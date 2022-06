Carlos Tevez anunció su retiro definitivo del fútbol: “Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno, mi papá”

«Estoy bien disfrutando mi vida, mi familia, lo mío. Mucho tiempo jugué, mucho tiempo perdido. Estoy retirado, confirmado. Me ofrecieron muchas cosas, pero era un cambio muy importante para mi familia. Como jugador ya di todo lo que tenía dentro de mi corazón, eso me deja más que tranquilo. Me levanté un día y dije ‘no juego más’, lo llamé a mi representante y se lo dije. A la noche lo llamé a

«Estoy bien disfrutando mi vida, mi familia, lo mío. Mucho tiempo jugué, mucho tiempo perdido. Estoy retirado, confirmado. Me ofrecieron muchas cosas, pero era un cambio muy importante para mi familia. Como jugador ya di todo lo que tenía dentro de mi corazón, eso me deja más que tranquilo. Me levanté un día y dije ‘no juego más’, lo llamé a mi representante y se lo dije. A la noche lo llamé a Riquelme y le pedí hacer la conferencia», contó.

Recordó también sus primeros pasos y remarcó como su «partido más difícil» el de luchar en sus comienzo siendo un pibe de un barrio tan humilde como Fuerte Apache. «Ahí está el partido más difícil que yo jugué. El barrio me llenó de valores, cosas que me ayudaron a superarme. Nadie sabe que me senté con el técnico del West Ham y le tuve que decir de qué jugaba con un traductor».

Asimismo, agregó respecto de su punto máximo en la alta competencia: «En el máximo nivel no pensás en la plata. Te preparás para ganar. Si estás en esa situación es porque te lo ganaste. Si jugás una final es por otra cosa. La plata te lo preguntás después de que ganaste, pero en el momento no. Es muy importante tener valores. Cuidar la plata, no hacer cagadas, los límites me los pongo yo sabiendo de dónde vine. A mi nadie me la contó, yo la viví. Eso no se compra, lo traigo adentro. Disfruto porque me lo he ganado, pero siempre respetando y ayudando a los demás. Hoy es momento para ayudar y para estar».

Otro de las detalles que agregó fue el de su partida de Boca en 2004 y dejó un detalle inédito: «Me fui de Boca sin un peso, con cero en el banco, porque tuve que devolverle al club lo que le debía. Viene Corinthians y ahí empieza a cobrar bien. La primera plata que me entra, mi cabeza siempre fue que no teníamos la oportunidad de poder lograr algo. Decía: ‘La próxima generación de los Tevez tiene que ser mejor, mejor educación, tiene que poder salir’. Yo veía a los hermanos de mi viejo tirados en el suelo drogados y mi viejo me decía: ‘¿Vos querés terminar así?’. Nunca me dejó faltar a un entrenamiento. Cuando fui a Brasil le dije a mi papá que le compre casas a mis tíos para salir del barrio, fueron 14 casas. Yo sentí que les cambiaba la vida. Yo sabía que cuando das con el corazón después te venía el doble o el triple. Nacimos sin nada, nos vamos a ir sin nada», sentenció.

Mi viejo seguía trabajando aunque yo ya era Tevez. Escuchaba su voz para levantarme porque sabía que me había comprometido con eso. Nunca lo tomé como un sacrificio, me divertía ir a entrenar. Un año dejó de trabajar seis meses y casi se muere. Me dijo ‘entendeme, no te enojes’ y volvió a laburar.

-Fue muy duro el último año jugando, pero pude verlo a mi viejo. En mi último cumpleaños me pidieron que vuelva a jugar, pedí el micrófono y les expliqué los motivos. Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno. Tenía ocho años y el que me venía a ver era él. ¿Para qué más? Fue la única vez que pensé realmente en mi.

Luego de recordar su paso por el Manchester United, Cristiano Ronaldo y como sus padres no comían para que él si lo pueda hacer, dejó en claro lo que desea para su futuro:

«Voy a ser técnico, tomé la decisión que voy a dirigir. Estoy trabajando con el Chapa Retegui, tengo un proyecto que estamos trabajando con mis hermanos hace varios meses. Me entusiasme, estoy muy enganchado. Nos gusta como grupo de trabajo afrontar al jugador en la parte principal. Por eso la decisión que tomo. Tengo el mismo cosquilleo que cuando jugaba. Creo que puedo ayudar a muchos de los chicos a integrarlos al fútbol. Me van a escuchar porque tengo una forma de ver la vida, eso es lo más importante. Les puedo dar herramientas dentro y fuera de la cancha, tiene que ser algo integral. Le podés decir muchas cosas de la vida, pero si no les dar herramientas para jugar no podés ser técnico. Ojalá pueda lograr un poco de todo lo que hice como jugador», explicó el Apache.