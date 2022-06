Alberto Fernández recibe a Matías Kulfas en Casa Rosada luego de la polémica de las declaraciones en off del ex ministro

El Presidente recibirá en la Casa de Gobierno al ministro saliente, Matías Kulfas. El encuentro fue confirmado a Ámbito, y tendrá lugar antes del anuncio en el que se darán a conocer los detalles del proyecto de gravamen a la renta inesperada.

El presidente Alberto Fernández recibirá en Casa Rosada al extitular de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. El encuentro, que fue confirmado a Ámbito, tendrá cerca de las 16, en la previa del anuncio en el que se darán a conocer los detalles del proyecto de gravamen a la renta inesperada.

El encuentro se llevará a cabo luego del convulsionado fin de semana político, durante el cual el Presidente hizo público que Kulfas ya no estaría a cargo de la cartera de Desarrollo Productivo, luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusara al funcionario nacional de armar una operación de prensa en su contra.

«Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina Kirchner. El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad», publicó el Jefe de Estado en sus redes sociales antes de que se diera a conocer el pedido de renuncia.

Comparto la respuesta dada por @Energia_ArgOk a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno.

— Alberto Fernández (@alferdez) June 4, 2022

Los duros términos en los que se refirió al Presidente al episodio están estrechamente vinculados a los motivos de salida de uno de sus ministros. Según pudo reconstruir este medio, la decisión de echar a Kulfas del Ministerio de Desarrollo Productivo respondió a que el saliente ministro desoyó dos de los pedidos que hizo el Jefe de Estado a su Gabinete: que terminaran con los off y que defendieran la unidad de la coalición.

En tercer lugar, molestó a Alberto Fernández que la actitud de Kulfas opacara la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, la que el Gobierno consideraba una de las obras más importantes de su gestión, pese a que se estima que no estará inaugurada hasta después de que se finalice el mandato oficial.

