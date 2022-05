142º Congreso Maderero | “La industria no puede aumentar la producción porque no cuenta con energía ni insumos suficientes”, afirmó el presidente de FAIMA

Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina Industria de la Madera y Afines (FAIMA), comentó que los principales temas discutidos en el último Congreso Maderero fueron las retenciones a la madera y la falta de combustible y energía en el norte del país.

El 27 y 28 de mayo se desarrolló el 142º Congreso Maderero en Buenos Aires, encuentro propiciado por la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines. Los principales reclamos manifestados por los representantes de la región fueron la falta de combustible que “atenta contra la producción nacional”, el déficit de energía y las retenciones del 4.5 por ciento, según sintetizó Queiroz.

“Cuando realizamos estas solicitudes, el Gobierno entiende que son para crecer y no para despedir gente”, dijo. En el 2020, a pesar de la pandemia, la producción maderera tuvo un gran aumento en el mercado interno y externo con la suba de precios en dólares. “En comparación, estamos por debajo”, aseguró. “Hicimos las inversiones correspondientes, pero no es posible subir la producción por estos problemas”.

Recordó que días atrás el Gobierno nacional presentó el Plan Argentina Productiva 20-30, uno de los objetivos del mismo es el aumento de la producción en este sector y la mejora de la cantidad y calidad de la mano de obra. “Para llegar a eso, debemos resolver estas cuestiones previas”, remarcó. “La industria no puede aumentar la producción porque no cuenta con energía ni insumos suficientes, no hay dólares asegurados”, dijo el maderero.

Uno de los pedidos realizados fue el retorno de las mesas forestales. “Durante el gobierno de Macri, el presidente, los ministros y toda la cadena de valor de la forestoindustria se reunían cada tres meses para avanzar en los temas en común”, afirmó. El ministro de Producción se comprometió con la reactivación de ese espacio.

Retenciones

Matías Kulfas abordó la problemática de las retenciones, reclamo sostenido por la industria desde 2017 cuando el expresidente Macri solicitó su aplicación, y explicó que “para el Gobierno nacional significan 20 millones de dólares al año”. Según Queiroz, este valor no representa una gran recaudación pero “si es eliminado para la foresto industria, otros sectores requerirán lo mismo y constituirá un problema, me aseguró que para fin de año estará solucionado”.

Cinco años atrás, señaló, las exportaciones eran bajas, de entre 40 a 50 millones de dólares por año. En el 2021, este número aumentó a 500 millones de dólares por año, “ahora sí nos afecta”, destacó.

Consideró además que la falta de gasoil llevó a que «la semana pasada una industria parase nueve horas su producción porque no tenía combustible para los auto elevadores”, expresó. “Entendemos que el presidente emitió un mensaje asegurando que las provincias no tendrán conflictos de abastecimiento, esperamos que esa promesa se cumpla”.

Por otra parte, adelantó que esta semana la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM) anunciará la construcción de 350 viviendas de madera en una primera etapa. “Muchos aserraderos proveen la materia prima para luego ensamblar las piezas”, dijo. “Teniendo terrenos disponibles y empresas que crean casas, no podemos permitir como provincia que sea tan complicado acceder a ellas”, concluyó.