Lewis Hamilton volvió a desafiar a la Fórmula 1: mantendrá su aro en la nariz en el GP de Mónaco y lanzó una frase contundente

El piloto británico, Lewis Hamilton, continúa frustrado por las exigencias de la FIA de no usar joyas durante la competencia y lo manifestó antes de la carrera de este fin de semana en Mónaco.

No es una de las mejores temporadas a nivel deportivo para Lewis Hamilton, quien este año ha estado en el ojo de la tormenta por su batalla con la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) por la prohibición de usar joyas que le impusieron a los pilotos de la Fórmula 1. El piloto británico, que mantendrá su aro en la nariz y el resto de su bijouterie en el Gran Premio de Mónaco, volvió a desafiar al organismo.

Tal vez te interese leer: Este sábado es la final Champions League 2022: Real Madrid domina el historial ante Liverpool

A partir de la asunción de Niels Wittich como nuevo Director de Carreras de la FIA, se hizo nuevamente hincapié en el uso de aros, collares, relojes y otras joyas durante las carreras, como también la ropa interior. A Hamilton se le había otorgado una exención temporal de dos carreras para quitarse el piercing, pero él explicó que eso iba a requerirle una intervención quirúrgica y el organismo extendió el permiso hasta finales de junio.

“Definitivamente es positivo que estemos trabajando con (la FIA) y creo que están siendo un poco complacientes en este momento”, indicó el piloto británico de Mercedes antes de la primera sesión de práctica del viernes. Aunque luego se mostró nuevamente frustrado por el asunto.

“Honestamente, siento que se está dedicando demasiado tiempo y energía a esto. He dicho todo lo que creo que tengo que decir al respecto en las últimas carreras y no voy a enfocarme en eso este fin de semana. No deberíamos tener que seguir revisando esto todos los fines de semana. Definitivamente tenemos peces más grandes qué freír”, lanzó Hamilton.

El multicampeón pudo haberse visto obligado a perderse la carrera en Mónaco si las reglas se hubieran aplicado de manera estricta. La exención de la FIA ahora cubre a Hamilton hasta las carreras de Azerbaiyán (12 de junio) y Canadá (19 de junio), aunque todo indica que las discusiones van a continuar. Los pilotos participaron de una sesión informativa en España, con la intención de resolver cómo usar joyas de manera segura pero no parece que haya intenciones de conciliar con las autoridades.

Lewis Hamilton es uno de los que encabeza las protestas y lo hizo activamente en Miami: llegó al paddock con al menos cuatro collares apilados y luego fue visto con al menos tres relojes y cuatro anillos en cada mano, junto con sus aretes de las orejas y su característico aro en la nariz.

Caso Sebastián Villa: la declaración completa de la médica que atendió a la denunciante del jugador de Bocahttps://t.co/4GICh96YC6 — misionesonline.net (@misionesonline) May 27, 2022