Liga Profesional de Fútbol | Después de su turbulenta salida de Rosario Central, Emiliano Vecchio continuará su carrera en Racing

El exjugador del Canalla firmará contrato por 18 meses. Habló de lo que sufrió en el Canalla, la charla con Gago, las ganas de jugar en La Academia y su parecido con Cardona. Vecchio se fue de Central por diferencias con el cuerpo técnico de Leandro Somoza.

Emiliano Vecchio se hizo la revisión médica y firmará contrato por 18 meses. «Es una oportunidad única», expresó el ex Rosario Central ante la prensa.

A poco más de 72 horas del inicio de la Liga Profesional de Fútbol, Racing se lleva a uno de los jugadores más buscados en el mercado de pases argentino pensando en continuar el gran primer semestre del año de la mano de Fernando Gago, a quién desean renovar su contrato hasta diciembre de 2023.

«Para mí es una oportunidad única en un equipo como Racing, no solo por su historia sino por su presente. Es algo que me llena de orgullo y de felicidad, lo estoy disfrutando mucho», comenzó expresando Vecchio luego de superar los exámenes médicos. Luego, contó que fue muy lindo poder hablar con Gago de fútbol y que le agradeció por la chance que le da «en un momento muy bueno de mi carrera, tanto a nivel físico como anímico. Siento que le puedo dar muchas cosas. Estoy muy agradecido».

Vecchio, sobre el presente de Racing

«Uno ve jugar a Racing, ve que tiene una identidad de juego marcada, intenta jugar bien al fútbol, y los que intentamos hacer eso nos sentimos identificados. Cuando tuve la oportunidad de hablar con ellos les dije que era mi prioridad si se daba y gracias a Dios se terminó dando», aseguró el volante ofensivo.

Luego, agregó: «Entiendo la institución que voy a representar, una de las más grandes del país, y voy a demostrar que todavía tengo mucho fútbol para dar. Ojalá mi granito de arena sirva para ayudar a mejorar un poco. Vengo a dar el máximo. Estoy feliz, convencido de que le voy a dar cosas lindas al club».

Al imaginar a Emiliano Vecchio con la camiseta de Racing, muchos pensaron en su parecido futbolístico con Edwin Cardona. Al ser consultado al respecto, contestó: «Yo creo que todos los jugadores podemos entregar cosas diferentes. Edwin es un gran jugador. Considero que los jugadores que intentan jugar bien al fútbol siempre se pueden complementar».

Tal vez te interese leer: Video | Con un golazo de Alejandro Garnacho, los dirigidos por Javier Mascherano le ganaron 1-0 a Panamá

El duro momento familiar que pasó Vecchio durante su último semestre en Rosario Central

«El último semestre fue muy complicado a nivel familiar, con mi vieja y con mi hermano. Tuve problemas demasiado graves que me llevaron a no poder mostrar el nivel que venía mostrando. En ese momento sentía que la prioridad tenía que ser mi familia», explicó Emiliano, quien dejó Rosario Central luego de que Leandro Somoza le comunicara que no lo iba a tener en cuenta y tras un encontronazo con la dirigencia Canalla.

Ahora tiene la mente en La Academia: «Pero bueno, el pasado es pasado, ya lo dejé atrás. Mi cabeza hoy en día está puesta en lo que le pueda dar a Racing. Vengo a vaciarme, a darlo todo me toque lo que me toque jugar. Vengo a dar lo máximo tanto dentro como fuera de la cancha».