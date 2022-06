Oberá | Capital del Monte quedó bajo la lupa de la AFIP y del Banco Central por supuestas deudas millonarias

La prestadora del transporte público en esa ciudad adeudaría unos $25 millones al fisco argentino concepto de seguridad social e impuestos a las ganancias y unos $8000 millones al organismo que dirige Marcelo Castro. También registra deudas con Rentas y con la Municipalidad.

Capital del Monte, la empresa encargada del servicio público de transporte de Oberá, está siendo investigada por la Administración Federal de Ingresos Públicos y por el Banco Central (BCRA) por deudas millonarias que mantendría ante las dos entidades. La compañía también presenta deudas con la Dirección General de Rentas y con la Municipalidad.

La deuda con la AFIP rondaría los $25 millones, en concepto de seguridad social e impuestos a las ganancias de los ejercicios fiscales 2019 y 2020. Por ese motivo el fisco argentino inició una ejecución fiscal, que recayó en el Juzgado Federal de Oberá, a cargo de Alejandro Marcos Gallandat; según pudo confirmar Misiones Online.

Mientras tanto, el BCRA que conduce Marcelo Castro, reveló que Capital del Monte tendría una deuda por alrededor de $8 millones calificándola con “alto grado de insolvencia”. Esta caratula impediría a la empresa acceder a créditos para normalizar su situación.

En paralelo, Misiones Online pudo confirmar que la empresa de transporte también adeuda dinero a Rentas y a la Municipalidad, en conceptos, como, por ejemplo, de patentes.

Fin del Monopolio

Durante más de 40 años, Capital del Monte monopolizó el Servicio de Transporte Urbano de Oberá, aunque a partir de la decisión del intendente de, Pablo Hassan, de convocar a una licitación para modernizar el servicio, deberá hacerlo compitiendo con las empresas Next y Tipoka, a las que también se les adjudicó líneas.

La empresa Next cubrirá los Nodos Hospital y Terminal y sus líneas alimentadoras. Más enlaces: Terminal al Centro y Centro hacia Terminal, y enlaces: Centro al SAMIC y SAMIC al Centro.

Mientras que Tipoka S.A., circulará por Nodos Centro y Avenida de las América y sus líneas alimentadoras. Más enlace Avenida de las Américas al Centro y Centro hacia Avenida de las Américas.

A Capital del Monte se les adjudicó únicamente el Nodo Punta Alta y sus líneas alimentadoras. Más enlace Punta Alta al Centro y Centro hacia Punta Alta”.

Si bien trascendió en las últimas horas que Capital del Monte podría perder la concesión por las denuncias económicas en su contra, fuentes de la Municipalidad señalaron a Misiones Online que en los pliegos no está especificado que las empresas adjudicadas no posean deuda. Lo que sí es una condición es que no tengan un juicio en disputa con la Municipalidad. Es decir que si la empresa inicia una acción penal contra el Gobierno local, tal como circuló en los últimos días, inmediatamente podría perder la línea que se le fue asignada.