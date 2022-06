Posadas | El padre del Policía que falleció tras 11 días de agonía, aseguró que mientras su hijo estaba internado el imputado hacía videos en TikTok

Se trata del padre de Leonardo Benegas de 27 años, oficial de Policía que falleció tras 11 días de agonía después de un siniestro vial. Victor Benega, junto a la pareja de Leonardo, comentaron detalles del accidente ocurrido a fines de mayo en la intersección entre Av. Rademacher y Av. Monteagudo.

Víctor Hugo Benegas y Silvana Alejandra Martínez, padre y pareja de Leonardo Benegas, dialogaron con Misiones Online y recordaron al efectivo de la policía de Misiones Policía que falleció tras 11 días de agonía. Asimismo, contaron detalles del accidente y cual es la situación del sujeto que protagonizó y causó el siniestro.

Recordemos que el choque tuvo lugar el pasado martes 24 de mayo sobre la intersección de las avenidas Rademacher y Monteagudo de Posadas. Tras once días internado en estado crítico, falleció el conductor de la motocicleta, el ex efectivo de la Policía de Misiones, Leonardo Benegas de 27 años.

Según pudo describir Víctor Benegas, su hijo circulaba y cruza el semáforo correctamente al llegar a las intersecciones de las avenidas mencionadas.

«Cuando él pasa traspone el semáforo totalmente habilitado y lo demuestra un video de una estación de servicio que está ahí en la esquina. Un conductor desaprensivo que dice que se confundió, que por error sale de la fila y en contramano, quiere ingresar hacia la Av. Rademacher, siendo que en ese momento no estaba habilitado para esa maniobra», apuntó.

A raíz del impacto, Leonardo sufre aproximadamente 8 fracturas en distintas partes del cuerpo, más precisamente en los huesos «fémur, tibia, peroné, cúbito y radio». En ese momento fue trasladado de forma inmediata al Hospital Madariaga y luego es internado en un Sanatorio local.

«Con el transcurrir de los días se va agravando su situación producto del fuerte golpe ,fue perdiendo capacidad pulmonar y lamentablemente después de 10 días falleció», contó su padre.

En total, Leonardo estuvo 11 días internado y en estado crítico. A pesar de eso, durante los primeros dos días pudo tener contacto con sus familiares. «Su capacidad pulmonar fue disminuyendo a partir de los dos días comenzó a notarse. Fueron 2 días donde lo pudimos ver, visitar, y hablar con él, antes de que se vaya agravando su situación», comentó Víctor.

La pareja y padre de Leonardo Benegas aseguraron que el otro conductor, que manejaba un camioneta 4×4 Hilux, no se contactó con ellos.

«Esta persona no tuvo contacto con nosotros en ningún momento después del accidente y menos ahora. Creo que sabe el desenlace fatal que tuvo mi hijo a raíz de ese accidente», dijo el papá de Leonardo.

El conductor de la camioneta permaneció detenido en averiguación de antecedentes pero, posteriormente, el Juzgado en turno ordenó que se le notifique la instrucción de la causa judicial y recuperó su libertad, continuando supeditado al expediente.

Cabe destacar también, que al momento de accidente, se práctico test de alcoholemia a ambos conductores, arrojando resultados de 00 gramos por litros de alcohol en sangre.

«El seguía haciendo su vida normal, es una persona conocida en el ambiente nocturno, hemos visto que estaba haciendo videos en TikTok, por eso nuestra molestia de que en ningún momento se acercó por lo menos, a preguntarnos cómo está nuestro hijo», sostuvo Víctor Banegas.

La pareja de Leonardo, Silvana Alejandra Martínez, también es oficial de policía y tenía un hijo de 3 meses juntos. Estaban proyectando construir una casa, entre otros tantos proyectos de la pareja. «Disfrutó muy poco a su hijo, él lo adoraba», contó Silvana.

Así también, añadió: «Era todo para nosotros, hicimos nuestra casa y estábamos formando una familia, con proyectos y todo por hacer. Estaba muy feliz y emocionado, iba a ser su primer día del padre».

Leonardo Benegas era oficial de policía hace 7 años y hace tres que estaba en pareja con Silvana.

Silvana se refirió a los primeros dos días de internación donde Leonardo aún estaba consiente, aseguró que estaba lúcido y no había perdido el conocimiento. “Teníamos que darle de comer, ahí pudimos hablar con él, en ningún momento perdió el conocimiento ni nada, ahí pudimos compartir algo más con él», añadió.

Su padre volvió a recordar a su hijo y aseguró que era una persona muy amable, cariñosa. «Muchos quizás que escuchen a una persona hablar de su hijo va a decir que no va hablar nunca mal, pero ojalá pudiesen haber visto las muestras de cariño que hubo hacían nosotros, amigos, oficiales, subalternos lloraban por él, era una excelente persona y policía», sostuvo.

Por último, agregó que por el momento no realizarán marchas en pedido de justicia porque desde el entorno familiar ven que la justicia está realizando los trabajos e investigaciones correspondientes, pero no lo descartó a futuro. «La causa avanza, se hace lo que se tiene que hacer y vamos a apelar a otras instancias. No descartamos realizar marchas pero por el momento no», cerró.

Dolor en la Policía de Misiones | Tras 11 días de agonía, falleció el oficial que protagonizó un siniestro vial en Posadashttps://t.co/Hzn72KZ0hU — misionesonline.net (@misionesonline) June 7, 2022

Policía que falleció tras 11 días de agonía