Robert Lewandowski cerró la grieta elogiando a Messi y anunció cual sería su próximo club

Robert Lewandowski comparó a Messi con una Ferrari y aseguró que se irá esta temporada del Bayern Múnich. El delantero polaco anticipó en que club seguiría y que “no consideró ninguna otra propuesta”.

El futuro de Robert Lewandowski se convirtió en una de las novelas del mundo deportivo después de anunciar oficialmente que su “era en el Bayern terminó”. El polaco lo tiene claro: quiere salir del club alemán en este período de transferencias pese a que aún le resta un año más de contrato.

En medio de esta situación personal, el delantero de 33 años se presentó con su selección para disputar la doble fecha FIFA de junio y fue allí, después de la victoria ante Gales por 2-1 en la Nations League, que habló sobre eso además de lanzar un original elogio a Lionel Messi.

“Leo Messi es como una Ferrari histórica. Te paras al lado de él y tienes una sensación de ¡wow!”, aseguró el futbolista polaco en diálogo con el podcast de su país @OnetSport, al ser consultado sobre el astro argentino, quien recientemente se había pronunciado sobre sus palabras con respecto al Balón de Oro.

“Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. Sinceramente no comparto lo que él dijo, pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera y no me interesa”, decía el rosarino en la entrevista con TyC Sports, sobre las declaraciones que hizo Lewi en aquel momento, en las que pedía que sus palabras fueran honestas y “no solo palabras vacías”.

Durante la entrevista con el medio en cuestión, también se refirió a su situación actual: “Sólo quiero dejar el Bayern, la lealtad y el respeto son más importantes que el trabajo, la mejor manera es encontrar una solución para las dos partes”, y agregó: “algo ha muerto en mí, quiero dejar el Bayern para buscar nuevas emociones en mi vida”.

“Después de varias temporadas en Múnich y de haber dado lo mejor de mí, ahora quiero dejar el Bayern”, sentenció el atacante polaco antes de dejar una frase reveladora sobre su futuro.

“No considero ninguna otra propuesta”, aseguró cuando el entrevistador hizo referencia a si su intención era firmar por “el club del que todo el mundo habla”, que no es otro más que el Barcelona de Xavi Hernández.

Robert Lewandowski pareciera ser uno de los pesos pesados que cambiará de aires de cara a la próxima temporada. El polaco ya dejó en claro que no quiere continuar en el Bayer Múnich y ahora la institución alemana deberá decidir si quedarse con el jugador para que cumpla el año de contrato que le queda, o negociar con la institución azulgrana, o quien sea, para llegar a un acuerdo económico.

Recientemente el periódico catalán Sport informó que “el Barça no pasará de los 30 millones de euros” y que, si todo va bien, las negociaciones finalizarán antes del inicio de la pretemporada azulgrana: “Hay margen y el acuerdo cada día está más cercano”, sentenció.

