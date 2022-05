Aguinaldo 2022: ¿cuándo se cobra y cómo calculo el monto?

Ya casi estamos a la mitad del año, momento en el que a los trabajadores de empresas privadas y del sector público les corresponde recibir el primer pago del sueldo anual complementario (SAC), más conocido como aguinaldo 2022.

​Suelen existir varias dudas que van desde cuál es el monto que corresponde recibir hasta en qué fecha se acredita la plata, pasando por una cuestión no menor: qué hacer con el dinero.

Para muchos, el aguinaldo es sinónimo de compras pendientes y pago de deudas para ponerse al día, pero para otros puede convertirse en una oportunidad para hacerse de dólares o para invertirlo y generar nuevos ingresos.

Este martes estarán acreditados los haberes de los jubilados pensionados, retirados y de los empleados públicos de Misioneshttps://t.co/s1CDKYkrue — misionesonline.net (@misionesonline) May 30, 2022

¿​Cuándo se paga el aguinaldo 2022?

El Sueldo Anual Complementario se divide en dos pagos: un medio aguinaldo en junio y otro en diciembre. Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro de cada uno de los semestres.

Según lo dispuesto por la Ley 27.073, la primera cuota se paga en la última jornada laboral del mes de junio y la segunda cuota en la última jornada laboral de diciembre. Hay empresas que deciden pagarlo unos días antes de la fecha estipulada y es válido, lo que no debe pasar es que lo paguen después, porque eso es ilegal. Si eso sucede, el pago deberá incluir intereses.

¿Cómo se calcula el aguinaldo en Argentina?

Para saber cuánto te corresponde cobrar en junio hay que hacer una cuenta muy sencilla: dividir el mejor salario del semestre por 12 y luego multiplicarlo por los meses trabajados hasta la fecha (si se trabajó todo el semestre, para saber cuánto se cobrará en junio hay que multiplicarlo por 6).

Si durante el semestre (de enero a junio) una persona no trabajó todos los meses (ya sea porque comenzó a trabajar recientemente o porque se le terminó el contrato) deberá cobrar el proporcional a los meses trabajados.

• Ejemplo 1: un trabajador/a empezó a trabajar en marzo de 2022. Su mejor salario desde que ingresó es de $60.000. El medio aguinaldo que se abona en junio corresponde a (60.000/12) x 4. El valor del aguinaldo es $20.000.

• Ejemplo 2: el trabajador/a empezó a trabajar hace seis años. El mejor salario del primer semestre de 2021 equivale a $60.000. El medio aguinaldo que se abona en junio corresponde a (60.000/12) x 6. El valor del aguinaldo es $30.000.

Este sueldo anual complementario es el 50% de la mejor remuneración mensual. Se computa entonces todo concepto remunerativo, es decir:

-sueldo básico

-adicionales de convenio, por función y otros

-horas extras y/o bono por productividad o bono por rendimiento

-todo plus salarial o remunerativo

Qué conceptos no se computan para el cálculo del aguinaldo: todos los que no son remunerativos, es decir, que no se consideran normales y habituales como sueldo. Por ejemplo:

-Los beneficios sociales (ej. teléfono celular o comedor).

-Los conceptos de seguridad social, como asignación familiar, incluyendo el sueldo durante la licencia por embarazo.

-Los bonos salariales con carácter no remunerativo, los que se pagan por única vez.

En caso de que el aguinaldo se demore, de que el cobro se atrase, el trabajador/a tiene derecho de pedir los intereses porque en una obligación con fecha cierta corren intereses por ser la mora automática (cf. ley 20744 y código civil y comercial).

Clarín