de mi muerte mantendré cada palabra de mi testimonio. Sus abogados sin duda hicieron un mejor trabajo al distraer al jurado de los problemas reales”, lanzó.

En varias oportunidades durante el reportaje, la periodista Savannah Guthrie le puntualizó a Heard que el jurado no creyó en sus palabras. Incluso le citó fragmentos de las grabaciones en las que se escucha que fue ella quien dijo que inició las peleas con Depp.

“Esto es blanco y negro. Estas testificando y me decís que nunca comenzaste una pelea física cuando en la cinta decís que lo hiciste”, reprochó la presentadora. “Algunos segundos de esos clips no son representativos de las dos o tres horas de todo”, respondió Heard.

La actriz insistió en que todo se volvió físico contra su ex cuando ella intentaba defenderse. “Cuando tu vida está en riesgo, no solo asumirás la culpa por cosas por las que no deberías asumir la culpa. Pero cuando estás en una dinámica abusiva, psicológica, emocional y físicamente, no tienes los recursos que, digamos, tú o yo tenemos, con el lujo de decir esto es en blanco y negro”, opinó.

Heard y Savannah también hablaron sobre la Primera Enmienda, un derecho que la actriz lamentó haber perdido como resultado del juicio.

“Esto es lo que pasa con la Primera Enmienda: la Primera Enmienda protege la libertad de expresión. No protege las mentiras que equivalen a difamación, y ese fue el problema en el caso”, señaló Savannah, enfatizando que la verdad estaba en el corazón del juicio y era lo que el jurado tenía la tarea de determinar. “Y eso es todo lo que declaré. Y se lo dije al poder”, respondió Heard. “Y pagué el precio”, remató.

Amber Heard dijo que el odio en las redes ayudó a que hubiera un veredicto en su contra

En la misma entrevista, Heard había dicho que el jurado fue influenciado por el odio en las redes. “Incluso alguien que está seguro de que merezco todo este odio, incluso si creés que estoy mintiendo, aún no podrías decirme mirándome a los ojos que lo que piensan en las redes sociales fue una representación justa de lo que pasó”, lanzó.

“El jurado, con todos los testimonios que hubo, no te creyó. Dijo que mentiste”, le replicó la periodista Savannah Guthrie. “No juzgo al jurado”, enfatizó Heard, que sostuvo que hubo testimonios de “empleados pagos” por Johnny Depp para ensuciarla.

“Entiendo al jurado. Él (por Depp) es un personaje querido. Un actor fantástico. La gente siente que lo conoce”, completó.

Luego, la periodista insistió sobre el punto de que, con toda evidencia en la mesa que ella desplegó, el jurado no le creyó una palabra. “¿Cómo pudieron creerme después de todas esas semanas en las que se dijeron que yo no era una persona creíble?”, disparó la artista.

Además, remarcó sobre lo que se dice en las redes. “No me importa lo que piensen de mí, ni los juicios que quieran hacer sobre lo que pasó en la intimidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puertas cerradas”, concluyó.

Johnny Depp ganó 7 millones de seguidores nuevos en sus redes sociales tras juicio con Amber Heardhttps://t.co/XlzSjyHQRC — misionesonline.net (@misionesonline) June 2, 2022



Fuente: TN