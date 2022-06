Leonardo Stelatto, intendente de Posadas, representará al país en la Cumbre de las Américas en Estados Unidos

Será el único jefe comunal de Argentina que participará mañana en un encuentro de alcaldes del continente a realizarse mañana en Los Ángeles. Expondrá frente a sus pares sobre el desarrollo sustentable y la transformación hacia las ciudades inteligentes, la modernidad y la gestión.

El intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, participará este martes del encuentro de alcaldes del continente, a desarrollarse en el marco de la Cumbre de las Américas en la ciudad norteamericana de Los Ángeles.

Tal como lo anticipó Misiones Online en su columna del domingo, Stelatto será el único alcalde del país en el cónclave y expondrá frente a sus pares de todo el continente sobre el desarrollo sustentable y la transformación hacia las ciudades inteligentes, la modernidad y la gestión.

El lema de la cumbre será “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo” y también contará con la presencia de los líderes políticos del continente para debatir y definir acciones frente a problemas y desafíos compartidos por la región y avanzar en la integración.

La invitación al ex presidente de Vialidad Provincial para participar del encuentro en Estados Unidos llega luego de permanecer durante varios meses como uno de los intendentes con mejor imagen positiva del país, según el reporte que mensualmente publica CB Consultora.

Stelatto, quien está transitando la mitad de su mandato, trazó un rumbo muy claro: convertir a Posadas en la capital del nordeste argentino, principalmente para atraer turistas y estudiantes de todas las latitudes.

En una entrevista con canal 9 Norte Misionero de Eldorado semanas atrás, Stelatto reiteró esa frase que se convirtió en estandarte para su administración y destacó parte de la transformación que “el ciudadano de Posadas ya lo nota”.

Inició la extensa charla contando cómo se vinculó con la política y se remontó a sus orígenes en Vialidad Provincial, “porque si bien nací en Posadas, hice gran parte de mi carrera laboral en el interior de la provincia y me relacioné con gente de Eldorado, Esperanza y Andresito”.

Recordó que, con el actual conductor de la renovación, el ingeniero Carlos Rovira, “compartimos tareas en Vialidad Provincial y el allí él ya tenía una visión de qué esperaba para la provincia en cuanto a las comunicaciones, accesos y con ese lineamiento fuimos trabajando y hoy seguimos en estrecho contacto para seguir planificando una ciudad diferente a la que estaba antes”.

Aseguró que “la transformación de Posadas se viene dando desde el inicio de la Costanera. La necesidad de contener el embalse, derivó en la necesidad de la protección costera. Ahora le pusimos énfasis a poner en valor todo lo que teníamos, dándole otra impronta, otros servicios y el vecino lo reconoce y se siente cómodo”.

La referencia en educación y el cuidado del ambiente

Stelatto apunta a que Posadas, “se convierta en la capital del nordeste argentino y trabajamos con esa meta, tanto en lo turístico como en la educación”.

“Tenemos universidades que se van radicando, está el Silicon, la escuela de robótica, de innovación y hay mucho para dar en educación no sólo a los misioneros, sino a los ciudadanos del nordeste argentino y de cualquier punto del país”, agregó el alcalde.

“Eso lo va a convertir en una capital importante. A eso hay que sumarle la calidad de la salud, porque tenemos un Parque que da respuestas”, indicó.

Con una población mayoritariamente joven en la provincia, Stelatto considera que la generación de empleo “para la gran cantidad de jóvenes que salen de las facultades”, es el gran desafío.

“La pandemia provocó el cierre del puente y todo el consumo que antes se iba al otro país, se quedó acá. Eso generó circulante de dinero en Posadas y le dio la posibilidad a comerciantes e industriales que se vayan radicando para ir creciendo. Eso generó más puestos de trabajo y ahora con la post pandemia, tendremos que ser muy inteligentes para mantener eso y seguir generando más puestos para los jóvenes que están saliendo de las facultades”.

Con el mismo énfasis argumentó que el otro aspecto fundamental “es pensar en ser muy amigables con el medio ambiente y los jóvenes lo sienten muy de cerca ese tema. Debemos aprovechar las ganas que tienen ellos para ir cambiando”.

Dijo el intendente de Posadas que “desde la gestión tenemos una mirada muy especial en el cambio climático, el cuidado del ambiente y en ese sentido, veníamos demorado en muchas acciones. Rápidamente pusimos en funcionamiento el centro verde municipal donde se hace la clasificación de los residuos y el tratamiento de chips que lo reutilizamos”.

“El vecino tiene que tomar conciencia de que el cuidado del medio ambiente es importante, no sólo para esta gestión, sino para el futuro de la ciudad”, subrayó Stelatto.

La máxima autoridad del ejecutivo posadeño consideró de vital importancia, “generar conciencia ya desde el ámbito educativo, sobre el cuidado de la biodiversidad. Los chicos deben transformarse en futuros capacitadores hogareños”.

Primero Misiones

Consultado acerca de cómo impacta en la realidad local, las internas políticas nacionales entre el presidente Alberto Fernández y la vice, Cristina Fernández, consideró Stelatto que “son situaciones particulares que se dan en espacios nacionales. Acá en Misiones no vivimos eso y no tenemos que copiar esos ejemplos. Hay que trabajar en equipo para sacar adelante la provincia”.

Abogó por seguir tras el concepto de “siempre Primero Misiones y acá en Posadas tenemos esa mirada. Trabajamos con el vecino escuchándolo y entendiendo la problemática de cada barrio para acercarles las soluciones que esperan”.

Valoró la relación con el sector de la oposición en Posadas, “con el que nos llevamos muy bien, compartimos algunas ideas, otras no. Pero eso no quita que no podamos sentarnos a conversar y relacionarnos”.

Se refirió a la paridad de género en la conformación de su gabinete municipal aclarando que “en la municipalidad de Posadas las mujeres trabajan a la par de los hombres y nuestro objetivo es resolver los problemas de los ciudadanos y eso no depende de un género, sino de la capacidad, responsabilidad y voluntad que ponga cada uno en la tarea que le corresponde a diario”.

Sin audiencias

En otro tramo de la entrevista con el programa Ámbito Político, Stelatto se refirió a las decisiones que les toca tomar a diario en la gestión. “No hay que temer por lo que se decide porque se hace para que la gente esté mejor. A veces esas decisiones afectan a una minoría, pero es beneficioso para el conjunto de la mayoría. Algunas críticas vamos a recibir, pero no hay que tener miedo si uno cree que es el camino correcto el que está tomando”.

En ese marco, reconoció Stelatto que “Posadas creció mucho, hay muchas demandas. El saneamiento de los barrios es algo que estaba demorado y lo vamos resolviendo y la mirada que tenemos es todo con planificación y proyecto previo para no invertir dos veces en un mismo tema”.

“Conmigo no hace falta audiencia, nosotros vamos a los barrios para escuchar las demandas en el lugar para tener una visión de lo que pasa”, resaltó.

Por último, defendió la idea de sumar manos únicas en la ciudad de Posadas, “que es algo que ya estaba en nuestra plataforma de campaña. Surgió por la necesidad de dar agilidad en el tránsito y seguridad vial. Se gana tiempo en los semáforos incluso el transporte urbano hace el recorrido en menos tiempo”.

“Es un tiempo que gana la gente para llegar a su trabajo, pasa más tiempo con su familia, gasta menos combustible y eso significa menos emanación de gases”.

Leonardo Stelatto participó de la presentación de la Red de Mujeres Concejalas en el Centro del Conocimiento y destacó la gran participación @LaloStelatto https://t.co/TdFBgT27bQ — misionesonline.net (@misionesonline) June 3, 2022