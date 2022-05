Cultura urbana | Con más de 300 bailarines y alta convocatoria se realizó la Apertura Hip Hop Unite Argentina en Misiones

El Parque del Conocimiento fue el fin de semana el escenario para la clasificación de Apertura de Hip Hop Unite Argentina que se realizó en el marco de Hip Hop Misiones Unidos, organizado por el coreógrafo y gestor cultural, Gustavo Escobar.

El Parque del Conocimiento fue el fin de semana el escenario para la clasificación de Apertura de Hip Hop Unite Argentina que se realizó en el marco de Hip Hop Misiones Unidos, organizado por el coreógrafo y gestor cultural, Gustavo Escobar.

La convocatoria a la competencia concentró en una jornada de sábado a más de 300 bailarines, coreógrafos y profesores de danzas urbanas de la región. Con un jurado de primer nivel de Argentina, Paraguay y Brasil, y el Teatro Lírico con entradas agotadas, grupos de infantiles, juveniles y adultos exhibieron su talento y pasión por este movimiento en un evento que apuntó a la formación técnica e internacionalización de las danzas, en el marco de Hip Hop Misiones Unidos.

“La respuesta a la propuesta fue increíble. Primero, la oportunidad y confianza que nos brindó el Parque del Conocimiento, con las instalaciones adecuadas para realizar todo lo planificado en dictado de workshop, capacitaciones, cursos intensivos, batallas de FreeStyle,, competencias y exhibiciones de los participantes. Y en segundo lugar la convocatoria, que superó mis expectativas como organizador y representante de Hip Hop Unite en Argentina, ya que convocamos a más de 300 bailarines de la provincia y la región, con 27 coreografías en el escenario del Teatro Lírico y entradas agotadas para todas las propuestas”, señaló a Misiones Online el organizador.

Los coreógrafos invitados para el dictado de los workshops disfrutaron de compartir todo el evento. Se dictaron clases de los estilos de Hip Hop Dance, Reggaeton, Open Style/Urbano, Femme, Dancehall y Heels, que estuvieron a cargo de profesionales de nivel internacional como Federico Blanzari, de CBAction (Córdoba, Argentina), uno de los Campeones Mundiales de Hip Hop International; Alessandro Leo de TheBoys Street Company (Brasil), «Pelu» Olmedo de TheOneCrew (Paraguay), «Luchi» Cafaratti (Entre Ríos, Argentina) Rose Myrlande George (Haití), y Sol Alonso (Buenos Aires, Argentina).

Además, el programa de actividades incluyó capacitaciones de gran aporte para los bailarines y artistas de las danzas urbanas, abordando charlas sobre Producción Artística, Didáctica y Pedagogía aplicada a la Danza, Nutrición y Alimentación Saludable para bailarines.

En tanto, la competencia de proyección internacional que se realizó el Teatro Lírico de Hip Hop Unite Argentina estuvo dirigida a grupos de bailarines y bailarinas de Misiones, a la que se sumaron 15 profesores de Hip Hop y Danzas Urbanas de distintas localidades, que sumado a las exhibiciones especiales de academias invitadas, se logró realizar un gran espectáculo artístico que hizo vibrar toda la jornada del sábado 21 de mayo las instalaciones del Parque del Conocimiento.

Entre los grupos participantes, se encontraba HighQuality Crew, Quality Dance Move, Instituto DCH, Spicy, Resh Land, Ghettoriginal, Nova Energía, Guaynamérica DANZA, Heels and Femme, Traptitans, The Holy Crew Dance Studio, Un Abu, Lof Dance, Holis, entre otros invitados para las exhibiciones. “Asistieron academias de distintos puntos de la provincia (Posadas, Dos de Mayo, Oberá, Santa Ana), se inscribieron de Corrientes y de Paraguay. Si bien hubo interés de Jujuy y otras provincias, los tiempos de la convocatoria no permitieron en esta oportunidad la llegada de más grupos”, agregó Escobar.

Tal vez te interese leer: Hip Hop Misiones Unidos, el mayor evento de la cultura urbana, fue declarado de interés provincial

Por su parte, la coordinadora general de Hip Hop Misiones Unidos, Andrea Mutti, destacó la comodidad que brinda las instalaciones del Parque del Conocimiento para desarrollar grandes eventos.

“Fue un orgullo haber logrado la coordinación general de todo el evento, una experiencia increíble, es la primera vez que llegamos a organizar una propuesta con actividades en simultáneo y todo salió mejor de los esperado. La infraestructura, el personal administrativo y técnico del Parque que estuvo en todos los detalles, hicieron posible este desafío. En forma planificada, respetando los horarios establecidos y el programa previsto, tuvimos una excelente jornada para la cultura urbana. Fue genial la motivación y la energía que se vivió durante toda la jornada”, expresó Mutti.

En lo personal, sostuvo que el mayor desafío estaba en consolidar el equipo de trabajo formado para hacer posible la propuesta. “Realmente nos llena de orgullo a todos los que integramos Hip Hop Misiones Unidos el resultado obtenido. La participación y el interés de los bailarines fue sorprendente, el reencuentro y la alegría que se sentía en todos los salones. Fue una gran experiencia haber logrado la coordinación de este evento, que nos permite con Gustavo proyectar mucho más proyectos para la edición 2023”, remarcó.

Hip Hop Misiones Unidos acercó conocimientos a la comunidad urbana y, también, hubo un público en general interesado por conocer del movimiento del Hip Hop y disfrutar del arte que se proponía con los equipos en el escenario, precisó el organizador.

Video: Un resumen con testimonios e imágenes de lo que fue «Hip Hop Misiones Unite», otro mega-evento que recibió el Parque del Conocimiento

Un nuevo espacio de formación

Desde la organización también remarcaron que el interés que despertó el evento llevó a que se agotaran los cupos en algunas clases intensivas y workshop. “Esto nos permitió conocer el interés y las ganas que hay de los profesores y bailarines en capacitarse y mejorar sus técnicas, con una proyección artística e internacional. Las personas que tomaron las clases de producción artística, didáctica, pedagogía de la danza y nutrición para bailarines, se fueron expresando su agradecimiento por la propuesta. Los cursos fueron aprovechados tanto por maestros como por alumnos de otros estudios, e incluso de diferentes disciplinas (Jazz, Árabe, Contemporáneo, Folcklore, Salsa), ya que son temas integrales que aportan a todas las danzas, no exclusivamente del Hip Hop”, relató Escobar.

El evento contó también con la participación de integrantes del Ballet Folklórico del Parque del Conocimiento, en alianzas culturales con Hip Hop Misiones Unidos, quienes colaboraron activamente en toda la organización.

“Estamos muy contentos de que el Parque del Conocimiento se haya abierto a esta propuesta de la cultura urbana y el apoyo brindado por la Dra. Claudia Gauto para desarrollar todas las ideas en las instalaciones del lugar que es único para este tipo de eventos”, sostuvo Escobar.

En paralelo a la competencia, se programaron cursos con profesionales locales que lograron dar visibilidad a sus especialidades en el ámbito de la danza y fue una ventana de contactos para futuras contrataciones. “El evento permitió a los especialistas establecer con los asistentes un vínculo directo para continuar con las capacitaciones en otros ámbitos”, explicó Escobar

En esa línea, expresó su satisfacción por haber logrado que otras danzas sean parte de la propuesta que nació desde el Hip Hop, aunque el objetivo era lograr consolidar un espacio que integre a todos los que compartan la visión de ir por el camino de la formación técnica y el aprendizaje permanente de nuevos conocimientos para ser cada mejores profesionales de la danza, siempre aprendiendo un poquito más, sostuvo el coreógrafo.

Hip Hop desde Misiones al mundo

En su rol de coreógrafo y director del grupo HighQuality Crew y la academia Quality Dance Move Studio -en sociedad con el Prof. Claudio Benitez-, Escobar precisó que del evento participaron equipos Infantiles, Juveniles y Adultos tanto en exhibiciones los más “peques” de Hip Hop, mientras que compitieron para la clasificación de Hip Hop Unite Argentina grupos de Juveniles y Mega Crew de HQC.

“Los padres de los alumnos de la academia estuvieron acompañando en todo momento la experiencia de sus hijos en la competencia, en todas sus actividades, apoyando y disfrutando los espacios preparados en las instalaciones, y eso también fue muy lindo de compartir”, valoró el profesor.

“De igual forma, fue todo lo organizado para la batalla de FreeStyle para la cual ambientaron un patio urbano y se generó un ambiente increíble al aire libre, súper sano y con más de 30 bailarines participantes”, señaló Escobar.

“El clima se mantuvo en la batalla de Hip Hop que se realizó en el Teatro Lírico. Creo fue uno de los momentos más lindos por el clima que se generó, competitivo, pero muy sano. El jurado realizaba devoluciones a los participantes, hubo un intercambio enriquecedor, y el público se quedó hasta el final del evento. Para muchos fue un aprendizaje el conocer esta forma de bailar y descubrir el movimiento de Hip Hop con estas batallas”, consideró finalmente el organizador del evento.

Los jurados invitados fueron Hugo Alonso, Jail Giménez, en representación de Misiones; Pelu Olmedo (Paraguay) y Alesandro Leo (Brasil).

Para Andrea Mutti, los bailarines de danzas en forma permanente tienen que nutrirse de otros profesores. “Un bailarín tiene que ser versátil, y adquirir más conocimientos. Este fue un espacio en el que accedieron a las distintas clases, y les acercamos algunas de las herramientas que estaban necesitando, aunque hay que fomentar más este tipo de eventos, y gracias al Parque del Conocimiento que nos permitió traer a Misiones esta propuesta, hicimos realidad un nuevo espacio, que esperamos pueda crecer año a año”, concluyó.

La proyección es instalar en la agenda nacional el evento de Hip Hop Misiones Unidos. “Ya tenemos interesados de otras provincias y países de la región que siguieron por redes sociales toda la movida y quieren participar en la próxima edición. El equipo del Parque del Conocimiento, tanto administrativos como técnicos, nos acompañó en todo el proceso, desde la previa hasta el final del evento, y esta experiencia nos permite pensar en futuros eventos pensando siempre en que el público disfrute del espectáculo de la cultura urbana. Eso para mí es muy importante, y logramos un trabajo en equipo que hizo que todo saliera espectacular”, finalizó, por su parte, el representante oficial de Hip Hop Unite Argentina.

De esta forma, la meta es lograr que desde Misiones se consolide la organización de eventos de Hip Hop desde el Parque del Conocimiento con “Hip Hop Misiones Unidos” como una marca registrada para la proyección internacional de los bailarines de las danzas urbanas.