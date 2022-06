Municipios de Misiones aguardan que Nación solucione la falta de combustible tras los reclamos de la provincia

José Shiro, subsecretario de Asuntos Municipales de Misiones, aseguró que la faltante de gasoil se extendió a todos los municipios de la provincia, problemática que genera que obras de refacción de caminos y demás de esta índole se vean estancadas.

José Shiro – FM Express

En este sentido, contó que las obras provinciales y municipales siguen en marcha, no obstante, proyectos como arreglo de caminos y vías de circulación afectadas, entre otros motivos, por las últimas severas lluvias, debieron detenerse. “Entonces, no hay solución momentánea para esto hasta que no tengamos gasoil”, manifestó.

Esta situación se planteó de forma extendida en cada localidad y “se ve en cada municipio el problema de las máquinas paradas”, detalló Shiro. Ante esta problemática, estiman que se presentará la discusión al Gobierno provincial para que reitere el reclamo a Nación respecto a esta problemática.

Por otro lado, el subsecretario de Asuntos Municipales se refirió al pago de aguinaldos próximos y aseguró que la mayoría de las comunas lo pagarán “en tiempo y forma”. No obstante, algunos municipios presentan inconvenientes; esta situación, según anticipó Shiro, plantearán también al gobernador Oscar Herrera Ahuad, para que de esta forma el Gobierno ayude “a pagar los aguinaldos de algunos municipios”.

Escasez de combustible en Misiones