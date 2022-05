Facundo Sartori: “El arraigo rural se logra con oportunidades para los jóvenes y el foco estará en los pequeños y medianos productores”

El flamante ministro del Agro de Misiones adelantó los objetivos que le fijó Herrera Ahuad para la gestión. Piscicultura y soberanía alimentaria, serán las banderas del politólogo que aseguró: “Voluntad, ganas y un gran equipo de profesionales serán la base para llevar adelante el ministerio”.

Vertiginosa asunción y rápida incorporación a la gestión, en modo Herrera Ahuad. Facundo López Sartori fue puesto en funciones al frente del ministerio del Agro y la Producción al mediodía, y a primera hora de la tarde de este martes, acompañó al gobernador a una recorrida por Azara.

En el extremo sur de la provincia, el reemplazante de Sebastián Oriozabala habló por primera vez como nuevo ministro del gabinete provincial y no ocultó las expectativas que le genera el cargo.

“Tengo una expectativa muy grande. La confianza que me dio el gobernador es increíble. Tenemos un claro objetivo que es no dejar la producción que viene teniendo la provincia, en distintas materias y focalizarnos en los pequeños y medianos productores”, fue la primera respuesta de Facundo Sartori.

“Son los que siguen necesitando acompañamiento, le ponen mucho empuje y allí pondremos los mayores esfuerzos y en ese mano a mano con la gente, vamos a sacar el mejor ministerio posible”, agregó.

Desde lo político, Sartori también reconoció que “la confianza que me dio el ingeniero Carlos Rovira, en la conducción del espacio partidario, en un primer momento me sorprendió. Me dio un apoyo contundente, me hizo saber de que estoy preparado para la gestión porque la impronta que se le puede dar es muy joven”.

En Azara con el intendente municipal el administrador del Imas y Facundo Sartori recorrimos obras de agua potable y el avance de la ruta costera 2. Nuestro compromiso de continuar con obras que son importantes para el desarrollo de nuestros pueblos.

Objetivos

Al margen de papeles y fotos, Herrera Ahuad se reunió en Casa de Gobierno con el nuevo miembro de su gabinete y le trazó los objetivos inmediatos. “Hay que salir a buscar fondos, volver a recuperar ese lazo, como pasa en muchos lugares del mundo, cuando se produce ese éxodo de lo rural a lo urbano”, indicó Facundo Sartori.

“Tenemos el objetivo de que los jóvenes encuentren en su campo, chacra o colonia, un lugar para vivir. Misiones ya lo viene trabajando hace mucho tiempo, porque no tenemos una migración tan fuerte, pero hay que aguantar a los jóvenes”, subrayó.

Según el ministro del Agro, “para lograr el arraigo se trabaja dando oportunidades. El gran problema de los procesos de urbanización y de migración social, fue porque los lugares rurales contaban con pocas oportunidades. Ahora ya tenemos sistemas de conexión a internet, formación mediante estudios, tecnificación y tecnología aplicada. Como Estado tenemos que lograr que a todo eso accedan los jóvenes”.

A propios y extraños sorprendió la designación del ex presidente del Concejo Deliberante de Posadas al frente del ministerio del Agro y la Producción, a lo que Facundo Sartori respondió cómo afrontará el desafío. “Yo soy de formación politólogo, me preparé para la gestión pública y uno siempre ve ciertos ámbitos donde uno tiene más conocimiento, pero lo cierto es que la voluntad y las ganas para trabajar es inmensa”

“Contamos con un gran equipo dentro del ministerio del Agro, con profesionales muy capaces y vamos a aprovechar su capacidad intelectual y la voluntad de la militancia, porque esto es corazón y ganas para recorrer toda la provincia”, manifestó Sartori.

Piscicultura y soberanía alimentaria

Al margen de los productos centrales de la economía misionera, como la yerba, el desarrollo forestal o el té, el foco estará en otras producciones que forman parte de la diversificación a la que apuesta la gestión de Herrera Ahuad.

“Somos la segunda provincia que tiene mayor cantidad de piscicultores, nos gana Neuquén, pero en primer lugar con mayor producción y eso es importantísimo. Es un mercado nuevo que estamos abriendo como también la apicultura”, explicó el ministro.

“Misiones, en esa diversificación que la venimos haciendo, hay que darles valor agregado porque hay producciones que están muy buenas y son importantes. La piscicultura va a cambiar mucho el esquema del consumo personal del misionero y esperemos llegar a exportarlo”, apuntó.

“Cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos en dimensiones territoriales de Argentina, no sólo para Misiones. Con la tierra fértil que tenemos, no nos puede pasar que un niño no tenga para comer. Eso recae sobre el agro y la soberanía alimentaria es una de las banderas que va a llevar este ministerio”, destacó.

Las demandas a Nación

Por último, en diálogo con Misiones Online, Facundo Sartori se refirió a las gestiones con Nación para destrabar fondos pendientes y acompañar el permanente reclamo que hace Oscar Herrera Ahuad.

“A mí me toca asumir sin presupuesto aprobado por el Congreso. Hay muchas leyes como la del Fondo Especial del Tabaco que uno va controlando y observa la asignación de recursos que tenemos. La demanda está, somos una provincia que defendemos el federalismo y el misionerismo”, manifestó.

“Desde el ministerio nosotros también vamos a salir a plantar nuestra bandera y ya estamos haciendo contactos con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez y la idea es que Misiones tenga una voz fuerte en la Nación”, completó.