“Desde el sindicato tomaremos medidas de fuerza si los empresarios no se adhieren a la nueva apertura de paritaria”, anticipan desde la Unión Obrera Metalúrgica

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, José Brito, en el cierre de paritaria expresó su preocupación por la inflación: “Por el monto que habíamos sacado del 40% en 3 cuotas, tuvimos que volver a hacer una apertura con la cámara empresaria para poder recuperar lo que perdimos y el salario del trabajador”.

José Brito – FM Express

“No vemos una mejoría en la situación de los productos alimenticios, los precios son muy elevados, por lo que si los empresarios no se adhieren tendremos que recurrir a una medida de fuerza, ya que no podemos seguir perdiendo salarios por la inflación, los trabajadores no se pueden sostener en esta actualidad”, indicó.

En ese sentido adelantó que “aún no hay fecha para discutir la apertura, pero esperamos hacerlo en el mes de junio ya sea con la participación de los empresarios o con las medidas de fuerza”.

Existen actividades productivas en la provincia que sostienen y mantienen a las demás, entre las que mencionó a “la madera, el té, la yerba, aunque por ejemplo los gastos que genera la producción de madera no alcanzan para cubrirlos, entonces como sindicato tenemos que tomar medidas para mejorar el desarrollo”.

