Torneo Provincial de Fútbol | Se sortearon los grupos y el fixture: enterate cuando comienza

Los dirigentes de los diferentes clubes y ligas se reunieron para poder sortear los grupos y definir los cruces del Torneo Provincial de Fútbol. Se estima que el certamen ofrezca dos cupos para el Torneo Regional.

El próximo 12 de junio comenzará el Torneo Provincial de Fútbol en Misiones, que dará a los clubes la posibilidad de jugar el Torneo Regional Amateur.

La Liga Posadeña de Fútbol (sede de la FEMIFU), realizaron formalmente el lanzamiento del Torneo Provincial 2022 y en el sorteo de las zonas. Estuvieron presentes los presidentes de las diferentes ligas de la provincia y los presidentes de los clubes que participarán en la próxima competencia.

El torneo estará dividido en cinco zonas, con cuatro equipos en cada una que competirán en etapas: Ronda clasificatoria, Cuartos de Final, Semifinal y Final. Clasifican a Cuartos los dos mejores de cada zona.

Los clubes que van a participar son:

Liga Iguazú: Villa Nueva y Central Iguazú.

Liga de Eldorado: Vicov, Unión Cultural Eldorado y Nacional de Piray.

Liga Posadeña: Club Huracán, Jorge Gibson Brown, Guaraní Antonio Franco, Sporting de Santo Pipó y Bartolomé Mitre.

Liga obereña: Atlético Oberá, River de Santa Rita y Ex Alumnos 185.

Liga Apostoleña: Club Social y Deportivo Regional de San José, el otro representante se definirá el 6 de junio.

Liga del Nordeste Argentino: Club Social de El Soberbio y Club Libertad de El Soberbio.

Liga de Puerto Rico: Timbó de Jardín América, Mandiyú de Garuhapé y Belgrano de El Alcazar.

También se sortearon las disposiciones de las zonas que albergarán a los diferentes equipos:

Zona 1 (Posadas): Huracán – J.G. Brown – B. Mitre – Sporting de Sto. Pipó

Zona 2: GAF (Posadas) – Regional (Apóstoles) – A definir (Apóstoles) – Ex Alumnos 185 (LROF)

Zona 3: Atlético Oberá (LROF) – River de Santa Rita (LROF)- Social (S. Vicente) – Libertad (S. Vicente)

Zona 4: Timbó (Pto. Rico) – Mandiyú (Pto. Rico) – Belgrano (Pto. Rico) – Nacional (Eldorado)

Zona 5: Vicov (Eldorado) – Unión Cultural (Eldorado) – Villa Nueva (Iguazú) – Central (Iguazú).

1ra fecha – 12/06

Zona 1: Sporting vs. Huracán / Mitre vs. Brown

Zona 2: Apóstoles vs. Regional (Apóstoles) / Ex Alumnos 185 vs. GAF.

Zona 3: Libertad vs. Social / Atlético Oberá vs. River de Santa Rita

Zona 4: Mandiyú vs. Belgrano / Nacional vs. Timbó

Zona 5: Central vs. Villa Nueva / Unión Cultural vs. Vicov

2da fecha – 19/06

Zona 1: Brown vs. Sporting / Huracán vs. Mitre

Zona 2: GAF vs. Apóstoles / Regional (Apóstoles) vs. Ex Alumnos 185

Zona 3: River de Santa Rita vs. Libertad / Social vs. Atlético Oberá

Zona 4: Timbó vs. Mandiyú / Belgrano vs. Nacional

Zona 5: Vicov vs. Central / Villa Nueva vs. Unión Cultural

3ª fecha – 26/06

Zona 1: Sporting vs. Mitre / Brown vs. Huracán

Zona 2: Apóstoles vs. Ex Alumnos 185 / GAF. vs. Regional (Apóstoles)

Zona 3: Libertad vs. Atlético Oberá / River de Santa Rita vs. Social

Zona 4: Mandiyú vs. Nacional / Timbó vs. Belgrano

Zona 5: Central vs. Unión Cultural / Vicov vs. Villa Nueva

4ª fecha – 03/07

Zona 1: Huracán vs. Sporting / Brown vs. Mitre

Zona 2: Regional (Apóstoles) vs. Apóstoles / GAF. vs. Ex Alumnos 185

Zona 3: Social vs. Libertad / Atlético Oberá vs. River de Santa Rita

Zona 4: Belgrano vs. Mandiyú / Timbó vs. Nacional

Zona 5: Villa Nueva vs. Central / Vicov vs. Unión Cultural

5ta fecha – 10/07

Zona 1: Sporting vs. Brown / Mitre vs. Huracán

Zona 2: Apóstoles vs. GAF / Ex Alumnos 185 vs. Regional (Apóstoles)

Zona 3: Libertad vs. River de Santa Rita / Atlético Oberá vs. Social

Zona 4: Mandiyú vs. Timbó / Nacional vs. Belgrano

Zona 5: Central vs. Vicov / Unión Cultural vs. Villa Nueva

6ª fecha – 17/07

Zona 1: Mitre vs. Sporting / Huracán vs. Brown

Zona 2: Ex Alumnos 185 vs. Apóstoles / Regional (Apóstoles) vs. GAF

Zona 3: Atlético Oberá vs. Libertad / Social vs. River de Santa Rita

Zona 4: Nacional vs. Mandiyú / Belgrano vs. Timbó

Zona 5: Unión Cultural vs. Central / Villa Nueva vs. Vicov

El Ministerio de Deportes brinda actividades que incluyen el perfeccionamiento de las maniobras de RCP y clínicas de fútbol

El Ministerio de Deportes brinda diversas actividades en comunidades misioneras en el marco del programa Municipalización de Políticas Deportivas. Entre ellas hay clínicas y perfeccionamiento de diversas tareas.

Durante la mañana del jueves, en el municipio de Caraguatay se realizó una capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP) en el CEP 55, estuvo a cargo del Ministerio de Deportes y contó con la participación de estudiantes de la institución educativa y también recursos humanos municipales.

El perfeccionamiento práctico estuvo a cargo del profesor de educación física e instructor en RCP, Claudio Semelak, con el propósito de ofrecer el conocimiento específico acerca de esta maniobra de emergencia -en este caso solo compresiones- y preparar a las personas para salvar vidas.

En tanto, anteriormente en la cancha municipal de Colonia Victoria fue epicentro de una clínica de fútbol orientada a los planteles del club Deportivo Victoria, integrado por jugadores de las categorías Primera, Reservar y Sub-17, y los respectivos entrenadores. Fue brindada por la DT Karina Domínguez e incluyó una serie de ejercicios que abarcó aspectos técnicos, tácticos, físicos, como también de motivación, coordinación y orientación.

Este tipo de acciones están contempladas en el convenio vigente con los municipios de la provincia, con el objetivo de acercar actividades a la comunidad. En ambos casos, el ministro de Deportes Javier Corti estuvo presente, acompañado por los intendentes de Caraguatay, Ricardo Waidelich, y de Victoria, Hugo Andino, destacando la tarea conjunta entre ambas partes para generar este tipo de actividades.