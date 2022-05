Colectivos en Misiones: empresarios advierten que el servicio se encamina a un colapso si no reciben más subsidios

Desde Empresarios Unidos del Transporte Automotor (EUTA) advirtieron que el servicio de colectivos en Misiones corre serio riesgo por la falta de fondos del Estado nacional. Estiman que la tarifa técnica del boleto debe ser de un dólar o un dólar y cincuenta centavos, para no depender de compensaciones.

El presidente de Empresarios Unidos del Transporte Automotor (EUTA), Guillermo Leumann, advirtió que la falta de más subsidios y compensaciones para las empresas, atentan directamente contra el servicio trazó y sombrío panorama para el futuro.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/05-30-FMS-Guillermo-Leumann-Situacion-complicada-transporte-Publico-deudas-10.52.mp3

Guillermo Leumann. FM Show

«Los insumos están subiendo todos los días. La tarifa técnica nos habla de que el pasaje debería estar a un dólar. Nosotros estamos rumbo al colapso, el prestador no recibe las compensaciones necesarias para mantener el costo básico del servicio», lamentó.

Para los empresarios, la tarifa técnica del servicio debe ser de un dólar o un dólar con cincuenta centavos, es decir alrededor de 200 pesos, cuando en la actualidad, el valor al menos en Posadas, es de 30 pesos abonando con la tarjeta Sube Misionero y 50 pesos en efectivo.

“En la medida que el prestador no reciba las compensaciones necesarias para poder atender el costo básico de insumos, la renovación del material rodante para que la flota no quede obsoleta y fundamentalmente el pago del salario; si uno no tiene recursos para poder atender lo necesario para que funcione el servicio, obviamente que en algún momento ese servicio, por alguna razón, otra se va a cortar”, advirtió.

Leumann recordó que el último paro que se logró evitar fue porque los empresarios del sector asumieron la nueva pauta salarial que pretendía la Unión Tranviarios Automotor (UTA), gremio que representa a los trabajadores, por el compromiso del ministerio de Transporte de la Nación de ver la forma de poder incrementar la compensación para las empresas del interior.

#UTA levantó el paro previsto para este jueves y viernes, y habrá servicio de colectivos en toda la provincia https://t.co/5qyIO23n4E — misionesonline.net (@misionesonline) May 19, 2022

“Acá, en la provincia de Misiones lo último que giró el Estado nacional corresponde al mes de marzo, nos están debiendo abril y mayo. Y en relación a la la compensación provincial se me estaba debiendo un saldo de enero, febrero, marzo, abril y mayo”, reveló.

El representante empresarial añadió además que al incremento salarial reclamado por los trabajadores se suma el proceso inflacionario, de público y notorio conocimiento, que dispara también la compra de adquisición de los insumos, básicamente combustible, cubiertas, lubricantes.

“En principio para las empresas de Misiones, obviamente que el paro es el último recurso. Pero obviamente que, para tratar de poder sostener la prestación, lo primero que se afectan son las frecuencias, para poder reducir costos y de ahí en más viene toda una escalera hacia abajo”, advirtió.