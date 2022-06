Reviví el programa completo de 3 Miradas

Claudia Beck, diseñadora industrial y propietaria de “Beck Energie”, Suzel Antonia Vaider, licenciada en Comercio Internacional y emprendedora, además de ser diputada provincial y presidenta de la Fundación para la Agencia de Desarrollo Económico de Misiones (ADEMI) y Saúl Lencina, cocinero y recolector, quién comentó acerca de su emprendimiento Poytava.

3 Miradas | “Beck Energie”, una empresa que apuesta por el cuidado del medioambiente desde la mirada de profesionales

En el programa 3 Miradas, la diseñadora industrial y propietaria de “Beck Energie”, Claudia Beck, especificó la labor de la empresa, su origen y destacó los beneficios de utilizar energía renovable.

La empresaria Claudia Beck, encargada de comunicación y marketing, fundamentó que su tarea es “unir la parte blanda, creativa y sensible; con la parte dura, de tecnología, innovación y procesos de fabricación de las cosas. Mediante esa fusión me ocupo de darle la comunicación adecuada para que todo se pueda entender, interpretar y saber cómo llegar al público”, precisó.

Luego de vivir alrededor de 1 año en Australia, Beck manifestó que esa experiencia le aportó en muchos sentidos “porque es un aprendizaje constante, con desafíos y errores, frente a otro tipo de cultura y hábitos distintos a los que estamos acostumbrados”.

En este sentido, comentó que la forma de trabajo que visualizó en Australia la inspiró para traer ideas acá: “Creo que además de conocer otros lugares, si volví a Argentina es porque la sigo eligiendo”.

Quien también se destacó como docente de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), comentó la iniciativa de “Beck Energie”: “La idea principal fue de mi papá Carlos, que es ingeniero y que incorporó nuevas fuentes de energía; quisimos sacar provecho entre los 2 y un socio ingeniero más, a partir de ellos nos dedicamos a brindar soluciones y asesoramientos para desarrollo de proyectos de energía renovable, particularmente en la solar”.

Asimismo remarcó que los productos de energía solar son importados, aunque sí hay empresas locales que fabrican termotanques solares. “Se trata básicamente de calentar el agua con la energía solar, esto es algo que sí se fabrica en el país, lo demás se consigue afuera”, explicó.

“Incorporando la energía sola, no tenés que preocuparte por pagar la boleta cada mes, además preservamos energía proveniente de sistemas tradicionales y los paneles solares tienen una duración de aproximadamente 30 años”, según afirmó.

En tal sentido exaltó que lo principal es el cuidado del medioambiente, “esta profesión y conocimiento sentía que no me atribuía la satisfacción natural y emocional, pero tratándose del cuidado del medioambiente me parece lo más lindo”.

3 Miradas | “Poytava”, un emprendimiento gastronómico local basado en la materia prima local y silvestre

Si de emprendimientos se tratan, Misiones es uno de los lugares que fortalece está categoría. En ese sentido, Saúl Lencina, cocinero y recolector, comentó acerca de su emprendimiento Poytava, ubicado en Posadas desde hace alrededor de una década y se caracteriza por ser un restaurante que trabaja exclusivamente con materia prima local y silvestre.

«Hacemos las compras en las ferias francas, tenemos nuestra huerta propia y recolectamos alimentos silvestres; es decir, investigamos sobre la biodiversidad de Misiones», expresó. Poytava

Explicó que está en el área gastronómica porque desde chico sabía que ese iba a ser su camino. «Estamos en la gastronomía desde siempre, soy de Buenos Aires, somos diez hermanos y desde chicos cocinando con mi mamá y con mi hermana, creo que despertó el sentimiento que sabía que me iba a dedicar a esto».

Comentó que empezó a estudiar desde muy joven, y la provincia de Misiones, fue un lugar para demostrar y encontrarse como cocinero.

«Empecé a estudiar cocina aproximadamente a los 21 años, y ya no salí más, antes había trabajado en un montón de cosas, pero siempre supe que me iba a dedicar a la gastronomía. Misiones fue por un lado, algo muy personal en dónde me encontré como cocinero y me auto identifiqué como recolector», relató el emprendedor que echó raíces en la capital provincial.

Y continuó: «Llegar acá a los 24 años me cambió, actualmente tengo dos hijos con mi compañera de trabajo y de vida, Ángeles, y encontrarme en Misiones, empezar a formar mi vida adulta, reconocer mi oficio, fue algo que giró mi vida completamente».

Sobre el trabajo de recolección que realizan explicó que «es la práctica más antigua que utilizamos los seres humanos desde siempre, y la recolección de alimentos silvestres lo podemos separar entre lo nativo y lo que no lo son, cómo por ejemplo, los cítricos, los mangos que crecen solos. Entonces para nosotros es recuperar ese alimento ‘desperdiciado’, y todo lo que es nativo, de investigación y de preservación buscamos visibilizarlas, hablar sobre su lado científico y después lo trabajamos para que salga en un plato de comida».

Por otro lado, mencionó también que el mensaje que quieren dar, es que los turistas se vayan hablando, no de sus platos, sino de la diversidad de Misiones. «Los turistas que son nuestro público fuerte, cuando se van de acá, no se van hablando de Poytava, sino de Misiones, del monte nativo, y en la recolección intentamos que ese mensaje llegué a la mayor cantidad de público posible».

También comentó que Poytava nació después de ocho años y medio de «Hoy cocino yo». «En los últimos años estábamos sobre la calle Tucumán, en un local chiquito que con mi compañera Ángeles lo iniciamos hace once años. Fueron ocho años, de toda una investigación sobre Misiones, los alimentos silvestres, las Ferias Francas, para realizar una carta adaptada a cada temporada, ya que la cambiamos cada tres meses», expresó.

El significado de Poytava

Lencina explicó que «Poytava es un nombre en guaraní, que significa alimentación, es decir, lo que te mantiene en pie, lo que da vida y los cimientos sobre los que se construyen muchísimas cosas».

En ese sentido, dijo que lo que ofrecen, es para que sus comensales puedan experimentar esa naturaleza que hay en la provincia.

«Nuestro restaurante ofrece una experiencia emocional que habla sobre los productores, las comunidades guaraníes y es una resistencia a pensar que se puede vivir y hacer un montón de cosas de otra forma, entonces Poytava intenta mostrar eso», dijo.

El local está sobre la calle Fleming y costanera, frente al Andresito, en la mítica Bajada Vieja. «Tenemos muchos platos típicos culturalmente, como puede ser una sopa paraguaya, pero siempre con el estilo de Poytava. Para nosotros todo lo que es la feria tiene que estar volcado a los platos típicos. Jugamos mucho con eso de tratar de que cada plato, tenga la recolección, nuestra huerta y la feria franca», describió Lencina.

3 Miradas | La diputada Suzel Vaider describió con detalles los procedimientos internos de la Cámara de Representantes

Suzel Antonia Vaider, licenciada en Comercio Internacional y emprendedora, además de ser diputada provincial y presidenta de la Fundación para la Agencia de Desarrollo Económico de Misiones (ADEMI).

Vaider habló sobre el rol que cumple el poder legislativo misionero. “El estado se organiza a través de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aquí en Misiones el cuerpo está compuesto por 40 diputados provinciales de distintos partidos políticos, y es el lugar donde se genera el marco legal para llevar a cabo proyectos de igualdad social”, explicó.

Precisó que los proyectos en los que se trabaja están orientados a mejorar las condiciones de vida de los misioneros y que en su formulación se tienen en cuenta además de los derechos, las obligaciones de los ciudadanos.

En cuanto al espacio de pertenencia de los distintos diputados, Vader consideró que “todos los que componemos el Poder Legislativo misionero, más allá de venir de distintos espacios, estamos completamente comprometidos con toda la población de Misiones”, destacó.

Además, mencionó que cada legislador conoce distintas realidades, por lo que cada uno tiene su impronta, sus ideales, principios, sus vivencias y experiencias. En este sentido, Vaider, señaló que esto redunda en que se produzcan las mejores normas destinadas a la vida de los ciudadanos.

“Somos elegidos por el pueblo, democráticamente en cada elección parcial en la Cámara de Representantes. Siempre se mantiene el número 40 en cantidad y se renueva por mitad”, sostuvo la diputada, en alusión a las particularidades que distinguen a ese Poder del Estado.

Vaider indicó que este año la Cámara de Representantes tiene un lema que se basa en “escuchar, crear, legislar”, lo que implica antes de legislar se debe escuchar al pueblo. “Si hay necesidad, si hay inquietud, se ve en las noticias, se charla con los vecinos, al final se detecta la necesidad concreta” -explicó-. A partir de ello y de horas de trabajo de investigación, la Legislatura promueve las leyes que responden a las necesidades no sólo para una persona sino para toda la población.

“La función legislativa demanda mucho tiempo y dedicación, también es imprescindible hacer partícipes a todas las partes para determinar los términos de una ley”, expresó Vaider.

En cuanto a la rutina de trabajo dentro de la Cámara de Representantes, la legislador comentó: “A principio de año cada uno elige las comisiones en la que desea trabajar, en la que se siente más cómoda o cómodo y tiene más conocimientos”, dijo. En este caso, Vaider señaló que participa de las comisiones relacionadas a la industria, al presupuesto, a lo económico y comercio en general, desarrollo forestal y ambiente.

Los días martes, miércoles y jueves son días en los que los diputados provinciales van a la Cámara de Representantes para participar de las comisiones, presentar y debatir las distintas propuestas.

Señaló que también se trabaja con las declaraciones de interés. “Estás son muy importantes porque dan una mirada, un reconocimiento relevante”, sostuvo.

La diputada mencionó que si algún ciudadano tiene un proyecto de ley que aporte a la población en general, debe acercarse a cualquier diputado provincial que conozca, pedir una audiencia, acercarse al poder legislativo o buscarla en sus redes cómo Suzel Vaider.

“Las propuestas o proyectos que se traen a la Cámara no deben ser personales, deben compartir un bien común y la personas que participe y la planté debe estar abierto a muchas respuestas y a otras perspectivas”, explicó.

Para concluir, Vaider habló sobre su propuesta de valor como diputada provincial, que involucra a su experiencia en el sector económico y la oportunidad de llevarla a todos los ámbitos en los que participa dentro del poder: “Llevar una premisa de este tipo de valor a todas las propuestas que surjan, no solamente en el económico”, finalizó.