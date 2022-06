Procesos a seguir luego de un accidente de tránsito | “Se debe verificar si hay lesionados, ahí ya es otro el panorama en el sinistro”

El licenciado en criminalística, Fernando Zacarías, se refirió a los procesos de investigación que se realizan luego de un accidente de tránsito, como así también mencionó algunas recomendaciones a tener en cuenta.

“Quienes trabajamos en la investigación de un suceso, identificamos una serie de evidencias que por más que un conductor venga y nos de alguna explicación, a mí por ejemplo las huellas me pueden decir algo distinto” dijo al respecto a los accidentes de tránsito.

Además, indicó que «lo primero que tenemos que hacer como conductores responsables, es verificar que en un accidente de tránsito no haya lesionados, porque ahí en donde se abre otro panorama en el siniestro».

«Si solamente son daños materiales, la ley nos exige tomarle los datos básicos al tercero y de acuerdo a la compañía de seguro se arreglan los rodados y finaliza ahí, es importante que le tomen fotos a los vehículos dañados, ya que las versiones pueden ser contradictorias», explicó Zacarías.

En otro sentido, si hay lesionados es importante no tocar el cuerpo a excepción de que haya un médico y entienda la cuestión. «En ese caso lo principal es llamar a emergencias y además no mover ningún rodado implicado en el accidente, para entender las maniobras de cada conductor».

«Luego de un accidente hay 3 instancias grandes, una es la parte administrativa donde vendrán inspectores de tránsito para controlar documentaciones, si un conductor estaba alcoholizado, y por otro lado la cuestión penal, la policía, criminalística y el juzgado de turno actuarán de oficio y trasladarán a los lesionados a un hospital donde se determinará la magnitud del grado de la lesión, ni hablar si termina en un fallecimiento, de todas formas van a secuestrar el vehículo, al conductor y analizar si termina en una causa penal o no», consideró.

En otra instancia está la parte civil, «donde la ley nos exige tener un seguro contra terceros, asimismo no hay que creer siempre que el seguro cubre todo, sino que hay distintos tipos de coberturas que ofrecen las compañías pero que nada tienen que ver con lo civil. Sin embargo estará presente en un hecho siempre que se reclame, y va a actuar por un lado en lo extrajudicial que se basa en ir a realizar el reclamo y si no se llega a un acuerdo el damnificado podrá judicializar o no la situación».

Finalmente el profesional en criminalistica recomendó que «al contratar una compañía de seguro, es leer la letra chica de ese contrato, es decir en qué nos cubre y en qué no. De esta forma se podrá entender un poco más las consecuencias de un siniestro».