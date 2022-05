Misiones, en rojo: se agrava el faltante de gasoil en la provincia

Según una encuesta de Fadeeac, la Tierra Colorada aparece como una de las siete jurisdicciones que tiene muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio. Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Corrientes y Entre Ríos; también complicados.

Misiones es una de las siete provincias del país donde hay actualmente “muy bajo o nulo” suministro de gasoil en las estaciones de servicio. Así lo revela el Mapa de abastecimiento de gasoil”, creado por técnicos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), que la semana pasada colocaba a la Tierra Colorada en “naranja” y hoy ya aparece en rojo.

El «Mapa de abastecimiento del gasoil» funciona como un semáforo virtual para dar cuenta de la situación de acceso al combustible en cada provincia. A la fecha, con más de 600 respuestas procesadas, en el mapa se conforma de la siguiente manera:

-Siete provincias en rojo (se señala a los sitios en los que hay muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio): Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Misiones, Corrientes, Entre Ríos.

-Siete provincias en naranja (se identifica los distritos en los que el promedio de suministro es de 20 litros por unidad): Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Juan, Mendoza, Buenos Aires y CABA.

-Cuatro provincias en amarillo (se refiere a los lugares en los que se cargan entre 21 y 50 litros por unidad, y entre 51 y 100 litros): Catamarca, La Rioja y San Luis, en el primer subgrupo, y La Pampa, en el segundo.

Las provincias del Sur aparecen en verde.

Las rutas que sufren el mayor desbastecimiento de combustible son 14, 34, 9, 12 y 7.

“El desabastecimiento que estamos sufriendo lleva más de dos meses. Entendemos que no es un tema sencillo de solucionar, pero nos queda en claro que se trata de un problema generado por la falta de divisas y la dificultad para avanzar rápido en las políticas que se requieren. Desde hace varias semanas, cientos de camiones de Bolivia vienen al puerto de Campana a buscar el combustible que importa su país. Si se paga, hay combustible disponible. Mientras tanto, en Argentina tenemos camiones varados a orillas de la ruta, por falta de gasoil”, dijo Roberto Guarnieri, presidente de Fadeeac.

“Es un problema que afecta a todo el país, de diferente manera. La situación más crítica se vive en el centro y norte; en el sur, por ahora, no se han registrado mayores complicaciones, pero si no se encuentra una solución de manera urgente, empezaremos a ver desabastecimiento. No podemos llevar la cosecha en tiempo y forma, ni el ganado o los alimentos. La industria en general empezará a sentir las consecuencias. El combustible es un elemento esencial para poder cumplir con nuestra tarea. Más del 90% de la economía argentina se mueve en camión”, agregó Guarnieri.

La falta de suministro regular de combustible se refleja en los tiempos de espera para el abastecimiento. De acuerdo con el relevamiento, el 31% de los encuestados esperó entre 6 y 12 horas para poder cargar gasoil; 26% debió aguardar más de 12 horas; 26% entre 3 y 6 horas; y 17%, entre 2 y 3 horas.

“Las pérdidas que ocasiona esta situación son muy grandes, desde el punto de vista económico y social. El tiempo de espera y la incertidumbre de un transportista que no puede saber cuándo saldrá, ni cuándo llegará a destino produce un daño enorme. Y lo más angustiante es que pese a las reiteradas promesas de diferentes funcionarios diciendo que todo se normalizaría, no tenemos ninguna novedad”, comentó Guarnieri.

Por último, la encuesta del trabajo surge otro dato importante: un aumento del precio del combustible a granel muy por encima de los incrementos registrados en surtidor, lo que provocó que muchos transportistas dejen de lado la opción de abastecimiento en playas privadas, para hacerlo en estaciones de servicio ubicadas en las rutas (62%) y en centros poblados (24%), con el consiguiente impacto en el entorno.

Según el informe de la federación, la situación se vuelve particularmente compleja en las estaciones de servicio ubicadas dentro de cascos urbanos que atraviesan las rutas. La convivencia forzada entre tránsitos locales e interurbanos obliga a los transportistas a desenganchar sus equipos y realizar la carga con el tractor y, en muchos casos, a realizar las filas durante la noche, en detrimento de la calidad de su concentración diurna.

“En las estaciones de servicios ubicadas sobre las rutas, la situación es similar. Las largas filas de camiones que esperan poder abastecerse en las playas o en las banquinas, se ha vuelto una postal habitual”, expresaron.

“La Argentina necesita exportar sus bienes, ser eficiente y competitiva. El sector del transporte siempre acompañó el crecimiento económico y hoy solo necesita certidumbre respecto del aprovisionamiento de los combustibles. Ante esta situación, la federación reitera el pedido para que las autoridades correspondientes encuentren una solución para el tema de manera urgente”, concluyeron.

Desde la Cámara de Estaciones de Servicio aseguran que en Misiones el problema más grave es la falta de gasoilhttps://t.co/ChZUIIN1YE — misionesonline.net (@misionesonline) May 8, 2022