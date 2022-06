Piqué y Shakira estarían separados: crece el rumor de una posible infidelidad

Tras muchos años de relación, Shakira y Gerard Piqué atravesarían una fuerte crisis y se habrían separado. Si bien ninguno de los dos confirmó la noticia, medios españoles aseguran que el futbolista le fue infiel a la cantante colombiana y que, a raíz de eso, él se mudó del hogar familiar.

La pareja, que se conoció durante el Mundial de Sudáfrica 2010 y oficializó su relación un año más tarde, tiene dos hijos en común: Sasha y Milan. Si bien parecían estar cada día más consolidados, luego de varios rumores que indicaban que había un distanciamiento, los periodistas de El Periódico aseguraron a través de un podcast que Piqué mantuvo una relación con otra mujer.

Tras enterarse de esta supuesta infidelidad, la cantante colombiana habría tomado la decisión de separarse. Según detallaron, la tercera en discordia es una estudiante de 20 años que trabaja como azafata de eventos.

Por otro lado, también afirman que desde hace varios días que el futbolista vive en su casa de soltero en Barcelona y que aprovecha su estadía para salir por la noche. Al parecer, Piqué es habitué de dos boliches conocidos -Bling Bling y Patrón- y allí va con su compañero de equipo Riqui Puig. De acuerdo con lo citado por los periodistas, el futbolista “está desatado” y “desbocado de fiesta”.

A los trascendidos de separación, se sumó otro dato no menor: desde hace un tiempo la pareja no se muestra junta en las redes sociales. La última vez que la artista publicó una foto en su feed sobre el deportista fue el 13 de marzo.

Para sumar un nuevo capítulo, la canción “Te felicito”, el último hit de Shakira con Rauw Alejandro, pareciera dar cuenta del difícil momento que atravesaría con el padre de sus dos hijos. Si bien hay algunas estrofas que son las que más ruido hacen, todas la letra hablan de una crisis.

La letra completa de “Te felicito” de Shakira que hablaría de su crisis con Gerard Piqué

Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes.

Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda. Te queda bien esе show. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto.

Yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos los tengo rojos de tanto llorar por ti. Y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes.

Hablándote claro, no te necesito. Perdiste a alguien auténtico. Algo me decía por qué no fluiamo’, te va a picar cuando recuerde’ cómo nos comíamo’ como ante’. Tú de espalda apoyándote del volante, quemando el tranquilizante. No te bloqueé de las rede’ pa’ que vea’ la otra en la Mercede’. No me cuente’ más historia’, no quiero saber cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien.

Piqué y Shakira estarían separados

