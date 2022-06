 Guerra Ucrania-Rusia: la batalla recrudece, Zelenski promete recuperar el territorio ucraniano

(Reuters) - Las fuerzas ucranianas se esforzaban por mantener su posición en los sangrientos combates callejeros en la ciudad de Severodonetsk, en la línea del frente oriental, mientras el presidente Volodímir Zelenski afirmaba que la situación era difícil, prometiendo también recuperar el territorio ucraniano, conquistado por Rusia.

«Tenemos que lograr la plena desocupación de todo lo ocupado por Rusia y así recuperar el territorio ucraniano», dijo Zelenski por videoconferencia en un evento organizado por el periódico británico Financial Times el martes.

La batalla por la ciudad industrial, que dura ya varios días, se ha convertido en un momento crucial, en el que Rusia ha centrado su poderío ofensivo con la esperanza de lograr uno de sus objetivos declarados: capturar por completo la provincia circundante de Luhansk en nombre de los separatistas de habla rusa.

Al ser consultado por los dichos de Emmanuel Macron de que era importante no «humillar» a Moscú, interpretados en Ucrania como que hay que aceptar algunas demandas, Zelenski dijo: «No vamos a humillar a nadie, vamos a responder con la misma moneda».

El gobernador de la región de Luhansk, Serhi Gaidai, dijo que los defensores estaban teniendo dificultades para repeler los ataques rusos en el centro de Severodonetsk.

Severodonetsk, Lisichansk y Popasna siguen siendo los lugares más difíciles, dijo Zelenski a última hora del martes.

Moscú dijo que sus tropas han estado avanzando, mientras que Zelenski dijo que la «defensa heroica» del Dombás estaba en curso.

Desde que fue expulsada de Kiev y Járkov, Rusia se ha centrado en la región conocida como el Dombás, compuesta por las provincias de Luhansk y Donetsk, y más cercana a la frontera rusa.

Moscú afirma que está llevando a cabo una «operación militar especial» para desarmar y «desnazificar» el país vecino.

Ucrania y sus aliados lo califican de pretexto sin fundamento para una guerra que ha dejado miles de muertos, ha arrasado ciudades y ha obligado a huir a millones de personas. Zelenski dijo que Ucrania lanzará la próxima semana un «Libro de Verdugos» para detallar los crímenes de guerra.

«Son hechos concretos sobre individuos concretos culpables de crímenes crueles concretos contra los ucranianos», dijo.

Rusia dice que ha hecho todo lo posible para evitar atacar a los civiles en su operación en Ucrania.

Bombardeos en diferentes territorios ucranianos

Las imágenes de satélite de Maxar Technologies recogidas el lunes mostraron importantes daños en Severodonetsk y la cercana Rubizhne.

«Lanzadores de misiles múltiples rusos, artillería autopropulsada y remolcada están desplegados al noreste y orientados en posiciones de disparo hacia las ciudades», dijo la firma estadounidense en un comunicado.

En Sloviansk, a unos 85 kilómetros al oeste de Severodonetsk, mujeres con niños pequeños hacían cola para recoger ayuda el martes, mientras otros residentes llevaban cubos de agua por la ciudad mientras se preparaban para el avance de las fuerzas rusas.

«Me voy a quedar, no me iré sin mi marido. Él trabaja aquí. Eso es lo que hemos decidido, nos quedamos», dijo Irina, que no facilitó su apellido, mientras esperaba con un niño en un cochecito frente a un centro de distribución de ayuda.

«Es duro, pero es más fácil cuando uno está en casa».

La segunda ciudad de Ucrania, Járkov, también fue alcanzada por bombardeos el martes, y el alcalde de la ciudad dijo que una persona había muerto. La ciudad del noreste había estado más tranquila en las últimas semanas.

Crisis global

Mientras los efectos de la guerra se dejan sentir en todo el mundo, Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Moscú al prohibir a los gestores estadounidenses la compra de deuda o acciones rusas en los mercados secundarios.

El Banco Mundial aprobó 1.490 millones de dólares en nuevos fondos para ayudar a pagar los salarios de los trabajadores sociales y del Gobierno en Ucrania, mientras este país y otros se enfrentan a los daños de su economía.

Ucrania es uno de los mayores exportadores de grano del mundo, y los países occidentales acusan a Rusia de crear el riesgo de hambruna mundial al cerrar los puertos ucranianos del mar Negro.

Los ataques rusos a los emplazamientos agrícolas de la región de Mikolaiv estaban agravando la crisis alimentaria mundial, dijo el miércoles el mando militar del sur de Ucrania en Facebook.

«Aquellos que fingen estar preocupados por la crisis alimentaria mundial están atacando de hecho las tierras de cultivo y las infraestructuras donde se han producido incendios de gran magnitud», dijo.

El gobernador de la región que incluye el puerto de Mikolaiv dijo que los bombardeos del fin de semana habían destruido los almacenes de una de las mayores terminales de productos agrícolas de Ucrania.

Moscú niega su responsabilidad en la crisis alimentaria internacional, culpando a las sanciones occidentales.

El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigu, declaró que los puertos ucranianos de Berdiansk y Mariúpol, ocupados por Rusia, estaban preparados para reanudar las exportaciones de grano. Ucrania dice que cualquier envío de este tipo desde el territorio tomado por Moscú equivaldría a un saqueo ilegal y generaría retrasos para lograr el objetivo de recuperar el territorio ucraniano ocupado por los rusos.

