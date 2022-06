Trabajo infantil en Misiones | “No solo se da en la ruralidad, sino también en las ciudades”, aseguró Silvana Giménez

Este 12 de junio se conmemoró el día internacional de la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Como política pública, el Gobierno de la provincia cuenta con las COPRETI, destinadas a combatir esta problemática a lo largo y ancho de la provincia.

En este sentido, la ministra de trabajo de Misiones, Silvana Giménez, dialogó con Misiones Online y se pronunció en cuanto a una de las principales banderas del gobierno de la provincia contra el trabajo infantil en Misiones: las Comisiones Provinciales de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI). Asimismo, señaló que se crearon varias comisiones para llegar a todos los municipios con el fin de erradicar dicha problemática.

“Siempre digo que una de las banderas del ministerio de trabajo, como una política pública del gobierno de la provincia, es la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente”, comentó.

“Desde el año 2002, nosotros contamos con la Comisión Provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, creada de la mano del Ingeniero Carlos Rovira, cuando aún era gobernador de la provincia”, expresó.

Además, dijo que “trabajamos fuertemente a través de estas comisiones para fortalecerlas en los distintos municipios. Fomentamos la creación de 32 comisiones municipales para que se lleven a cabo estas políticas a lo largo de todo el territorio provincial”.

“Son mesas de dialogo, donde están la provincia, el municipio, las organizaciones no gubernamentales y las empresas, porque es una problemática extremadamente compleja, transversal a toda la sociedad”, explicó la ministra.

De igual manera, Giménez resaltó que el trabajo infantil “tiene que ver con la pobreza, porque así como hay casos en la ruralidad, también lo hay en las ciudades”.

“Nos pareció muy importante trabajar con los municipios porque el primer eslabón que tiene contacto el ciudadano es justamente éste. A partir de allí, analizar cómo actuar cuando nos encontramos con estas situaciones y, por eso, no solo se crean estas comisiones, sino que se capacitan a quienes las dirigen y trabajamos fuertemente en ello”.

“Es fundamental que los profesionales se encuentren capacitados para llevar a cabo este trabajo de la mejor manera”, sentenció.

El trabajo infantil en Misiones

La ministra de trabajo señaló que, primeramente, “nos encontramos con detección de trabajo infantil en la ruralidad, principalmente en el sector de la yerba mate”.

“Rápidamente nos pusimos a trabajar y tenemos un protocolo de acción a través de la policía de trabajo del ministerio, que actúa cuando se realizan las inspecciones. De este protocolo, actúan la Justicia, la secretaría de acceso a la justicia y protección al menor, para poder protegerlos y es donde trabajamos fuertemente”, explicó.

Además, resaltó que la COPRETI no solo tiene acción del Poder Legislativo, sino también del Poder Judicial.

Como diferenciar al trabajo infantil

Si bien Giménez señaló que el trabajo infantil siempre es un delito y hay que denunciarlo, indicó que hay casos en donde se da en el seno de la familia, y no responden a un delito.

“Esto lo notamos principalmente en las niñas, quienes dejan sus estudios para cuidar a sus hermanitos. También en ese caso es trabajo infantil pero no resulta en delito, porque los niños y niñas tienen que escolarizarse y disfrutar de su niñez y adolescencia. Por eso, hay que trabajar con las familias en estos casos y revincularlos”, destacó.

“Por otro lado está el trabajo infantil que realizan personas inescrupulosas que toman niños para ciertos trabajos y que si conforman un delito como tal”, manifestó.

Por último, la ministra diferenció el trabajo infantil del adolescente. “Los adolescentes pueden trabajar, con permiso de los padres, a partir de los 16 años, pero no tienen que ser trabajos forzosos”.

“Un adolescente no podría estar en la tarefa, por ejemplo. Son determinadas tareas las que pueden realizar, por lo que hablamos también de una protección del trabajo adolescente y tener en claro que no cualquier joven puede hacer cualquier tarea o trabajo, sino que debe tener determinadas normas. No todo trabajo que hace un adolescente es trabajo infantil”, finalizó.