Las razones por las cuales Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas

Las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández en Tecnópolis tuvieron sus consecuencias. Un mensaje en off difundido a la prensa y una situación irregular en el proceso necesario para la construcción del gasoducto de Vaca Muerta, desencadenaron en la decisión del Presidente Alberto Fernández.

Dos elementos pesaron para que el mandatario le pidiese la renuncia a Matías Kulfas a la conducción del ministerio de Desarrollo Productivo. Por un lado, la secuencia de cruces entre el ahora ex funcionario y la vicepresidenta Cristina Fernández y que, en el caso del sector que encabezada Kulfas, había adoptado la mecánica del “off the record” y las operaciones mediáticas, antes que las declaraciones en “on”. Para ponerlo en claro, mientras la vicepresidenta solía hacer las observaciones de carácter económico en público, en la órbita de Desarrollo Productivo resultaba evidente que echaban mano habitualmente de los comentarios en off a periodistas, con la finalidad de salir al cruce y responder a esas críticas. Lo que tuvo lugar en las últimas horas, esa larga respuesta “en off” que llegó al teléfono de algunos periodistas con pretensión de “fuentes oficiales” pero en una especie de ambicioso comunicado público, pareció ser el detonante de la salida de Kulfas del Gobierno.