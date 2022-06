(Reuters)- El 40% de los diputados conservadores votó a favor de destituir a Boris Johnson después de las acusaciones por el partygate, pero gracias al voto de los otros diputados podrá seguir en el poder.

Boris Johnson logró superar la moción de censura interna, aunque recibió un duro castigo de sus propios diputados. Las fiestas ilegales en Downing Street durante la pandemia han llevado al 40% de los miembros de su propio partido, 148, a votar por su destitución, mientras que 211 diputados han apostado por su continuidad.

Luego de varias jornadas históricas por el jubileo de platino de la Reina Isabel, Boris Johnson habló con los medios y dijo que es un resultado contundente, decisivo, que significa “que como Gobierno podemos seguir adelante”.

Johnson sobrevive por la mínima, necesitaba 180 apoyos, pero ahora con los tories divididos no le va a ser fácil gobernar. No obstante, asegura que no está interesado en adelantar las elecciones.

Este resultado es peor que el alcanzado en 2019 por su predecesora Theresa May. Ella también salvó el obstáculo, pero a los pocos meses tuvo que dimitir.

Boris Johnson y el desafío de volver a unir su propio partido

Johnson agradeció el apoyo de los ministros del gabinete y les instó a impulsar las reformas para reducir los costes para los consumidores, las empresas y el Gobierno.

«Ahora podemos poner fin a las cuestiones de las que nuestros oponentes quieren hablar y podemos seguir hablando de lo que creo que la gente de este país quiere que hagamos», dijo Johnson a su gabinete en declaraciones televisadas.

Los diputados del partido de Johnson convocaron el voto de confianza después de meses de escándalo por los partidos que rompen el cerrojo en el corazón del Gobierno y las críticas a su respuesta al aumento del coste de la vida impulsado por la inflación

Las portadas de los periódicos británicos ofrecieron poco consuelo de que la votación fuera, como Johnson la describió el lunes tras la misma, un resultado decisivo que le permite volver a centrarse en sus prioridades políticas.

El Daily Telegraph, antiguo empleador de Johnson, calificó el resultado de «victoria vacía». La columna del líder del Times calificó el resultado de «victoria pírrica» y dijo que la estrecha victoria dejaba la autoridad política de Johnson muy mermada.

Las reglas del Partido Conservador significan que está a salvo de otro voto de confianza durante los próximos 12 meses, pero esas reglas podrían cambiarse técnicamente si hay suficiente voluntad política para hacerlo.

