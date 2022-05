Productores feriantes alarmados aseguran que sus ventas bajaron un 50% debido a la escasez de combustible

Vilmar Müller, presidente de las Inter Ferias de Misiones, comenta sobre la situación de los feriantes en la provincia, ya que hay preocupación en el sector debido a la escasez de combustible, ya que sus ventas cayeron casi un 50%.

“En los últimos días empezó a presentarse la falta de combustible en Misiones, hay que reconocer que la situación económica está complicada y la feria sigue manteniendo su flujo de clientes, pero compran menos”.

No obstante, sostuvo que en el Interior de Misiones no se replica esta situación, sin embargo, en Posadas sí, ya que hay un gran flujo de consumidores y esto no es positivo debido a que varios productores feriantes no pueden llegar a la Capital.

“En el Interior no hay ese problema, pero en Posadas sí, porque el gran centro de consumo está ahí y los feriantes no pueden ir por la falta de combustible y los costos del viaje, teniendo en cuenta que son del interior y que no superan el volumen de venta de los productos que llevan para poder realizar ese movimiento” explicó.

Además, dijo “Los dirigentes de El Soberbio me comentaban que desde ahí había un grupo importante de feriantes que iban a Posadas, y que ahora están viendo de hacer feria, pero en su localidad, ya que no les cierran los números para trasladarse hasta allí”.

En ese sentido, expresó su preocupación por esta situación, y esperan respuestas rápidas de parte de las autoridades nacionales, ya que las ventas bajaron casi un 50%.

“La situación de la Feria es complicada porque hemos visto que bajó el nivel de venta en casi un 50%. Estamos preocupados y a la espera de que las autoridades nacionales tomen medidas de la situación económica porque nosotros tenemos que mantener la cadena de producción”.

Las ferias también aplican la virtualidad

En este contexto donde los feriantes están pasando por una situación delicada en sus ventas, buscan alternativas para seguir vendiendo. En ese sentido, optaron por utilizar como muchos lugares, las opciones virtuales para que los clientes puedan tener otro método de pago en las compras, ya que no siempre se cuenta con efectivo.

El presidente comentó que con la ayuda del Banco Macro y otras aplicaciones, los feriantes cuentan con nuevos métodos para realizar sus ventas.

“Nosotros hace un año y con el tema de la pandemia, los feriantes implementaron el modo virtual para el pago de los productos. Hicimos una campaña de inter Ferias con el Banco Macro para utilizar el posnet junior, y nos resultó más fácil porque nos capacitaron y los feriantes empezaron a utilizar esa modalidad y también implementaron mercado pago.

Los tickets para las ferias

Por otra parte, hizo referencia a los tickets que da el gobierno para que las personas compren en las ferias.

“Esos tickets son una salvación, estamos muy agradecidos con el gobierno provincial porque seguimos manteniendo ese flujo de trabajo, ya que hay una venta asegurada de los productores todos los meses”.

Asimismo, explicó que los tickets van a seguir vigentes hasta el año que viene, ya que hay un convenio firmado con el gobierno hasta esa fecha.

También expresó que otra de las cosas que implementaron los feriantes para asegurar sus ventas, es utilizar el sistema de pedidos, dónde el cliente le pide al productor que la próxima vez que vuelva, le lleve cierto producto y cierta cantidad.