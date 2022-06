Avanza el megaoperativo contra el dengue en los barrios posadeños

Fabricio Tejerina, director de Vigilancia y Control de Vectores de Posadas se refirió al megaoperativo que realizan desde el área para combatir el dengue. Se trata de la eliminación y limpieza de recipientes artificiales donde se acumula agua debido a que allí se crean los criaderos de mosquitos, principalmente el Aedes Aegypti.

Cabe señalar que estas tareas se deben hacer durante otoño e invierno, en todos los barrios de Posadas. Además, se hacen operativos y se le pide a la población con anterioridad que descacharren los hogares.

En este sentido, el funcionario resaltó la necesidad de prevención y la promoción para los casos de dengue: “En la ciudad de Posadas se encontraron muchos criaderos dentro de las casas y en los patios, principalmente en los floreros. Se visita casa por casa, se habla con las personas que atiendan y se le pide pasar al patio para ayudar a eliminar en ese momento todos los cacharros que puedan tener”, explicó.

“A veces no se habla de la enfermedad y parece que no se está haciendo nada, pero cuando no se habla de algo es porque el sistema de Salud está haciendo mucho. A veces es poco valorado ese silencio de que no haya enfermedad, porque se valora más una máquina tirando veneno que es el momento que ya se perdió la batalla, pero no se valora todo el trabajo previo que se hace”, añadió.

Con relación a la importancia sobre que la población participe de la limpieza, sostuvo que el ordenamiento de los patios es clave para evitar que haya mosquitos y, por lo tanto, dengue. Por otro lado, reiteró que las personas que cuentan con pileta deben mantener la limpieza, a pesar del costo que conlleva.

“Se puede aplicar larvicida, viene un producto que es una rosca de BTI, es un larvicida orgánico que lo pueden comprar por internet o en agroveterinaria. Se coloca y de esa manera, la rosca lo va largando y va matando cualquier mosquito que pueda eclosionar de los huevos”, señaló.

Respecto al cloro, explicó que puede matar a las larvas, sin embargo, dicha sustancia se evapora, siendo muy poco su tiempo de acción, por lo cual, si va a ser el producto utilizado, debe ponerse todos los días.

Sobre la situación regional y de países fronterizos, planteó que en Brasil actualmente hay bastantes casos de dengue. “En ciertas zonas, tienen durante todo el año por una cuestión climática, se mantiene como centro de producción de enfermos de dengue. Cuando las condiciones climáticas son mejores en el sur y comienzan las temperaturas altas, esa persona se traslada y así comienzan los brotes”, afirmó Tejerina.

Por otra parte, en Santo Tomé se reportó hace aproximadamente un mes un caso de dengue, mientras que en Paraguay hay un brote importante y se reportó al Ministerio de Salud de Salta un brote en el norte de la provincia, cerca de Bolivia. De esta manera, acentuó que hay que estar atentos al sistema de salud y si una persona tiene los síntomas de la enfermedad, deberá confirmar por laboratorio. “Si es positivo, se hará un realizar un tratamiento para evitar que se propague”, dijo.

Para concluir, Tejerina invitó a los ciudadanos a que recorran sus patios y cada cosa que acumule agua, lo limpie y lo lleve bajo techo para evitar la reproducción del mosquito. “Es importante la participación comunitaria, es imposible que desde el Estado se pueda llegar a todas las casas”, aseguró.

Desde la Municipalidad se hace hincapié en la educación y concientización de los chicos acerca del tema; además se está trabajando en varios frentes a la espera de que no haya casos de dengue, o que sean casos mínimos, en el verano.