Roland Garros Junior: la argentina Solana Sierra está en la final y jugará este sábado

Desde las 6 de la mañana, Solana Sierra, de 17 años enfrentará a la checa Lucie Havlíčková en la final del Grand Slam francés junior. E intentará repetir lo que consiguió Gabriela Sabatini en 1984 y a Patricia Tarabini en 1986.

La argentina Solana Sierra dio un golpe de alto impacto en el Roland Garros junior: venció a la checa Nikola Bartunkova por 7-5 y 6-0 en semifinales y sacó el boleto a la final del popular certamen juvenil.

La jugadora de 17 años, que en pocos días cumplirá 18, buscará alzar el título contra Lucie Havlickova, también de República Checa. Sólo dos argentinas lograron apoderarse de esta corona a nivel junior en la rama femenina: Gabriela Sabatini en 1984 y Patricia Tarabini en 1986.



Nacida en Mar del Plata, Sierra es una de las grandes exponentes de la nueva camada del tenis argentino que desde hace tiempo viene mostrando sus credenciales a nivel juvenil. Para acceder al último partido debió vencer en primera ronda a la checa Brenda Fruhvirtová (5-7, 6-3 y 6-4) y luego llegó el turno de imponerse sobre la belga Hanne Vandewinkel (6-4 y 6-0). El boleto a los cuartos de final lo sacó con un triunfo ante la local Yaroslava Bartashevich (6-2 y 7-5).

En los cuartos de final se encontró con la norteamericana Liv Hovde, a quien también eliminó en dos sets con un 6-3 y 7-5 para poder sacar el pase a semifinales.

Sierra buscará imitar lo hecho por Sabatini y Tarabini luego de convertirse en la sexta representante argentina a nivel femenino en disputar la final de este torneo junior tras las presentaciones también de Inés Gorrochategui en 1991 (cayó ante Anna Smashnova), Paola Suárez en 1992 (perdió contra la paraguaya Rossana de los Ríos) y María Emilia Salerni en el 2000 (fue superada por la francesa Virginie Razzano). Precisamente la Pitu Salerni es las última exponente argentina en haberse coronado en un Grand Slam junior a nivel femenino: alzó los títulos en Wimbledon y US Open en aquel mágico 2000 para su carrera.

En los últimos tiempos, algunas de las estrellas actuales del circuito se adueñaron de este Roland Garros juvenil como la norteamericana Coco Gauff (finalista del singles de este año a nivel mayores), la canadiense Leylah Fernandez, la ucraniana Elina Svitolina y la rumana Simona Halep.

Argentina tiene una interesante tradición a nivel junior en Roland Garros también en la rama masculina gracias las conquistas de Guillermo Pérez Roldán (1985 y 1986), Mariano Zabaleta (1995), Guillermo Coria (1999) y Agustín Velotti (2010).

Más allá de este logro en su carrera, Sierra (actualmente ubicada en el puesto 575 de la WTA) ya había sido noticia tiempo atrás cuando fue citada para integrar el equipo nacional en la Billie Jean King Cup y aportó victorias ante Colombia (vs. Yuliana Lizarazo), Brasil (vs. Laura Pigossi), Guatemala (vs. Melissa Morales) y México (vs. Marcela Zacarias).

LOS ARGENTINOS QUE GANARON GRAND SLAM JUNIOR

1977: Claudia Casabianca (US Open)

1984: Gabriela Sabatini (Roland Garros)

1986: Patricia Tarabini (Roland Garros) / Guillermo Pérez Roldán (Roland Garros)

1987: Guillermo Pérez Roldán (Roland Garros)

1995: Mariano Zabaleta (Roland Garros)

1998: David Nalbandian (US Open)

1999: Guillermo Coria (Roland Garros)

2000: María Emilia Salerni (US Open y Wimbledon)

2010: Agustín Velotti (Roland Garros)

