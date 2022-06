Delfina Pignatiello se retiró de la natación profesional, así lo anunció en sus redes sociales

La nadadora argentina Delfina Pignatiello, triple campeona panamericana, anunció este viernes su retiro de la actividad profesional, con un mensaje en su cuenta de la red social Instagram.

A los 22 años, Delfina Pignatiello, una de las jóvenes promesas argentinas anunció que ya no forma parte del mundo del deporte profesional. Su sueño ahora es ser fotógrafa.

Tal vez te interese leer: Tenis | Sabatini y Dulko jugarán la final del torneo de Leyendas en el Roland Garros

La joven tuvo un difícil 2021: su actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio no fue la esperada y lanzó un mensaje que encendió las alarmas. “Quiero cuidar mi salud mental”, escribió en Instagram tras borrar todas las fotos que tenía.

En la cita olímpica no logró buenas actuaciones en los 800 y los 1500 metros libres, quedando afuera de las finales de esas pruebas. Tuvo varios cruces con algunos seguidores y a sus haters los dejó a un costado: “Les mando un besito”.

La atleta argentina llegó en desventaja a la cita olímpica ya que durante varios meses de 2020 no pudo entrenarse por la cuarentena estricta que regía en nuestro país. Confesó que en ese momento había considerado retirarse.

“En mi corazón quedará para siempre el orgullo, la alegría y el honor de haber representado nuestra celeste y blanca estos años con tanta pasión. Ahora quisiera contarles que hace unos meses tome la decisión de hacer un paso al costado del alto rendimiento y la competencia. El deporte forma parte de mi vida desde otro lado, sigo nadando y estar en el agua seguirá siendo siempre mi lugar en el mundo”, expresó en el posteo.

“Me compré una cámara de fotos y emprendí un camino artístico el cual estoy explorando con mucha curiosidad, ganas de aprender y seguir creciendo. Me hace muy feliz y me hizo soñar de vuelta. Gracias a quienes me acompañaron hasta aquí y quienes elijan seguir haciéndolo. Siempre los alenté a perseguir sus sueños. Hoy agrego: ¡anímense también a patear tableros y arrancar un nuevo juego! Elijan siempre su camino de corazón, con amor, valentía y dedicación. Ojalá se conviertan en el niñx que siempre quisieron ser”.

Pignatiello, de 22 años, es la nadadora más reconocida de Argentina la actualidad, luego de obtener tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos 2019, realizados en Lima, Perú.

El año previo había conquistado dos preseas de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

#Tenis Rafael Nadal jugará la 14ª final de Roland Garros de su carrera tras la lesión de Zverevhttps://t.co/DTklUkVVvs — misionesonline.net (@misionesonline) June 3, 2022