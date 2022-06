Graduados de la FHyCS, publicaron una carta abierta para hacer visible la situación que atraviesan con la validez de los títulos de la Licenciatura y Profesorado en Educación. Sin embargo, el problema tiene sus raíces en el incumplimiento desde la casa de estudios con las condiciones de inscripción a la carrera.

Cuatrocientos graduados de la Licenciatura y Profesorado en Educación, que hicieron sus estudios en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, denuncian que su título no tiene alcance ni validez para trabajar en la provincia. Aseguran que desde la institución nunca resolvieron la situación.

“Hace 4 años o más que profesionales graduados de la FHyCS y de otras facultades en carreras como Lic. en Turismo, en Antropología, en Comunicación Social, en Trabajo Social; Abogacía, Diseño Gráfico, etc., concluimos el cursado, aprobamos y recibimos nuestro título de Grado con validez Nacional de Licenciados en Educación y Profesores en Educación”, contaron los graduados.

Sin embargo, la búsqueda laboral fue imposible para estos 400 graduados. “Desde ese momento nos encontramos con obstáculos desde la Junta de Clasificación y Disciplina de la Provincia, quienes no reconocen nuestro título, que cuenta con validez nacional”, explicaron.

Fueron varias las resoluciones que impidieron la inserción laboral de los graduados. “La que más nos perjudicó fue la 5754/19, la cual nos convierte en docentes con un título base, recortando los alcances en nivel medio y superior. Esto nos convierte en docentes de nuestra especialidad y no en docentes del campo general de la formación docente y que, justamente, fue el campo en el que todos los graduados realizamos nuestras prácticas docentes. Esto nos excluyó del sistema educativo”, contaron.

Esta situación se da desde el 2019 y según los graduados, desde la facultad y el decanato, a cargo de Gisela Spaciuk, no les dieron respuestas ni acompañamiento para poder solucionar este problema, que hoy impide que 400 personas puedan trabajar.

Sin embargo, esta situación es más compleja de lo pensado. Desde el Consejo General de Educación (CGE), explicaron que la Junta de Clasificación y Disciplina de la Provincia no aceptó la validez de los títulos de los graduados que tenían como base un estudio que no estaba relacionado a la educación.

Cuando la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, presentó al CGE la propuesta académica de la Licenciatura y Profesorado en Educación, la condición era que esté destinada a profesionales del área, es decir docentes o profesores, para que sea un estudio complementario.

Sin embargo, cuando se abrieron las inscripciones, la casa de estudios liderada por Gisela Spaciuk, aceptaron a personas que tenían como título de base abogacía, enfermería, diseño gráfico, entre otras carreras que no estaban ligadas a las Ciencias de la Educación.

“Una licenciatura en educación tiene un alcance de título muy amplio, pero lo que hace la facultad es dar licenciaturas a profesionales de varias áreas, como docentes, preceptores, bibliotecarios, enfermeros, abogados, y algunos son graduados que no tiene una base epistemológica de todo lo que implica ser licenciado en educación, porque es un trayecto complementario para quien estudió docencia durante años. Lo que les dijimos a las autoridades, es que tendría que ser una licenciatura complementaria al título de base de un docente o profesor. Lo que ellos hicieron fue permitir la inscripción a alumnos de otras profesiones”, explicaron a este medio desde el Consejo General de Educación.

En la carta abierta publicada por estos graduados, mencionan que el reclamo es de personas que tienen como profesiones de base la Licenciatura en Turismo, en Antropología, en Comunicación Social, en Trabajo Social; Abogacía, Diseño Gráfico. El problema es que la FHyCS permitió la inscripción de personas que no tenían una base en educación y por eso validar el título (lo que les permitiría conseguir horas de trabajo), se vuelve una cuestión injusta para quienes son docentes o profesores.

“La licenciatura que ofrecen no está vinculada a egresados en educación, porque es distinto cuando no son del campo de la educación y son licenciados en educación. Entiendo que los graduados tenían una formación muy fuerte en su título de base, pero no es lo mismo ser docente. El alcance del título no puede ser el mismo que el de un profesor de Ciencias de la Educación”, dijeron desde el CGE y aseguraron que esta discusión la tienen hace varios años con la facultad.

El año pasado se conformó una comisión con los graduados que estaban siendo afectados por esta situación, y junto a la Junta de Clasificación y Disciplina de la Provincia, llegaron a un acuerdo y se les permitió que se inscriban en las áreas que estaban ligadas a sus títulos de base. “Los profesores que hicieron la licenciatura no tienen problema con su título, porque son profesores en Ciencias de la Educación”, indicaron.

“No es un capricho de la junta ni del CGE, pero hay una realidad objetiva que es la competencia y el alcance de esos títulos. ¿Quién no va a querer ser Licenciado en Educación con dos años más de estudio?, es muy atractiva la carrera, pero en términos operativos en la escuela a nosotros alguien que tiene de título de base de enfermería puede servir para el área de la salud, pero no para dar clases en una escuela secundaria o primaria”, explicaron.

El problema para estos 400 graduados comenzó cuando la Facultad de Humanidades permitió la inscripción de todas las áreas de conocimiento y profesiones de todo tipo, sin explicarles el alcance que tendría el título una vez recibidos. Alguno de los licenciados que hoy esperan la validez de su título, tiene una profesión de base muy distinta a la docencia.

“Si alguien estudió Ciencias de la Educación y todas las áreas de la pedagogía vinculadas a la enseñanza, no pueden tener el mismo alcance de título que alguien que estudió otra cosa y es Licenciado en Educación”, agregaron desde el CGE.

La Facultad de Humanidades abrió el abanico de posibilidades para que profesionales de diversas áreas puedan estudiar esta licenciatura, y en la práctica, validar sus títulos resulta una situación injusta para las personas que estudiaron docencia o profesorados. Sin embargo, los graduados desconocían del problema que tendrían con el alcance de su título a la hora de buscar trabajo, y desde el Decanato nunca pudieron darles una respuesta.

“El profesor en educación que cursó en la facultad no tiene alcance de título y es algo que no se les informó al momento de empezar a estudiar. Hoy el graduado en educación de la provincia de Misiones no tiene campo laboral”, contó Graciela Argüello, graduada en Comunicación Social y forma parte de la agrupación Compromiso Humanidades, la lista que el próximo 15 de junio buscará conseguir el decanato de la facultad.

“Nosotros apoyamos a los graduados que están en esa situación y nos comprometemos a ayudarlos para solucionar su problema. La mayoría inscribió su título, pero no pueden trabajar. Ellos tenían un título base donde cursaron para dar varias asignaturas en el nivel secundario y hoy los graduados de educación no pueden hacerlo, lo básico de su titulación no les permite trabajar”, explicó Graciela Argüello.

Los graduados luchan desde el 2019 para conseguir una solución, sin embargo, no recibieron el acompañamiento de la actual decana, Gisela Spaciuk. “Es la autoridad máxima de la institución otorgante del título y se tiene que hacer responsable, ellos no encontraron respuestas y no los acompañaron. Muchos se dirigieron al Consejo General de Educación y lo lógico es que no va a haber respuesta si desde la institución no acompañan, no tiene un rango institucional la lucha de estos graduados”, explicó.

Este medio intentó comunicarse con Gisela Spaciuk para que dé su versión de los hechos, pero no hubo respuestas. Son 400 los alumnos que estudiaron durante 3 años sin tener la información adecuada del alcance que tendría su título y que hoy no consiguen trabajo en el área.

“Desde Compromiso Humanidades fuimos a hablar con el presidente del CGE, pero necesitamos lograr un trabajo entre la Facultad de Humanidades, la rectora de la UNaM y el CGE. Hay que sentarse a trabajar y ver como se les da un lugar a estos graduados y un título con alcance para que ellos puedan trabajar”, concluyó Arguello.

La carta abierta completa de los graduados

Hace 4 años o más que profesionales graduados de la FhyCs y de otras facultades en carreras como Lic. en Turismo, en Antropología, en Comunicación Social, en Trabajo Social; Abogacía, Diseño Gráfico, etc., concluimos el cursado, aprobamos y recibimos nuestro título de Grado con validez Nacional de Licenciados en Educación (algunos) y Profesores en Educación (otros). Nos graduamos muchos por segunda vez, llenos de esperanzas y con el anhelo profundo de brindar una excelente educación; la misma que recibimos en la Universidad pública, dando clases, ejerciendo como Docentes, que es para lo que nos formamos. Lamentablemente desde ese momento nos encontramos con obstáculos desde Junta de Clasificación y Disciplina de la Provincia, quienes No reconocen nuestro título que cuenta con validez nacional. Los impedimentos que recibimos los graduados mediante diferentes resoluciones (la que más nos perjudicó fue la 5754/19, la cual nos convierte en docentes de nuestro título de base, recortando los alcances del título en nivel medio y superior que poseíamos anteriormente- lo que nos convierte en docentes de nuestra especialidad y no en docentes del campo general de la formación docente y que, justamente, fue el campo en el que todos los graduados realizamos nuestras prácticas docentes-) no hacen más que excluirnos del sistema educativo. Muchos de nosotros ejercemos como docentes porque logramos conseguir algunas horas de clases ya que contamos con una sólida formación. Así también, muchos de los colegas no lograron ingresar al sistema educativo y otros tantos están en situación de ejecución de desplazamientos, quedando de esta manera sin la posibilidad de una estabilidad laboral concreta. Son muchas y variadas las experiencias de cada colega; desde el año 2019 estamos reclamando por las vías jerárquicas necesarias. Se han presentado notas a la decana de la Facultad, contamos con instrucción jurídica brindada por la institución siendo este abogado personal de la facultad, asimismo los colegas particularmente reclamaron personalmente o vía online en junta, sin embargo, las respuestas y las soluciones no aparecen. Hoy, en vísperas de las elecciones a decano en nuestra facultad, creemos oportuno insistir una vez más, ya que como parte del claustro de graduados de esta casa de estudios merecemos una representación justa, que haga valer el título que recibimos, que haga valer la formación que recibimos, que haga valer los principios que rigen a nuestra universidad de ser pública, gratuita, científica y al servicio del pueblo. Somos graduadas y graduados que merecemos una solución urgente, es nuestro trabajo y nuestro futuro el que está en juego. Los colegas han sido desplazados de sus cargos, siendo, en muchos casos su única fuente de trabajo, resultandos desempleados, teniendo que dedicarse a otras actividades para sustentarse económicamente. Consideramos una falta grave la no intervención de la Facultad para pelear por los derechos de sus graduados ante el Consejo General de Educación. La presente situación perjudica a más de 400 graduados del Profesorado en Educación y la Lic. en Educación (ciclo). Exigimos se arbitren los medios necesarios para solucionar nuestra situación, no podemos seguir esperando.