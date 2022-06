“El monto a aplicar tiene que ser lo suficiente para desalentar el adelantamiento de filas en el Puente San Roque”, advierten autoridades de Encarnación

La Municipalidad de Encarnación afina los detalles para la aplicación de multas a quienes adelanten sus vehículos en la fila para cruzar la frontera hacia la ciudad Posadas, a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.

El concejal de la ciudad paraguaya de Encarnación, Andrés Morel, explicó que le dieron una herramienta a la Policía Municipal de Tránsito para evitar situaciones de caos mientras se hace la fila para trasladarse a Posadas.

Indicó que es común que muchas personas, para reducir los tiempos de regreso a Posadas, luego de hacer compras u otras gestiones, quieran adelantarse en la fila y esto genera conflictos, mayor lentitud en el tránsito e incluso choques.

Tal vez te interese leer: Encarnación | Multarán del lado paraguayo a los vehículos que se adelanten en la fila del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz

Esta acción se mantendrá hasta que Encarnación cuente con una infraestructura acorde que permita un rápido flujo de los vehículos, según precisó Morel.

“Para Encarnación es un problema la cola que se hace para cruzar la frontera porque los autos ingresan en el tejido urbano de la ciudad, causando problemas para comerciantes y vecinos”, cuestionó Morel.

El edil manifestó también que si bien ya se maneja una estimación del monto de las multas, todavía no están aprobadas por la autoridad municipal de Encarnación. No obstante señaló que lo que se busca es presionar para que los adelantamientos ilegales no sigan ocurriendo en la zona paraguaya del puente.

Operativo de seguridad vial: tres conductores dieron positivo en los controles de alcoholemiahttps://t.co/x5UvJYHggi — misionesonline.net (@misionesonline) June 6, 2022