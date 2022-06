Viral | Se aburrió en el boliche y se fue al auto a dormir: “Para no dejar tirado a los pibes”

El mendocino Nano López se sacó una foto desde su cama improvisada y tuvo un gran apoyo en Twitter. El joven no quiso “abandonar” a sus amigos, así que decidió esperar en el auto mientras ellos disfrutaban del boliche.

No siempre se puede ser el rey de la noche. A veces, las actividades del día nos dejan agotados y cuando la fiesta explota, el cuerpo no está interesado en festejar, bailar o seducir, simplemente se necesita una cama para dormir. En eso pensaba el mendocino Nano López cuando miró el reloj y vio que todavía faltaba una eternidad para que la velada llegara a su fin.

Cansado, el joven de 28 años se fue de Wabi («un boliche bastante conocido de acá») y se acomodó en la butaca de su auto dispuesto a tomarse una siesta mientras sus amigos rompían la pista. Desde su coche les avisó a sus amigos que allí los esperaba para el momento en que decidieran regresar a casa. Le pidieron que volviera: «La noche está en pañales». Pero él ya estaba a punto de dormirse.

Antes de cerrar los ojos, agarró su teléfono y le sacó una foto a sus piernas cubiertas con una frazada que inteligentemente guarda en su auto y relató su alocada aventura en su cuenta de Twitter. «Me aburrí en el boliche y para no dejar tirados a los pibes, me vine a dormir al auto», escribió y rápidamente se viralizó con más de 200 mil «likes» y casi 10 «retuits».

Un amigo con códigos que, a pesar de estar exhausto, eligió esperarlos en la puerta y no irse, para que nadie se quede «a pata» al momento del regreso. «Más vale que lo volvería a hacer, vamos juntos y volvemos juntos», contó Nano al diario Crónica. «Siempre me pongo la 10».

Según contó, su día había comenzado a las 12 del mediodía.»El sábado yo había organizado un costillar en casa para mis amigos por la final de la Champions League, así que habíamos estado todo el día juntos, meta guitarra, asado y fútbol”, explicó el joven mendocino a TN, para justificar el cansancio que arrastraba de una juntada de amigos que ya llevaba varias horas.

«Mis amigos quisieron entrar al boliche a la medianoche para no pagar», relató aunque una vez adentro vieron que todavía faltaba mucho para que la noche se encendiera. «Entramos y no había nadie todavía, tomamos un par de gin pero todavía como que no empezaba el boliche», comentó a Los Andes. Dos horas más tarde, ya estaba listo para partir y tuvo la excusa perfecta.

«Era un embole»

«Como a las 2.30 me perdí de los chicos, no nos encontramos más y dije ‘uh joya este es el momento para irme a dormir al auto‘ y arranqué para afuera como un campeón. ‘Ya fue, estoy quemado’. Era un embole todo eso, así que me fui al auto», describió.

Salió del boliche, le mintió al patovica de la puerta diciendo que se iba porque tenía que trabajar al día siguiente y se fue a su vehículo: «Saqué las frazadas del baúl, que siempre llevo por el granizo, que ahora ahora en el invierno son un golazo, y entré al auto. Me envolví como un canelón y me hice una almohada con un par de camperas de los chicos y me planché».

«Arriba de su coche les mandó una foto al grupo diciéndole que se quedaran hasta la hora que quisieran, que yo los bancaba», explicó el joven que vive en Luján de Cuyo y trabaja como profesor de educación física.

“La de irme a dormir al auto no es nueva. Siempre me joden por ser de los que abandona la gira temprano, a veces solo, a veces acompañado. Cuando les dije que me fui, me cargaron y me dijeron ‘sos alto gato, volvé adentro’. Pero no había chance, estaba instalado en mi sommier móvil”.

López contó que se fue a las 3 de la mañana y que recién a las 6 regresaron sus amigos. Después de aquellas tres horas de siesta, se despertó convertido en un fenómeno viral: «Fue re loco porque me desperté y tenía el celular apagado de tantas notificaciones que habían entrado. Y así llevo 2 días seguidos que todo el mundo comenta y likea».

Repercusiones: bromas y el canje de otro boliche

“Estuvo bueno porque casi todos el mundo se sintió identificado y sirvió para hacer reír a mucha gente. Mis conocidos se tentaron y me joden con que soy famoso”, comentó sobre las respuestas que generó su posteo viral. “Hay mucha gente que estaba en la misma, que le daba fiaca salir a bailar y salía porque no le quedaba otra».

“Lo que más risa me dio es que hoy me escribió un pública de Nikki (otro boliche de la zona) ofreciéndome que saliera ahí y tenía todo gratis, como diciéndome que ahí no me iba a aburrir», comentó Nano, aunque para él no fue tan tentadora la oferta: «Me podrían ofrecer hamburguesas y se los voy a agradecer más».

