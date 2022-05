Lavandería Tus Zapas Listas | “Estoy muy agradecida porque gracias a esto vivo y estoy saliendo adelante”, contó la emprendedora misionera

María Eugenia Fernández tiene un emprendimiento de lavado de zapatillas llamado “Tus zapas Listas” en el que además de lavar, restaura suelas y hasta las tiñe dejándolas casi como nuevas. Este emprendimiento comenzó hace un año a raíz de una necesidad económica, dado que no tenía trabajo. Sin embargo, a pesar de sus miedos, tuvo una muy buena repercusión en redes sociales.

“La gente me apoyó mucho en Facebook y en Instagram”, destacó la emprendedora quien comentó que la idea tan innovadora de su emprendimiento surgió luego de ver una publicación de lavado de ropa.

“Se me ocurrió poner una lavandería de zapatos porque no hay acá”, recordó y pese a que al principio tenía miedo, de todas maneras, decidió arriesgarse y comenzar este proyecto bajo el lema “limpiamos zapas a mano para cuidar cada detalle”.

“Ahora estoy super agradecida porque gracias a esto vivo y estoy saliendo adelante. No es fácil lavar una zapatilla porque te lleva 40 minutos o más cuando son zapatillas de correr porque llevan doble lavado y doble enjuague. Estos zapatos suelen venir super embarrados y se los llevan como nuevos porque yo trato de cuidar siempre cada detalle”, contó.

Además, expresó con mucha emoción que su lavandería creció mucho más allá de la ciudad de Posadas. “Todos mis clientes del inicio todavía me siguen trayendo sus zapatillas, gente del centro, de Villa Cabello, de La Eugenia y últimamente hasta del interior me trajeron zapatillas para teñir”, contó Fernández.

Por otro lado, dijo que sus precios todavía son bajos porque recién está empezando y agregó que empezó lavando 20 pares de zapatilla y ahora tiene 7 bolsas por día. “Cada bolsa trae como 4 o 5 pares, en algunos casos hasta 11 pares y yo trabajo sola por eso me tomo mi tiempo, cuando son muchos pares termino en un día o a veces en dos días”, sostuvo.

“Me gustaría que más gente me conozca y vea mis esfuerzos. Siempre estoy agradeciendo a todos mis clientes que me siguen, porque gracias a ellos yo tengo mi trabajo y estoy saliendo adelante comprando mis cosas”, afirmó

Para finalizar, motivó a las personas que se animen a emprender, que no tengan miedo y que traten de vencerlo o que lo usen para incentivarse. “El miedo no tiene que ser un obstáculo, yo tuve miedo y por eso pensaba que no lo iba a lograr, pero ahora estoy super feliz ya que tengo mi trabajo en mi casa y puedo cuidar a mis hijos sin la necesidad de depender de una niñera. Todo eso gracias a mi propio emprendimiento así que los animo a emprender”, finalizó.

Se pueden contactar con María Eugenia Fernández a través de Instagram como @Lavanderia_tuszapaslistas y en WhatsApp al número 3764-686730. La dirección es avenida Santa cruz 3888 esquina Padre Serrano.

